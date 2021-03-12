В Россию завезут годовой запас противоопухолевого препарата Аспарагиназа
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения согласовало обращение Минпромторга по ввозу в Россию 1970 флаконов противоопухолевого препарата Аспарагиназа, заявил замглавы ведомства Сергей Глаголев.
В конце февраля Глаголев заявлял, что департамент регистрации лекарственных средств проведет совещание с разработчиками препарата Аспарагиназа по вопросам, связанным с экспертизой его качества.
"Дополнительно хочу отметить, что Минздравом России согласовано обращение Минпромторга по ввозу в Российскую Федерацию 1970 флаконов... Аспарагиназы..., это годовая потребность", - заявил он в ходе заседания экспертного совета при зампреде Госдумы Ирине Яровой по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.
Аспарагиназа - препарат, применяемый для лечения лейкоза. Его производство осуществляется в том числе в России.
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