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https://ria.ru/20210312/asparaginaza-1600938042.html
В Россию завезут годовой запас противоопухолевого препарата Аспарагиназа
В Россию завезут годовой запас противоопухолевого препарата Аспарагиназа
Министерство здравоохранения согласовало обращение Минпромторга по ввозу в Россию 1970 флаконов противоопухолевого препарата Аспарагиназа, заявил замглавы... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T14:23
2021-03-12T14:23
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения согласовало обращение Минпромторга по ввозу в Россию 1970 флаконов противоопухолевого препарата Аспарагиназа, заявил замглавы ведомства Сергей Глаголев.В конце февраля Глаголев заявлял, что департамент регистрации лекарственных средств проведет совещание с разработчиками препарата Аспарагиназа по вопросам, связанным с экспертизой его качества.Аспарагиназа - препарат, применяемый для лечения лейкоза. Его производство осуществляется в том числе в России.
https://sn.ria.ru/20201109/leykoz-1583767445.html
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здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество

В Россию завезут годовой запас противоопухолевого препарата Аспарагиназа

14:23 12.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения согласовало обращение Минпромторга по ввозу в Россию 1970 флаконов противоопухолевого препарата Аспарагиназа, заявил замглавы ведомства Сергей Глаголев.
В конце февраля Глаголев заявлял, что департамент регистрации лекарственных средств проведет совещание с разработчиками препарата Аспарагиназа по вопросам, связанным с экспертизой его качества.

"Дополнительно хочу отметить, что Минздравом России согласовано обращение Минпромторга по ввозу в Российскую Федерацию 1970 флаконов... Аспарагиназы..., это годовая потребность", - заявил он в ходе заседания экспертного совета при зампреде Госдумы Ирине Яровой по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.

Аспарагиназа - препарат, применяемый для лечения лейкоза. Его производство осуществляется в том числе в России.
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