В Россию завезут годовой запас противоопухолевого препарата Аспарагиназа

"Дополнительно хочу отметить, что Минздравом России согласовано обращение Минпромторга по ввозу в Российскую Федерацию 1970 флаконов... Аспарагиназы..., это годовая потребность", - заявил он в ходе заседания экспертного совета при зампреде Госдумы Ирине Яровой по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.