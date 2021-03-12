https://ria.ru/20210312/aksenov-1600990060.html

Аксенов: доступ в Форосский парк и на пляж для жителей будет открытым

Аксенов: доступ в Форосский парк и на пляж для жителей будет открытым

РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T19:23

2021-03-12T19:23

2021-03-12T19:57

форос

сергей аксенов (политик)

ялта

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576861543_0:276:3142:2043_1920x0_80_0_0_31ddbfcf2a13ccc411477e09d184a064.jpg

Крупный инвестиционный проект Татарстана в Форосе породил много вопросов и даже страхов у местных жителей. А когда начали рубить деревья в Форосском парке и прошел слух, что все будет обнесено забором и доступ к морю закроют, то стало ясно, что точную информацию можно получить лишь у главы Республики Крым. Сергей Аксенов любезно согласился ответить на вопросы РИА Новости.— Сергей Валерьевич, вы уже дважды за неделю выезжали в Форос. Люди жалуются, что не было никаких общественных слушаний по этому проекту. Как вы считаете, нужна ли какая-то отдельная стратегия по развитию Южного берега Крыма?— По стратегии согласен. И стратегия нужна не только для ЮБК, а для всего Крыма. С одной стороны, ее основы понятны и исторически предопределены. Крым — то уникальное культурное и природное явление, место притяжения познавательного, экологического туризма и в то же время всероссийская здравница. С другой — за время Украины Крым оказался столь запущен, что, разгребая все это сейчас, приходится решать и задачи стратегической инфраструктуры — от дорог и электроэнергии до воды. В развитии туристической инфраструктуры нуждаются и туристы, и сами местные жители, ведь это новые рабочие места. Отсюда и стратегия.Есть, если хотите, стратегическая особенность и у ЮБК. Лично стараюсь контролировать ситуацию с прибрежными территориями и парками по всему Крыму. Но больше всего вопросов возникает, конечно, по Южному берегу и, в частности, по Ялте. Здесь самая ценная земля и, соответственно, наиболее сложная ситуация. Это наследие украинского периода с его хаотичной застройкой. При Украине многие пытались откусить кусочки от парков и других объектов — и небезуспешно.Сейчас упорядочиваем ситуацию, перерабатываем Генплан Большой Ялты. Также будут откорректированы Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Совместно с федеральными органами власти оцениваем перспективы и возможности развития прибрежных территорий. По этим стратегическим направлениям — Генплан и ПЗЗ — планируем завершить работу до конца года.Понимаю, что хотелось бы быстрее, но основные сложности связаны с большим количеством украинских документов на собственность, аренду, разрешений на строительство. Можно сказать, что вся Ялта поделена решениями, принятыми при Украине. Формально это законные документы, потому что в соответствии с Федеральным конституционным законом № 6-ФКЗ все документы на право собственности и аренду, выданные при Украине, признаны действующими и подлежат переоформлению в соответствии с законодательством России.Однако на деле часть этих документов противоречила даже украинскому законодательству и была получена в том числе путем коррупционных схем. Фактически эти документы стали прикрытием для незаконных строек и приобретений. Причем многие вещи мы просто не видим, информация появляется уже на этапе строительства.В этой связи я обратился в Генпрокуратуру Российской Федерации. Три недели назад была создана рабочая группа, которая занимается этой проблемой. Все решения о выделении земли (в первую очередь, речь о Большой Ялте, Алуште и дальше по побережью), все без исключения, в том числе решения по строительству, получат оценку. После того как полностью изучим ситуацию, посмотрим, что делать дальше. Возможно, какие-то решения можно обжаловать, какие-то — отменить, может быть, найти законодательные инструменты. Тогда будет понятно, какие территории пойдут под инвестирование, а какие — под снос.Хочу подчеркнуть: это не значит, что все такие решения, вынесенные при Украине, незаконны. Конечно, нет. Большинство собственников — добросовестные, им опасаться нечего.Когда же мы говорим о создании инфраструктуры и развитии территорий в соответствии со стратегией, то всегда встает вопрос свободных пространств. Поскольку сейчас их в Ялте просто нет, то приходится искать варианты в ручном режиме. К примеру, по больнице Федерального медико-биологического агентства (а это нужный Крыму объект), которая будет строиться в Ялте по поручению президента, мы провели переговоры с собственниками. Они передали городу свои права, приобретенные еще при Украине. В том числе на недвижимость.То же и с Форосским парком. В том смысле, что приходится скрупулезно заниматься, изыскивая возможности развития, постоянно взвешивая соотношение "ущерб — польза". Чтобы лучше понять ситуацию, стоит совершить короткий экскурс в историю. Форосский парк, раскинувшийся на площади почти 70 гектаров, был основан в 1834 году. Деревья и кустарники сюда специально привозили с разных континентов, над ландшафтом работали лучшие специалисты — чайный магнат Кузнецов денег на свое детище не жалел.В советское время на территории Фороса располагалась правительственная резиденция — знаменитая госдача "Заря", на которой Горбачев в свое время пережидал ГКЧП.Еще один известный объект — санаторий "Форос", который находится на территории парка. Основной корпус санатория строился по поручению ЦК КПСС. Разумеется, все это были закрытые объекты, речь ни о каком свободном доступе не шла.В украинский период здание санатория было чудесным образом приватизировано одиозным украинским олигархом Коломойским, но после воссоединения Крыма с Россией имущество вернули государству. Затем его приобрели профсоюзы Татарстана, а вырученные средства пошли на компенсацию крымчанам — обманутым вкладчикам украинских банков, собственники которых сбежали с полуострова в 2014 году, прихватив с собой и чужие деньги. В 2017 году была проведена масштабная реконструкция санатория "Форос" с созданием мощной медицинской базы, а сам санаторий стал одним из лучших не только в Крыму, но и в России. Местные жители получили новые рабочие места.Все это время Форосский парк бережно сохраняется и содержится, а проход для жителей поселка был и остается свободным.Сегодня парк — не только памятник садово-паркового искусства, но и особо охраняемая природная территория, эти статусы он получил после воссоединения Крыма с Россией.Что до общественных слушаний, то у меня ощущение, что они непрерывно идут уже несколько недель. И я в них лично участвую, не первый раз приезжая в Форос и общаясь с людьми. Мы слышим обеспокоенность и снимаем вопросы. Благодарен жителям за активность и неравнодушие. Формализовать процесс в данном случае не вижу необходимости. Все высказываются свободно и в полном объеме. Надеюсь, и это интервью тоже восполнит какие-то пробелы в информации. И в будущем будем отвечать на все вопросы. Ничего тайного и вредного для Крыма никто делать не будет.— Обозначены ли конкретные сроки проверки рабочей группы от Генпрокуратуры?— Вопрос не ко мне, а к Генпрокуратуре. Проверка идет. Называть конкретные сроки ее окончания пока рано. Регулярно собираемся по результатам с участием прокурора республики, начальника управления ФСБ по Крыму, министра внутренних дел республики и других должностных лиц. Представители прокуратуры на совещании докладывают, что сделано по конкретному направлению.При этом надо помнить: вопросы, связанные с принятыми при Украине решениями, по которым производилась застройка и продавалась земля, просто так не решишь. Граждане получили свои права официально, они их приобрели. Соответственно, нельзя просто взять и все снести. А во сколько миллиардов рублей может обойтись снос? Даже страшно предположить. Поэтому всех, кто машет шашкой, я хотел бы предостеречь. Задача, мягко говоря, не из простых.— До Форосского парка горячей точкой стал Пионерский парк в Алупке. При Украине там распродали участки. Уму непостижимо, там ведь находится братская могила. Можно ли политическим решением навсегда запретить стройку в этом месте?— Поясню для читателей из других регионов: Пионерский парк — это парк советского периода постройки, одна из зеленых зон ЮБК. По данному объекту Генпрокуратура начала разбираться в числе первых. Уверен, обязательно разберемся вместе с коллегами. Следом — Гурзуф, комплекс "Ривьера". Эти объекты на личном контроле у прокурора Республики Крым. В любом случае гарантирую: никаких строек на братских могилах не будет. Это нонсенс.— Сергей Валерьевич, строительство в Форосском парке стало возможным после изменения ряда положений в приказе Минприроды Крыма о парках, являющихся ООПТ. Большинство из них — в районе Большой Ялты. Исключили важное положение о приоритете интересов сохранения парка над интересами его использования. Люди опасаются, не станет ли это реперной точкой для повсеместной застройки ООПТ?— Нет такой стратегии, чтобы делать то, о чем спрашиваете, — "повсеместно застраивать ООПТ". Да и в целом я, конечно, против застройки парков и вырубки зеленых насаждений. Повторюсь: сейчас продолжается корректировка Генерального плана и ПЗЗ в Ялте. Предыдущие проектировщики оставили немало вопросов. Все эти решения разбираются, исправляются, а иногда получают правовую оценку. Вплоть до уголовной ответственности, если потребуется.Но в то же время надо понимать, что Крыму необходимы инструменты и возможности для развития, для решения проблем, которые копились годами. Например, нам нужно газифицировать поселки Большой Ялты. Чтобы это сделать, мы прокладываем трассу через заповедник, поскольку нет другой возможности. И что, будем ходить и кричать, что газ Ялте не нужен? Ну нет возможности решить такой стратегический вопрос, не вырубив определенное количество деревьев.В то же время обязательно нужны меры по восстановлению природного наследия, а работа должна вестись под контролем экологической инспекции. И это только один из примеров.— Конечно, новые объекты нужны, мы не можем развиваться на одном только наследии СССР. Главное, чтоб не получилось так, что кто-то захочет построиться на лужайке перед Ливадийским дворцом и у него не возникнет с этим проблем.— Вы и сами понимаете, что говорите о гротеске. Ничего подобного и быть не может. Я за честный разбор каждой ситуации, за принятие справедливых решений. Справедливых — это прежде всего в интересах местных жителей. Если администрация видит, что их права нарушаются, надо оперативно решать вопрос. Правда у каждого своя, истина посередине. Думаю, что всем надо действовать честно и открыто. Это дорога с двусторонним движением.— Просим выступить вас гарантом того, что парк останется доступным, что пляж будет открытым, как и раньше, что люди смогут гулять по парку, что не появится в таком месте высокого каменного забора.— Еще раз: доступ в Форосский парк для местных жителей останется открытым. Никаких ограничений не будет. Парк остается открытым, пляжи остаются доступными и дополнительно благоустраиваются. По требованиям безопасности будет огорожена только территория детского оздоровительного центра, но и там, повторюсь, территория уменьшена в два раза. Все честно?— По поводу спиленных деревьев в парке Фороса. Должны быть компенсационные высадки. Вы сказали, что за одно дерево — пять новых, застройщик настаивает, что три. — Пять! Мы для этого и приезжали в поселок, чтобы детально разобраться в ситуации. Кстати, из сообщений СМИ иногда возникает впечатление, что вырубают чуть ли не весь парк и закрывают весь пляж. На самом деле на 70 гектарах снесено 37 деревьев и кустарников. А то, что будет застроено, — это заброшенный и устаревший фонд.Кроме того, речь идет о строительстве оздоровительного центра для детей-спортсменов. Это важный объект социальной инфраструктуры, важный для всей страны. И это дополнительные рабочие места для крымчан.Планы по благоустройству парка и развитию поселка будут обсуждаться с местными жителями и контролироваться администрацией.Признаю, что местные органы власти слабо контактировали с населением. Надо было сразу реагировать на снос деревьев, информировать людей о том, какие меры будут приняты, рассказывать о планах. Все эти вещи надо было разъяснять. А если возник "узел" — сразу ко мне обращаться. Никогда мы против крымчан не действовали и не будем действовать. И никакие решения за спиной людей принимать не будем. А если решение принято, то это означает, что власть во всем разобралась и уверена, что строительство этого детского комплекса законно. И никакое давление этого решения не изменит. На меня давить бесполезно.— Очень многие советские санатории в Крыму выкуплены в частную собственность или переданы в чье-то ведение. Понятно, что их надо на что-то реновировать, это большие инвестиции. Но следом зачастую сразу же ограничивают доступ на пляж. А во многих поселках пляжи санаториев — единственный доступ к водным ресурсам. Как решить этот вопрос?— Такая ситуация была с санаторием "Айвазовское" в Партените. Там быстро решили вопрос: для местных жителей проход открыт. Если возникла подобная проблема, нужно обращаться к органам власти, информировать.Замечу, что проблема дефицита пляжных территорий актуальна по большей части для Ялты. В других регионах, если и возникают такие проблемы, то они точечные.Заместителю председателя Совета министров Республики Крым Анне Владимировне Анюхиной и главе администрации Ялты Янине Петровне Павленко дано поручение совместно с Министерством курортов и туризма республики определить количество карт пляжей, необходимых для обслуживания местных жителей и туристов, которые никогда и ни под каким предлогом не будут закрыты для свободного посещения. Эта работа должна быть завершена до 1 апреля.Кардинальным решением является расширение пляжных территорий за счет реконструкции берегоукрепительных сооружений. Это очень дорогостоящая история, которая решается в рамках ФЦП. В этом году реконструированные пляжи появятся, например, в Симеизе. Впереди — реконструкция в Алупке и в самой Ялте, в том числе с привлечением инвесторов. Одним словом, будем наращивать пляжные мощности, это наше достояние. — И все-таки: нужен ли особый статус ЮБК с учетом всего происходящего?— Вопрос не в статусе. ФКЗ № 6 над всеми статусами будет иметь приоритет. Как мы можем не признавать украинские документы собственности? Это целая история. По каждому случаю надо разбираться в деталях. Смотреть, как решение принималось, с каким условием. Кстати, не только по строительству решения проверяются, на контроле и налогообложение застройщиков.— Еще раз, возвращаясь к главной теме. Форосский парк точно от масштабной застройки сохраним?— Мы сохраним не только Форосский парк. Все сохраним. Надо только всем работать конструктивно, не пытаться взять криком, скандалами, а разбираться во всем спокойно и цивилизованно. А главное, слышать друг друга. Истина всегда конкретна.

https://realty.ria.ru/20210309/park-1600512450.html

форос

ялта

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форос, сергей аксенов (политик), ялта, республика крым