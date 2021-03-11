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Стали известны подробности захвата заложников в Северодвинске
Стали известны подробности захвата заложников в Северодвинске
Источник рассказал "360" об освобождении заложников в офисе микрозаймов в Северодвинске. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:42
2021-03-11T14:46
северодвинск
происшествия
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Источник рассказал "360" об освобождении заложников в офисе микрозаймов в Северодвинске.По словам собеседника СМИ, злоумышленник отпустил удерживаемую женщину в туалет. В этот момент в здание ворвались силовики, после чего захватчику пришлось сдаться.Сотрудница соседнего магазина уточнила, что полиция готовилась брать здание штурмом в случае, если бы мужчина отказался идти на контакт.Источник РИА Новости сообщал, что злоумышленника вывели из здания и увезли на машине полиции. Во время операции никто не пострадал. Сейчас в оцеплении остается только само здание.При этом ранее очевидцы 360 рассказывали, что около места ЧП они слышали хлопок.
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северодвинск, происшествия

Стали известны подробности захвата заложников в Северодвинске

14:42 11.03.2021 (обновлено: 14:46 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Николай Гернет / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов у офиса микрозаймов в Северодвинске, где мужчина взял в заложники несколько человек
Сотрудник правоохранительных органов у офиса микрозаймов в Северодвинске, где мужчина взял в заложники несколько человек - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Николай Гернет
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Источник рассказал "360" об освобождении заложников в офисе микрозаймов в Северодвинске.
По словам собеседника СМИ, злоумышленник отпустил удерживаемую женщину в туалет. В этот момент в здание ворвались силовики, после чего захватчику пришлось сдаться.
Сотрудница соседнего магазина уточнила, что полиция готовилась брать здание штурмом в случае, если бы мужчина отказался идти на контакт.
Источник РИА Новости сообщал, что злоумышленника вывели из здания и увезли на машине полиции. Во время операции никто не пострадал. Сейчас в оцеплении остается только само здание.
При этом ранее очевидцы 360 рассказывали, что около места ЧП они слышали хлопок.
Кадры с улицы в Северодвинске, где мужчина взял в заложники человека - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
Вчера, 13:43
Опубликовано видео с места захвата заложников в Северодвинске
 
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