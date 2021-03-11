https://ria.ru/20210311/zalozhniki-1600778063.html

Стали известны подробности захвата заложников в Северодвинске

Стали известны подробности захвата заложников в Северодвинске

Источник рассказал "360" об освобождении заложников в офисе микрозаймов в Северодвинске. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T14:42

2021-03-11T14:42

2021-03-11T14:46

северодвинск

происшествия

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Источник рассказал "360" об освобождении заложников в офисе микрозаймов в Северодвинске.По словам собеседника СМИ, злоумышленник отпустил удерживаемую женщину в туалет. В этот момент в здание ворвались силовики, после чего захватчику пришлось сдаться.Сотрудница соседнего магазина уточнила, что полиция готовилась брать здание штурмом в случае, если бы мужчина отказался идти на контакт.Источник РИА Новости сообщал, что злоумышленника вывели из здания и увезли на машине полиции. Во время операции никто не пострадал. Сейчас в оцеплении остается только само здание.При этом ранее очевидцы 360 рассказывали, что около места ЧП они слышали хлопок.

https://ria.ru/20210311/zalozhniki-1600764629.html

северодвинск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северодвинск, происшествия