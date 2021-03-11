https://ria.ru/20210311/zalozhniki-1600778063.html
Стали известны подробности захвата заложников в Северодвинске
Стали известны подробности захвата заложников в Северодвинске
Источник рассказал "360" об освобождении заложников в офисе микрозаймов в Северодвинске. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:42
2021-03-11T14:42
2021-03-11T14:46
северодвинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600775446_0:172:1280:892_1920x0_80_0_0_29d468497e90a0a05e8a0bfb2d3dba1e.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Источник рассказал "360" об освобождении заложников в офисе микрозаймов в Северодвинске.По словам собеседника СМИ, злоумышленник отпустил удерживаемую женщину в туалет. В этот момент в здание ворвались силовики, после чего захватчику пришлось сдаться.Сотрудница соседнего магазина уточнила, что полиция готовилась брать здание штурмом в случае, если бы мужчина отказался идти на контакт.Источник РИА Новости сообщал, что злоумышленника вывели из здания и увезли на машине полиции. Во время операции никто не пострадал. Сейчас в оцеплении остается только само здание.При этом ранее очевидцы 360 рассказывали, что около места ЧП они слышали хлопок.
https://ria.ru/20210311/zalozhniki-1600764629.html
северодвинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600775446_91:0:1280:892_1920x0_80_0_0_dc626a371228ee80ba23d68b41ff9285.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
северодвинск, происшествия
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Источник рассказал "360
" об освобождении заложников в офисе микрозаймов в Северодвинске
.
По словам собеседника СМИ, злоумышленник отпустил удерживаемую женщину в туалет. В этот момент в здание ворвались силовики, после чего захватчику пришлось сдаться.
Сотрудница соседнего магазина уточнила, что полиция готовилась брать здание штурмом в случае, если бы мужчина отказался идти на контакт.
Источник РИА Новости сообщал, что злоумышленника вывели из здания и увезли на машине полиции. Во время операции никто не пострадал. Сейчас в оцеплении остается только само здание.
При этом ранее очевидцы 360 рассказывали, что около места ЧП они слышали хлопок.