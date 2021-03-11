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Депутат оценил планы ввести налог для блогеров YouTube за пределами США
Депутат оценил планы ввести налог для блогеров YouTube за пределами США
Подход компании Google, которая планирует летом начать удерживать налог с блогеров YouTube за пределами США, вполне честный, считает член комитета Госдумы по... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:08
2021-03-11T14:08
антон горелкин
youtube
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
сша
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подход компании Google, которая планирует летом начать удерживать налог с блогеров YouTube за пределами США, вполне честный, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.Американская компания Google, которая владеет сервисом YouTube, может уже летом начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США, которые получают доход от рекламы, следует из сообщения, размещенного на сайте Google."Когда в России заговорили, что зарабатывающие на своих аккаунтах блогеры должны платить НДФЛ, было очень много возмущенных голосов. Говорили про жадное государство, давление на интернет-сообщество и "люди - вторая нефть". А когда Google объявил, что будет собирать с ютуберов налог в пользу США, рунет поразило тягостное молчание. Единственное, что встречал - недоуменные реплики: "Это что же, я американцам должен свою налоговую информацию предоставить?", - написал депутат в своем Telegram-канале"Ну, а как вы хотели, если зарабатываете на американском ресурсе? Впрочем, подход Гугла вполне честный. Они обещают учесть ваши местные налоги, если у вашей страны подписано налоговое соглашение с США. Россия его подписала еще 1992 году, так что никакого двойного налогообложения у наших ютуберов быть не должно. Если, конечно, они платят НДФЛ в России", - продолжил ГорелкинВ этой связи депутат предложил поспешить в российскую ФНС, "пока не поздно."Тот случай, когда даже иностранцам понятно, что гражданин России должен платить налоги в первую очередь в России. Пусть он и ютубер, например", - заключил депутат.
https://ria.ru/20210308/youtube-1600338483.html
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антон горелкин, youtube, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), сша, в мире

Депутат оценил планы ввести налог для блогеров YouTube за пределами США

14:08 11.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подход компании Google, которая планирует летом начать удерживать налог с блогеров YouTube за пределами США, вполне честный, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.
Американская компания Google, которая владеет сервисом YouTube, может уже летом начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США, которые получают доход от рекламы, следует из сообщения, размещенного на сайте Google.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 11:43
Захарова: реклама контента в YouTube стала информационной технологией
"Когда в России заговорили, что зарабатывающие на своих аккаунтах блогеры должны платить НДФЛ, было очень много возмущенных голосов. Говорили про жадное государство, давление на интернет-сообщество и "люди - вторая нефть". А когда Google объявил, что будет собирать с ютуберов налог в пользу США, рунет поразило тягостное молчание. Единственное, что встречал - недоуменные реплики: "Это что же, я американцам должен свою налоговую информацию предоставить?", - написал депутат в своем Telegram-канале
"Ну, а как вы хотели, если зарабатываете на американском ресурсе? Впрочем, подход Гугла вполне честный. Они обещают учесть ваши местные налоги, если у вашей страны подписано налоговое соглашение с США. Россия его подписала еще 1992 году, так что никакого двойного налогообложения у наших ютуберов быть не должно. Если, конечно, они платят НДФЛ в России", - продолжил Горелкин
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря 2020, 12:13
Блокировка YouTube маловероятна, считает Хинштейн
В этой связи депутат предложил поспешить в российскую ФНС, "пока не поздно.
"Тот случай, когда даже иностранцам понятно, что гражданин России должен платить налоги в первую очередь в России. Пусть он и ютубер, например", - заключил депутат.
 
Антон ГорелкинYouTubeГосдума РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)СШАВ мире
 
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