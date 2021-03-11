https://ria.ru/20210311/youtube-1600769707.html
Депутат оценил планы ввести налог для блогеров YouTube за пределами США
Депутат оценил планы ввести налог для блогеров YouTube за пределами США
Подход компании Google, которая планирует летом начать удерживать налог с блогеров YouTube за пределами США, вполне честный, считает член комитета Госдумы по... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:08
2021-03-11T14:08
2021-03-11T14:08
антон горелкин
youtube
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890166_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c6481fb449317aa85a147113660c1aa7.jpg
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подход компании Google, которая планирует летом начать удерживать налог с блогеров YouTube за пределами США, вполне честный, считает член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.Американская компания Google, которая владеет сервисом YouTube, может уже летом начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США, которые получают доход от рекламы, следует из сообщения, размещенного на сайте Google."Когда в России заговорили, что зарабатывающие на своих аккаунтах блогеры должны платить НДФЛ, было очень много возмущенных голосов. Говорили про жадное государство, давление на интернет-сообщество и "люди - вторая нефть". А когда Google объявил, что будет собирать с ютуберов налог в пользу США, рунет поразило тягостное молчание. Единственное, что встречал - недоуменные реплики: "Это что же, я американцам должен свою налоговую информацию предоставить?", - написал депутат в своем Telegram-канале"Ну, а как вы хотели, если зарабатываете на американском ресурсе? Впрочем, подход Гугла вполне честный. Они обещают учесть ваши местные налоги, если у вашей страны подписано налоговое соглашение с США. Россия его подписала еще 1992 году, так что никакого двойного налогообложения у наших ютуберов быть не должно. Если, конечно, они платят НДФЛ в России", - продолжил ГорелкинВ этой связи депутат предложил поспешить в российскую ФНС, "пока не поздно."Тот случай, когда даже иностранцам понятно, что гражданин России должен платить налоги в первую очередь в России. Пусть он и ютубер, например", - заключил депутат.
https://ria.ru/20210308/youtube-1600338483.html
https://ria.ru/20201202/youtube-1587310469.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597890166_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_219bed64e225401731785a37b0ce0b7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антон горелкин, youtube, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), сша, в мире
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Подход компании Google
, которая планирует летом начать удерживать налог с блогеров YouTube
за пределами США
, вполне честный, считает член комитета Госдумы
по информационной политике Антон Горелкин
.
Американская компания Google, которая владеет сервисом YouTube, может уже летом начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США, которые получают доход от рекламы, следует из сообщения, размещенного на сайте Google.
"Когда в России заговорили, что зарабатывающие на своих аккаунтах блогеры должны платить НДФЛ, было очень много возмущенных голосов. Говорили про жадное государство, давление на интернет-сообщество и "люди - вторая нефть". А когда Google объявил, что будет собирать с ютуберов налог в пользу США, рунет поразило тягостное молчание. Единственное, что встречал - недоуменные реплики: "Это что же, я американцам должен свою налоговую информацию предоставить?", - написал депутат в своем Telegram-канале
"Ну, а как вы хотели, если зарабатываете на американском ресурсе? Впрочем, подход Гугла вполне честный. Они обещают учесть ваши местные налоги, если у вашей страны подписано налоговое соглашение с США. Россия его подписала еще 1992 году, так что никакого двойного налогообложения у наших ютуберов быть не должно. Если, конечно, они платят НДФЛ в России", - продолжил Горелкин
В этой связи депутат предложил поспешить в российскую ФНС
, "пока не поздно.
"Тот случай, когда даже иностранцам понятно, что гражданин России должен платить налоги в первую очередь в России. Пусть он и ютубер, например", - заключил депутат.