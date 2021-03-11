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В Японии почтили минутой молчания память жертв землетрясения 2011 года
В Японии почтили минутой молчания память жертв землетрясения 2011 года
Минутой молчания в четверг почтили в Японии память жертв землетрясения на северо-востоке страны в 2011 году, которое привело к цунами и крупнейшей после... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T09:00
2021-03-11T09:00
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фукусима (город)
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ТОКИО, 11 мар - РИА Новости. Минутой молчания в четверг почтили в Японии память жертв землетрясения на северо-востоке страны в 2011 году, которое привело к цунами и крупнейшей после Чернобыля аварии на АЭС в Фукусиме и унесло жизни нескольких тысяч человек.В церемонии в Токио принял участие император Японии Нарухито и императрица Масако, премьер-министр Ёсихидэ Суга, родственники погибших от землетрясения и цунами. Число участников ее было сокращено из-за пандемии коронавируса.В прошлом году ежегодная церемония была отменена из-за распространения инфекции.Ровно в 14.46 по местному времени (08.46 мск) жители наиболее пострадавших районов в префектурах Фукусима, Иватэ и Мияги также провели церемонии молчания, возложили цветы к мемориалам.В результате землетрясения и цунами 11 марта 2011 года погибли и пропали без вести 22,2 тысячи человек.
https://ria.ru/20170303/1489239635.html
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чернобыльская аэс, фукусима (город), япония, токио, в мире

В Японии почтили минутой молчания память жертв землетрясения 2011 года

09:00 11.03.2021
 
© AP Photo / Wally SantanaСолдаты Сухопутных сил самообороны Японии призывают пожилую женщину перебраться на возвышенность во время предупреждения о цунами в гавани города Сома, префектура Фукусима, Япония. 14 марта 2011 года
Солдаты Сухопутных сил самообороны Японии призывают пожилую женщину перебраться на возвышенность во время предупреждения о цунами в гавани города Сома, префектура Фукусима, Япония. 14 марта 2011 года - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© AP Photo / Wally Santana
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ТОКИО, 11 мар - РИА Новости. Минутой молчания в четверг почтили в Японии память жертв землетрясения на северо-востоке страны в 2011 году, которое привело к цунами и крупнейшей после Чернобыля аварии на АЭС в Фукусиме и унесло жизни нескольких тысяч человек.
В церемонии в Токио принял участие император Японии Нарухито и императрица Масако, премьер-министр Ёсихидэ Суга, родственники погибших от землетрясения и цунами. Число участников ее было сокращено из-за пандемии коронавируса.
В прошлом году ежегодная церемония была отменена из-за распространения инфекции.
Ровно в 14.46 по местному времени (08.46 мск) жители наиболее пострадавших районов в префектурах Фукусима, Иватэ и Мияги также провели церемонии молчания, возложили цветы к мемориалам.
В результате землетрясения и цунами 11 марта 2011 года погибли и пропали без вести 22,2 тысячи человек.
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