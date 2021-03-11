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В Якутии школьница вымогала деньги за удаление оскорбительных постов
В Якутии школьница вымогала деньги за удаление оскорбительных постов
Полиция в Якутии возбудила три уголовных дела против 16-летней школьницы, вымогавшей деньги у детей и их родителей за удаление оскорбительных постов в одном из... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T10:40
2021-03-11T10:40
республика саха (якутия)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
якутск
происшествия
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ЯКУТИЯ, 11 мар – РИА Новости. Полиция в Якутии возбудила три уголовных дела против 16-летней школьницы, вымогавшей деньги у детей и их родителей за удаление оскорбительных постов в одном из интернет-сообществ, администратором которого она является, сообщает пресс-служба МВД России по региону."Следователями МУ МВД России "Якутское" возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство") в отношении 16-летней ученицы одной из городских школ", - говорится в сообщении.В начале года в полицию Якутска обратились родители трех детей с жалобами на сообщество в одной из соцсетей, где администратор разместил посты оскорбительного содержания с фотографиями детей. Инспекторы по делам несовершеннолетних в ходе процессуальной проверки установили достаточно оснований для возбуждения трех уголовных дел о вымогательстве."Информация, изложенная в постах под фотографиями детей, является недостоверной, оскорбляющей их честь и достоинство, а также может повлечь за собой другие негативные последствия... Размещенные под оскорбительными постами комментарии подписчиков данного сообщества имеют признаки травли", - отмечается в документе.Установлено, что за удаление оскорбительных постов администратор сообщества вымогала деньги в размере до 500 рублей."В настоящее время подразделение по делам несовершеннолетних МУ МВД России "Якутское" готовит материал для направления в Роскомнадзор для принятия мер по блокированию данного сообщества", - добавили в МВД.
https://ria.ru/20210222/shkola-1598612090.html
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республика саха (якутия), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), якутск, происшествия

В Якутии школьница вымогала деньги за удаление оскорбительных постов

10:40 11.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ЯКУТИЯ, 11 мар – РИА Новости. Полиция в Якутии возбудила три уголовных дела против 16-летней школьницы, вымогавшей деньги у детей и их родителей за удаление оскорбительных постов в одном из интернет-сообществ, администратором которого она является, сообщает пресс-служба МВД России по региону.
"Следователями МУ МВД России "Якутское" возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство") в отношении 16-летней ученицы одной из городских школ", - говорится в сообщении.
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В начале года в полицию Якутска обратились родители трех детей с жалобами на сообщество в одной из соцсетей, где администратор разместил посты оскорбительного содержания с фотографиями детей. Инспекторы по делам несовершеннолетних в ходе процессуальной проверки установили достаточно оснований для возбуждения трех уголовных дел о вымогательстве.
"Информация, изложенная в постах под фотографиями детей, является недостоверной, оскорбляющей их честь и достоинство, а также может повлечь за собой другие негативные последствия... Размещенные под оскорбительными постами комментарии подписчиков данного сообщества имеют признаки травли", - отмечается в документе.
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Установлено, что за удаление оскорбительных постов администратор сообщества вымогала деньги в размере до 500 рублей.
"В настоящее время подразделение по делам несовершеннолетних МУ МВД России "Якутское" готовит материал для направления в Роскомнадзор для принятия мер по блокированию данного сообщества", - добавили в МВД.
 
Республика Саха (Якутия)Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ЯкутскПроисшествия
 
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