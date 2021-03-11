https://ria.ru/20210311/vozmeschenie-1600711693.html

Красноярские власти и НТЭК договорились о возмещении вреда от ЧП на ТЭЦ

Красноярские власти и НТЭК договорились о возмещении вреда от ЧП на ТЭЦ

Правительство Красноярского края и компания НТЭК (структура "Норникеля") подписали соглашение о сотрудничестве по вопросу возмещения вреда окружающей среде в... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T09:40

2021-03-11T09:40

2021-03-11T09:40

разлив дизельного топлива в норильске

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

сибирский федеральный университет

александр усс

владимир потанин

таймыр

красноярский край

норильск

общество

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КРАСНОЯРСК, 11 мар - РИА Новости. Правительство Красноярского края и компания НТЭК (структура "Норникеля") подписали соглашение о сотрудничестве по вопросу возмещения вреда окружающей среде в результате разлива нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в мае 2020 года в Норильске, сообщает пресс-служба губернатора и краевого правительства."Правительство края и компания НТЭК заключили соглашение о сотрудничестве по вопросу возмещения вреда, нанесенного объектам животного мира, а также окружающей среде в результате разлива нефтепродуктов в конце мая 2020 года... Соглашением стороны подкрепили свои намерения о скорейшем восстановлении нарушенной экосистемы Таймыра в натуральной форме путем проведения компенсационных мероприятий. Приступить к их выполнению компания должна не позднее 1 июля 2021 года", - говорится в сообщении.Документ был подписан в присутствии губернатора края Александра Усса. Подписи поставили заместитель председателя правительства региона Владимир Бахарь и генеральный директор НТЭК Сергей Липин.По данным пресс-службы, документ регламентирует порядок взаимодействия сторон. Одним из условий его реализации является привлечение компанией НТЭК научно-экспертных организаций для разработки проекта восстановления экосистемы пострадавшей территории. Речь также идет об обмене информацией, контроле и обсуждении вопросов эффективности принимаемых мер.Усс подчеркнул, что компания НТЭК решила возместить ущерб объектам животного мира и среде их обитания после разлива топлива на ТЭЦ-3 во внесудебном порядке."Мы оцениваем этот шаг как пример конструктивной позиции, направленной на скорейшее восстановление пострадавшей территории", – сказал губернатор.В пресс-службе РИА Новости сообщили, что после подписания соглашения у губернатора края и главы "Норникеля" Владимира Потанина состоялся часовой телефонный разговор, "в ходе которого они высоко оценили подписанные соглашения и обсудили этапы сотрудничества на ближайшие годы".Ранее в адрес НТЭК Минэкологии края направило требования о добровольном возмещении ущерба, причиненного объектам животного мира в результате разгерметизации бака с дизельным топливом на ТЭЦ-3. Они были основаны на научных исследованиях специалистов Сибирского федерального университета.В мае один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания", НТЭК) получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений.Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. "Норникель" решил не обжаловать решение суда.

https://ria.ru/20210302/norilsk-1599548365.html

https://ria.ru/20210303/tekhnika-1599692829.html

таймыр

красноярский край

норильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), сибирский федеральный университет, александр усс, владимир потанин, таймыр, красноярский край, норильск, общество