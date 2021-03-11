https://ria.ru/20210311/vaktsinatsiya-1600752009.html

Составлен список стран, открытых для вакцинированных туристов

Составлен список стран, открытых для вакцинированных туристов

Эксперты составили список стран, которые уже объявили, что готовы впускать туристов, подтверждающих свою вакцинацию, сообщает Турпром. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T14:13

2021-03-11T14:13

2021-03-11T14:13

куда можно лететь

куда поехать

польша

кипр

исландия

словения

грузия

вакцинация

туризм

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Эксперты составили список стран, которые уже объявили, что готовы впускать туристов, подтверждающих свою вакцинацию, сообщает Турпром.В Грузию могут въехать привитые от коронавируса путешественники из любой страны при условии предоставления документа, подтверждающего вакцинацию. Причем, если требуются две дозы, необходимо предоставить подтверждение обеих. Туристы без прививки, в том числе россияне, должны иметь справку с отрицательным результатом теста на COVID-19, проведенного в течение 72 часов до поездки. На третий день пребывания в Грузии они должны сделать второй анализ.Сейшелы также анонсировали свободный доступ на острова вакцинированных туристов из любой точки мира. Гости должны предоставить доказательство прививки от COVID-19, сделанной не менее чем за две недели до прибытия. Правда, к тому же нужно будет показать отрицательный результат ПЦР-теста, полученный менее чем за 72 часа до поездки. "После того, как большая часть взрослого населения будет вакцинирована, страна будет открыта для всех посетителей, вакцинированных или нет. В этот момент посетителям потребуется только отрицательный ПЦР, полученный менее чем за 72 часа до поездки ", — уточнили в министерстве иностранных дел и туризма Сейшельских Островов. Предполагаемый срок, когда это должно произойти, — середина марта.Министр туризма Греции Харрис Теохарис недавно объявил, что к лету страна будет открыта для тех, кто получил прививку против COVID-19, имеет антитела или отрицательный результат теста. Также были многочисленные сообщения о том, что над планом, позволяющим привитым от коронавируса путешественникам обходить карантинные требования, работает Кипр, но уточнений пока не последовало.Несколько стран с жестким карантинным законодательством также анонсировали "поблажки" для привитых посетителей, но не для россиянЭстония объявила, что те, кто был вакцинирован против COVID-19, могут въезжать в страну без обязательного 10-дневного карантина и тестирования на COVID-19. Однако привитые путешественники по-прежнему должны соблюдать все меры общественного здравоохранения. Правда, на сайте посольства страны в России уточняется, что наши граждане могут приехать "с целью работы, учебы либо по гуманитарным причинам — на основе специального заявления, поданного в департамент полиции и погранохраны Эстонии, а также при наличии разрешения на временное или постоянное проживание в Эстонии". В Исландии подтверждение вакцинации дает право иностранца обойтись без карантина и тестирования. Однако въезд разрешен только гражданам самой страны, ЕС и Европейской зоны, а также туристам из утвержденного Европейской комиссией списка государств, не входящих в ЕС, а именно Австралии, Новой Зеландии, Руанды, Сингапура, Южной Кореи и ТаиландаПольша также открыта для привитых от коронаивруса, и им не нужен карантин. Но допуск разрешен только гражданам самой страны, жителям ЕС, а также членам их семей. Также допущены дипломаты, студенты и рабочие специалисты.Словения на данный момент принимает гостей только через 10-дневную самоизоляцию – при этом она касается жителей почти 150 стран, находящихся в "красной" зоне карантинного списка. Для того, чтобы обойти карантин необходимо предоставить доказательства вакцинации от COVID-19. Также можно предъявить тест на антитела. Туристам из России въезд в страну пока не разрешен.

https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600486904.html

https://ria.ru/20210209/vizy-1596512520.html

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кипр

исландия

словения

грузия

южная корея

эстония

сейшельские острова

греция

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