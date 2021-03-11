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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210311/vaktsinatsiya-1600709890.html
Четыре экс-президента США призвали пройти вакцинацию против коронавируса
Четыре экс-президента США призвали пройти вакцинацию против коронавируса
Четыре экс-президента США - Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама и их супруги вновь призвали американцев пройти вакцинацию против... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T09:29
2021-03-11T09:29
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
билл клинтон
джордж буш (младший)
университет джонса хопкинса
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Четыре экс-президента США - Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама и их супруги вновь призвали американцев пройти вакцинацию против коронавируса, снявшись в социальной рекламе, сообщает телеканал NBC со ссылкой на поступившие в его распоряжение видеоролики.В одном рекламном видео, которое длится минуту, показывается, как бывшие президенты США и их супруги проходят вакцинацию против вируса. В другом 30-секундном ролике Клинтон, Буш-младший и Обама стоят около Арлингтонского национального кладбища в пригороде Вашингтона и говорят о важности вакцинации."Чтобы избавиться от этой пандемии, важно, чтобы наши сограждане сделали прививку", - говорит в одном из роликов Буш-младший. "Поэтому закатайте рукав и внесите свой вклад", - добавляет он.Экс-президент США Дональд Трамп и его супруга не приняли участие в этой рекламной кампании. Ранее сообщалось, что Трамп привился от коронавируса еще в январе, будучи президентом США, его жена также вакцинировалась.По данным Университета Джонса Хопкинса, США продолжают лидировать в мире как по количеству зараженных коронавирусом (больше 29 миллионов), так и по количеству смертей от него (свыше 525 тысяч). В конце февраля Белый дом объявил, что в связи с пандемией президент США Джо Байден продлил действие режима масштабного бедствия.
https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599522938.html
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коронавирус covid-19, билл клинтон, джордж буш (младший), университет джонса хопкинса, джо байден, сша, в мире

Четыре экс-президента США призвали пройти вакцинацию против коронавируса

09:29 11.03.2021
 
© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкСотрудники и посетители в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке
Сотрудники и посетители в центре вакцинации от коронавируса на территории конференц-центра Якоба Явица в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Четыре экс-президента США - Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама и их супруги вновь призвали американцев пройти вакцинацию против коронавируса, снявшись в социальной рекламе, сообщает телеканал NBC со ссылкой на поступившие в его распоряжение видеоролики.
В одном рекламном видео, которое длится минуту, показывается, как бывшие президенты США и их супруги проходят вакцинацию против вируса. В другом 30-секундном ролике Клинтон, Буш-младший и Обама стоят около Арлингтонского национального кладбища в пригороде Вашингтона и говорят о важности вакцинации.
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1 марта, 23:00Распространение коронавируса
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"Чтобы избавиться от этой пандемии, важно, чтобы наши сограждане сделали прививку", - говорит в одном из роликов Буш-младший. "Поэтому закатайте рукав и внесите свой вклад", - добавляет он.
Экс-президент США Дональд Трамп и его супруга не приняли участие в этой рекламной кампании. Ранее сообщалось, что Трамп привился от коронавируса еще в январе, будучи президентом США, его жена также вакцинировалась.
По данным Университета Джонса Хопкинса, США продолжают лидировать в мире как по количеству зараженных коронавирусом (больше 29 миллионов), так и по количеству смертей от него (свыше 525 тысяч). В конце февраля Белый дом объявил, что в связи с пандемией президент США Джо Байден продлил действие режима масштабного бедствия.
Посол США в России Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Билл КлинтонДжордж Буш (младший)Университет Джонса ХопкинсаДжо БайденСШАВ мире
 
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