https://ria.ru/20210311/vaktsinatsiya-1600709890.html

Четыре экс-президента США призвали пройти вакцинацию против коронавируса

Четыре экс-президента США призвали пройти вакцинацию против коронавируса

Четыре экс-президента США - Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама и их супруги вновь призвали американцев пройти вакцинацию против... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T09:29

2021-03-11T09:29

2021-03-11T09:29

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

билл клинтон

джордж буш (младший)

университет джонса хопкинса

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Четыре экс-президента США - Джимми Картер, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама и их супруги вновь призвали американцев пройти вакцинацию против коронавируса, снявшись в социальной рекламе, сообщает телеканал NBC со ссылкой на поступившие в его распоряжение видеоролики.В одном рекламном видео, которое длится минуту, показывается, как бывшие президенты США и их супруги проходят вакцинацию против вируса. В другом 30-секундном ролике Клинтон, Буш-младший и Обама стоят около Арлингтонского национального кладбища в пригороде Вашингтона и говорят о важности вакцинации."Чтобы избавиться от этой пандемии, важно, чтобы наши сограждане сделали прививку", - говорит в одном из роликов Буш-младший. "Поэтому закатайте рукав и внесите свой вклад", - добавляет он.Экс-президент США Дональд Трамп и его супруга не приняли участие в этой рекламной кампании. Ранее сообщалось, что Трамп привился от коронавируса еще в январе, будучи президентом США, его жена также вакцинировалась.По данным Университета Джонса Хопкинса, США продолжают лидировать в мире как по количеству зараженных коронавирусом (больше 29 миллионов), так и по количеству смертей от него (свыше 525 тысяч). В конце февраля Белый дом объявил, что в связи с пандемией президент США Джо Байден продлил действие режима масштабного бедствия.

https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599522938.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210219/sallivan-1598207055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, билл клинтон, джордж буш (младший), университет джонса хопкинса, джо байден, сша, в мире