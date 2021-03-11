https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600841813.html

Несколько стран ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca

Несколько стран ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca

Несколько европейских стран приостановили использование вакцины от коронавируса, созданной компанией AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T19:56

2021-03-11T19:56

2021-03-11T20:13

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

евросоюз

johnson & johnson

латвия

норвегия

люксембург (государство)

в мире

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Несколько европейских стран приостановили использование вакцины от коронавируса, созданной компанией AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом.Это произошло на фоне сообщений о возможном образовании тромбов у вакцинированных.Первыми использование препарата приостановили австрийские власти. Это произошло после того, как одна из привитых скончалась, а у другой развилась тромбоэмболия (закупорка сосуда оторвавшимся тромбом. — Прим. ред.) легочной артерии.Примеру Австрии последовали Дания, Норвегия и Исландия. Пауза в применении препарата продлится до выяснения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), действительно ли вакцина вызывает образование тромбов.Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия приостановили использование проблемной партии AstraZeneca. Одну спорную партию запретила и Италия.Случай тромбоза после вакцинации выявили и в Нидерландах. Как заявили в центре Lareb, пациент не пострадал, госпитализация ему не потребовалась. Расследование инцидента продолжат. В ФРГ пока не принимали никаких решений, но изучают ситуацию.В Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. Как подчеркивается в распространенном накануне заявлении регулятора, пока нет никаких научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой. О безопасности препарат заявил и сам производитель.Сейчас на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов).

https://ria.ru/20210306/vaktsina-1600167844.html

латвия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , евросоюз, johnson & johnson, латвия, норвегия, люксембург (государство), в мире