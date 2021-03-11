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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600841813.html
Несколько стран ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca
Несколько стран ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca
Несколько европейских стран приостановили использование вакцины от коронавируса, созданной компанией AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T19:56
2021-03-11T20:13
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
евросоюз
johnson & johnson
латвия
норвегия
люксембург (государство)
в мире
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Несколько европейских стран приостановили использование вакцины от коронавируса, созданной компанией AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом.Это произошло на фоне сообщений о возможном образовании тромбов у вакцинированных.Первыми использование препарата приостановили австрийские власти. Это произошло после того, как одна из привитых скончалась, а у другой развилась тромбоэмболия (закупорка сосуда оторвавшимся тромбом. — Прим. ред.) легочной артерии.Примеру Австрии последовали Дания, Норвегия и Исландия. Пауза в применении препарата продлится до выяснения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), действительно ли вакцина вызывает образование тромбов.Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия приостановили использование проблемной партии AstraZeneca. Одну спорную партию запретила и Италия.Случай тромбоза после вакцинации выявили и в Нидерландах. Как заявили в центре Lareb, пациент не пострадал, госпитализация ему не потребовалась. Расследование инцидента продолжат. В ФРГ пока не принимали никаких решений, но изучают ситуацию.В Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. Как подчеркивается в распространенном накануне заявлении регулятора, пока нет никаких научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой. О безопасности препарат заявил и сам производитель.Сейчас на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&amp;Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов).
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коронавирус covid-19, astrazeneca , евросоюз, johnson & johnson, латвия, норвегия, люксембург (государство), в мире

Несколько стран ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca

19:56 11.03.2021 (обновлено: 20:13 11.03.2021)
 
© REUTERS / Sergio PerezФлаконы с вакциной AstraZeneca COVID-19
Флаконы с вакциной AstraZeneca COVID-19 - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© REUTERS / Sergio Perez
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Несколько европейских стран приостановили использование вакцины от коронавируса, созданной компанией AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом.
Это произошло на фоне сообщений о возможном образовании тромбов у вакцинированных.
Первыми использование препарата приостановили австрийские власти. Это произошло после того, как одна из привитых скончалась, а у другой развилась тромбоэмболия (закупорка сосуда оторвавшимся тромбом. — Прим. ред.) легочной артерии.
Примеру Австрии последовали Дания, Норвегия и Исландия. Пауза в применении препарата продлится до выяснения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), действительно ли вакцина вызывает образование тромбов.
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Эстония, Литва, Люксембург, Кипр и Латвия приостановили использование проблемной партии AstraZeneca. Одну спорную партию запретила и Италия.
Случай тромбоза после вакцинации выявили и в Нидерландах. Как заявили в центре Lareb, пациент не пострадал, госпитализация ему не потребовалась. Расследование инцидента продолжат. В ФРГ пока не принимали никаких решений, но изучают ситуацию.
В Европейском агентстве по лекарственным средствам заявили, что преимущества применения AstraZeneca превышают риски. Как подчеркивается в распространенном накануне заявлении регулятора, пока нет никаких научных доказательств, что зафиксированные инциденты могут быть связаны с прививкой. О безопасности препарат заявил и сам производитель.
Сейчас на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов).
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaЕвросоюзJohnson & JohnsonЛатвияНорвегияЛюксембург (государство)В мире
 
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