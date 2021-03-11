В Испании оценили перспективы использования "Спутника V"
16:11 11.03.2021 (обновлено: 16:54 11.03.2021)
Ранее стало известно, что фармкомпания Zendal ведет переговоры о возможности производства в Испании вакцины "Спутник V", переговоры не завершены, при этом власти Испании отрицают, что имеют информацию по этому поводу.
12 августа 2020, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Официально у меня нет информации, что в Испании кто-то будет производить "Спутник V", мы будем идти рука об руку с EMA (Европейское агентство лекарственных средств – ред.) и ЕС. Ко всему, что не это, Испания не присоединится", - заявила Дариас телеканалу Lа Sexta. Она заявила, что фармкомпания Zendal по этому поводу с ней не связывалась.
Разрешение на использование вакцины на территории стран, входящих в ЕС, может дать не только EMA, но и национальные агентства, как это уже произошло в ряде стран. Ранее генеральный директор испанской инвестиционной компании IberAtlantic Педро Мoуриньо говорил РИА Новости, что ведет переговоры как с испанской фармкомпанией Zendal (единственной в стране, которая имеет право производить вакцины для людей), так и с РФПИ. Он сказал, что переговоры не завершены, хотя, по его словам, "перспективы хорошие".
В фармкомпании Zendal РИА Новости сказали, что не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть" эту информацию, поскольку "все переговоры конфиденциальны и до завершения переговоров" они никогда не делают заявлений. "Мы единственный в Испании авторизованный производитель всех этапов вакцин на промышленном уровне, поэтому мы получаем много предложений, …но это не значит, что они все завершаются контрактами", - заявили в компании. Zendal уже приступила к производству для Европы вирусного антигена американской вакцины Novavax, которая находится на третьей фазе испытаний и пока не одобрена, сотрудничает с двумя испанскими лабораториями, исследования которых пока не дошли до клинических испытаний, заключила контракт на производство упаковки для вакцин с Коалицией инновационной подготовленности к эпидемиям (CEPI).
В ходе заседания межправкомиссии Россия-Испания, которое состоялось в конце февраля и в котором с испанской стороны участвовала министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото, вице-премьер Александр Новак отмечал, что Россия готова к сотрудничеству с испанскими партнерами в борьбе с коронавирусом – в том числе в проведении совместных исследований и кооперации в области производства вакцины.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил первое соглашение о производстве вакцины на территории ЕС - в Италии - со швейцарской Adienne Pharma&Biotech. Производство "Спутник V" в Италии должны запустить в июле, предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года.