Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600794779.html
В Испании оценили перспективы использования "Спутника V"
В Испании оценили перспективы использования "Спутника V"
Испания будет решать вопрос о российской вакцине "Спутник V" только в рамках Евросоюза, сообщила министр здравоохранения страны Каролина Дариас. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T16:11
2021-03-11T16:54
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
александр новак
италия
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_0:1:3078:1732_1920x0_80_0_0_ab03972819e733d0f7a7ce58268f665b.jpg
МАДРИД, 11 мар – РИА Новости. Испания будет решать вопрос о российской вакцине "Спутник V" только в рамках Евросоюза, сообщила министр здравоохранения страны Каролина Дариас.Ранее стало известно, что фармкомпания Zendal ведет переговоры о возможности производства в Испании вакцины "Спутник V", переговоры не завершены, при этом власти Испании отрицают, что имеют информацию по этому поводу."Официально у меня нет информации, что в Испании кто-то будет производить "Спутник V", мы будем идти рука об руку с EMA (Европейское агентство лекарственных средств – ред.) и ЕС. Ко всему, что не это, Испания не присоединится", - заявила Дариас телеканалу Lа Sexta. Она заявила, что фармкомпания Zendal по этому поводу с ней не связывалась.Разрешение на использование вакцины на территории стран, входящих в ЕС, может дать не только EMA, но и национальные агентства, как это уже произошло в ряде стран. Ранее генеральный директор испанской инвестиционной компании IberAtlantic Педро Мoуриньо говорил РИА Новости, что ведет переговоры как с испанской фармкомпанией Zendal (единственной в стране, которая имеет право производить вакцины для людей), так и с РФПИ. Он сказал, что переговоры не завершены, хотя, по его словам, "перспективы хорошие".В фармкомпании Zendal РИА Новости сказали, что не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть" эту информацию, поскольку "все переговоры конфиденциальны и до завершения переговоров" они никогда не делают заявлений. "Мы единственный в Испании авторизованный производитель всех этапов вакцин на промышленном уровне, поэтому мы получаем много предложений, …но это не значит, что они все завершаются контрактами", - заявили в компании. Zendal уже приступила к производству для Европы вирусного антигена американской вакцины Novavax, которая находится на третьей фазе испытаний и пока не одобрена, сотрудничает с двумя испанскими лабораториями, исследования которых пока не дошли до клинических испытаний, заключила контракт на производство упаковки для вакцин с Коалицией инновационной подготовленности к эпидемиям (CEPI).В ходе заседания межправкомиссии Россия-Испания, которое состоялось в конце февраля и в котором с испанской стороны участвовала министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото, вице-премьер Александр Новак отмечал, что Россия готова к сотрудничеству с испанскими партнерами в борьбе с коронавирусом – в том числе в проведении совместных исследований и кооперации в области производства вакцины.Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил первое соглашение о производстве вакцины на территории ЕС - в Италии - со швейцарской Adienne Pharma&amp;Biotech. Производство "Спутник V" в Италии должны запустить в июле, предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года.
италия
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_3e8c49855bf86be4a07a8a7e26f7c5ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, александр новак, италия, испания, в мире

В Испании оценили перспективы использования "Спутника V"

16:11 11.03.2021 (обновлено: 16:54 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МАДРИД, 11 мар – РИА Новости. Испания будет решать вопрос о российской вакцине "Спутник V" только в рамках Евросоюза, сообщила министр здравоохранения страны Каролина Дариас.
Ранее стало известно, что фармкомпания Zendal ведет переговоры о возможности производства в Испании вакцины "Спутник V", переговоры не завершены, при этом власти Испании отрицают, что имеют информацию по этому поводу.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Официально у меня нет информации, что в Испании кто-то будет производить "Спутник V", мы будем идти рука об руку с EMA (Европейское агентство лекарственных средств – ред.) и ЕС. Ко всему, что не это, Испания не присоединится", - заявила Дариас телеканалу Lа Sexta. Она заявила, что фармкомпания Zendal по этому поводу с ней не связывалась.
Разрешение на использование вакцины на территории стран, входящих в ЕС, может дать не только EMA, но и национальные агентства, как это уже произошло в ряде стран. Ранее генеральный директор испанской инвестиционной компании IberAtlantic Педро Мoуриньо говорил РИА Новости, что ведет переговоры как с испанской фармкомпанией Zendal (единственной в стране, которая имеет право производить вакцины для людей), так и с РФПИ. Он сказал, что переговоры не завершены, хотя, по его словам, "перспективы хорошие".
В фармкомпании Zendal РИА Новости сказали, что не могут "ни подтвердить, ни опровергнуть" эту информацию, поскольку "все переговоры конфиденциальны и до завершения переговоров" они никогда не делают заявлений. "Мы единственный в Испании авторизованный производитель всех этапов вакцин на промышленном уровне, поэтому мы получаем много предложений, …но это не значит, что они все завершаются контрактами", - заявили в компании. Zendal уже приступила к производству для Европы вирусного антигена американской вакцины Novavax, которая находится на третьей фазе испытаний и пока не одобрена, сотрудничает с двумя испанскими лабораториями, исследования которых пока не дошли до клинических испытаний, заключила контракт на производство упаковки для вакцин с Коалицией инновационной подготовленности к эпидемиям (CEPI).
В ходе заседания межправкомиссии Россия-Испания, которое состоялось в конце февраля и в котором с испанской стороны участвовала министр промышленности, торговли и туризма Мария Рейес Марото, вице-премьер Александр Новак отмечал, что Россия готова к сотрудничеству с испанскими партнерами в борьбе с коронавирусом – в том числе в проведении совместных исследований и кооперации в области производства вакцины.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил первое соглашение о производстве вакцины на территории ЕС - в Италии - со швейцарской Adienne Pharma&Biotech. Производство "Спутник V" в Италии должны запустить в июле, предусматривается производство 10 миллионов доз до конца года.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийАлександр НовакИталияИспанияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41WSJ: Израиль за полтора года атаковал не менее десяти иранских судов
05:36Жительницу Приморья осудили за взрыв бойлера в ее квартире
05:29Пострадавшие от пожара в доме на Сахалине получат компенсации
05:10Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ
04:54Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному
04:28Эксперт раскрыл последствия национализации Украиной "Мотор Сичи"
04:17В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании
04:02WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
03:35В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта
03:18Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам
03:12Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
03:11В МВФ назвали условие выделения денег Украине
03:08Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК
03:03Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
02:35В Приморье полиция нашла тело убитого жителя благодаря анонимному письму
02:28Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
02:19Японцев напугали российские учения на Южных Курилах
02:17Юрист научила, как предугадать банкротство банка
02:09Врач дал рекомендации по безопасному использованию наушников
02:07ВВС США объяснили, как неизвестный проник на базу с самолетом президента
Лента новостейМолния