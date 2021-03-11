https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600787310.html

"Р-Фарм" начала производство вакцины "Спутник V"

"Р-Фарм" начала производство вакцины "Спутник V"

Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" приступила к производству российский вакцины от коронавируса "Спутник V" на площадке, расположенной в особой... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T15:38

2021-03-11T15:38

2021-03-11T15:38

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

biocad

алексей репик

р-фарм

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" приступила к производству российский вакцины от коронавируса "Спутник V" на площадке, расположенной в особой экономической зоне "Технополис "Москва", сообщил основатель и председатель совета директоров "Р-Фарм" Алексей Репик на совещании у президента РФ Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности."Самый масштабный в Европе технологический комплекс производственный, построенный в рекордно короткие сроки при поддержке правительства Москвы в особой экономической зоне "Технополис "Москва", уже сейчас выпускает первые серии вакцины", - сказал Репик в ходе совещания.Он подчеркнул, что производство вакцин от коронавируса на текущий момент является главным проектом фармацевтической отрасли не только в России, но и во всем мире."Спутник V", разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года. Вакцина производится в России на площадке НИЦЭМ им. Гамалеи, компаниями "Генериум", Biocad, "Биннофарм", а теперь и "Р-Фарм".Группа компаний "Р-Фарм" специализируется на разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Группа работает в РФ, а также в странах СНГ, в США, Германии, Японии.

https://ria.ru/20210306/vaktsina-1600199162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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