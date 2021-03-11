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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600787310.html
"Р-Фарм" начала производство вакцины "Спутник V"
"Р-Фарм" начала производство вакцины "Спутник V"
Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" приступила к производству российский вакцины от коронавируса "Спутник V" на площадке, расположенной в особой... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T15:38
2021-03-11T15:38
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
biocad
алексей репик
р-фарм
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" приступила к производству российский вакцины от коронавируса "Спутник V" на площадке, расположенной в особой экономической зоне "Технополис "Москва", сообщил основатель и председатель совета директоров "Р-Фарм" Алексей Репик на совещании у президента РФ Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности."Самый масштабный в Европе технологический комплекс производственный, построенный в рекордно короткие сроки при поддержке правительства Москвы в особой экономической зоне "Технополис "Москва", уже сейчас выпускает первые серии вакцины", - сказал Репик в ходе совещания.Он подчеркнул, что производство вакцин от коронавируса на текущий момент является главным проектом фармацевтической отрасли не только в России, но и во всем мире."Спутник V", разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года. Вакцина производится в России на площадке НИЦЭМ им. Гамалеи, компаниями "Генериум", Biocad, "Биннофарм", а теперь и "Р-Фарм".Группа компаний "Р-Фарм" специализируется на разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Группа работает в РФ, а также в странах СНГ, в США, Германии, Японии.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, biocad, алексей репик, р-фарм, снг, владимир путин, экономика

"Р-Фарм" начала производство вакцины "Спутник V"

15:38 11.03.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" приступила к производству российский вакцины от коронавируса "Спутник V" на площадке, расположенной в особой экономической зоне "Технополис "Москва", сообщил основатель и председатель совета директоров "Р-Фарм" Алексей Репик на совещании у президента РФ Владимира Путина о мерах по повышению инвестиционной активности.
"Самый масштабный в Европе технологический комплекс производственный, построенный в рекордно короткие сроки при поддержке правительства Москвы в особой экономической зоне "Технополис "Москва", уже сейчас выпускает первые серии вакцины", - сказал Репик в ходе совещания.
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Он подчеркнул, что производство вакцин от коронавируса на текущий момент является главным проектом фармацевтической отрасли не только в России, но и во всем мире.
"Спутник V", разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи, был зарегистрирован Минздравом РФ в августе 2020 года. Вакцина производится в России на площадке НИЦЭМ им. Гамалеи, компаниями "Генериум", Biocad, "Биннофарм", а теперь и "Р-Фарм".
Группа компаний "Р-Фарм" специализируется на разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Группа работает в РФ, а также в странах СНГ, в США, Германии, Японии.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияBiocadАлексей РепикР-фармСНГВладимир ПутинЭкономика
 
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