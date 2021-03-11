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В Турции рассказали о переговорах с Россией по закупке "Спутника V"
В Турции рассказали о переговорах с Россией по закупке "Спутника V"
Турция может как закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", так и наладить ее производство, заявил РИА Новости министр промышленности и технологий РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T12:20
2021-03-11T12:20
2021-03-11T12:20
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
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АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Турция может как закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", так и наладить ее производство, заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк."Министр здравоохранения нашей страны с самого начала поддерживает контакты с российской стороной по вопросу вакцины "Спутник V". Эта тема обсуждалась и в ходе переговоров нашего президента с (президентом РФ) господином (Владимиром) Путиным. Частная турецкая компания подписала соглашение с Россией. Сейчас продолжаются переговоры о создании инфраструктуры, необходимой для производства российской вакцины в Турции. В то же время Минздрав обсуждает с российской стороной вопрос о закупках готовой вакцины", - сказал Варанк.По его словам, для производства вакцины в Турции требуются инвестиции, этот вопрос сейчас прорабатывается."Если нам удастся получить положительный результат по этому направлению, мы будем готовы как поддержать производство, так и договориться о закупках готовой российской вакцины. Кроме того, в Турции разрабатывается экспериментальная вакцина, аналогичная по типу российской, поэтому при успешном результате переговоров у нас может появиться возможность производить эти две вакцины в одном месте", - добавил турецкий министр.Российская вакцина одобрена более чем в 40 странах.В Турции в январе началась вакцинация от коронавируса китайской вакциной СoronaVac.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, турция, в мире
АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Турция
может как закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V
", так и наладить ее производство, заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк.
"Министр здравоохранения нашей страны с самого начала поддерживает контакты с российской стороной по вопросу вакцины "Спутник V". Эта тема обсуждалась и в ходе переговоров нашего президента с (президентом РФ) господином (Владимиром) Путиным. Частная турецкая компания подписала соглашение с Россией. Сейчас продолжаются переговоры о создании инфраструктуры, необходимой для производства российской вакцины в Турции. В то же время Минздрав обсуждает с российской стороной вопрос о закупках готовой вакцины", - сказал Варанк.
По его словам, для производства вакцины в Турции требуются инвестиции, этот вопрос сейчас прорабатывается.
"Если нам удастся получить положительный результат по этому направлению, мы будем готовы как поддержать производство, так и договориться о закупках готовой российской вакцины. Кроме того, в Турции разрабатывается экспериментальная вакцина, аналогичная по типу российской, поэтому при успешном результате переговоров у нас может появиться возможность производить эти две вакцины в одном месте", - добавил турецкий министр.
Российская вакцина одобрена более чем в 40 странах.
В Турции в январе началась вакцинация от коронавируса китайской вакциной СoronaVac.