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В Турции рассказали о переговорах с Россией по закупке "Спутника V"

В Турции рассказали о переговорах с Россией по закупке "Спутника V"

Турция может как закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", так и наладить ее производство, заявил РИА Новости министр промышленности и технологий РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T12:20

2021-03-11T12:20

2021-03-11T12:20

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Турция может как закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", так и наладить ее производство, заявил РИА Новости министр промышленности и технологий республики Мустафа Варанк."Министр здравоохранения нашей страны с самого начала поддерживает контакты с российской стороной по вопросу вакцины "Спутник V". Эта тема обсуждалась и в ходе переговоров нашего президента с (президентом РФ) господином (Владимиром) Путиным. Частная турецкая компания подписала соглашение с Россией. Сейчас продолжаются переговоры о создании инфраструктуры, необходимой для производства российской вакцины в Турции. В то же время Минздрав обсуждает с российской стороной вопрос о закупках готовой вакцины", - сказал Варанк.По его словам, для производства вакцины в Турции требуются инвестиции, этот вопрос сейчас прорабатывается."Если нам удастся получить положительный результат по этому направлению, мы будем готовы как поддержать производство, так и договориться о закупках готовой российской вакцины. Кроме того, в Турции разрабатывается экспериментальная вакцина, аналогичная по типу российской, поэтому при успешном результате переговоров у нас может появиться возможность производить эти две вакцины в одном месте", - добавил турецкий министр.Российская вакцина одобрена более чем в 40 странах.В Турции в январе началась вакцинация от коронавируса китайской вакциной СoronaVac.

турция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, турция, в мире