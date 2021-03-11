https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600707126.html

В Японии оценили перспективы использования "Спутника V"

В Японии оценили перспективы использования "Спутника V"

Предложенная Россией вакцина от коронавируса "Спутник V" должна пройти в самой Японии клинические испытания, однако пока их проведение не ожидается, заявил в... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T08:53

2021-03-11T08:53

2021-03-11T08:53

распространение коронавируса

кацунобу като

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил галузин

коронавирусы

astrazeneca

япония

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ТОКИО, 11 мар - РИА Новости. Предложенная Россией вакцина от коронавируса "Спутник V" должна пройти в самой Японии клинические испытания, однако пока их проведение не ожидается, заявил в четверг журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.Накануне посол России в Японии Михаил Галузин заявил журналистам, что российское правительство предлагает японцам, в частности, экспортировать вакцину "Спутник V"."Вообще для продвижения в Японии разработки вакцины от нового коронавируса необходимы клинические испытания внутри самой Японии", - пояснил Като.По его словам, в настоящее время такие испытания не проводятся и пока нет признаков, что они проводиться будут. "Однако признаю, что министерство здравоохранения и российское посольство ведут обмен информацией", - сообщил Като.Япония проводит вакцинацию от COVID-19 с 17 февраля с помощью препарата американской компании Pfizer. Заявки на применение своих вакцин также подали компании AstraZeneca и Moderna.Как сообщалось ранее, японская фармацевтическая компания Takeda также приступила к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса американского производителя Novavax.

япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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