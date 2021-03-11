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В Японии оценили перспективы использования "Спутника V"
В Японии оценили перспективы использования "Спутника V"
Предложенная Россией вакцина от коронавируса "Спутник V" должна пройти в самой Японии клинические испытания, однако пока их проведение не ожидается, заявил в... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T08:53
2021-03-11T08:53
2021-03-11T08:53
распространение коронавируса
кацунобу като
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил галузин
коронавирусы
astrazeneca
япония
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ТОКИО, 11 мар - РИА Новости. Предложенная Россией вакцина от коронавируса "Спутник V" должна пройти в самой Японии клинические испытания, однако пока их проведение не ожидается, заявил в четверг журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.Накануне посол России в Японии Михаил Галузин заявил журналистам, что российское правительство предлагает японцам, в частности, экспортировать вакцину "Спутник V"."Вообще для продвижения в Японии разработки вакцины от нового коронавируса необходимы клинические испытания внутри самой Японии", - пояснил Като.По его словам, в настоящее время такие испытания не проводятся и пока нет признаков, что они проводиться будут. "Однако признаю, что министерство здравоохранения и российское посольство ведут обмен информацией", - сообщил Като.Япония проводит вакцинацию от COVID-19 с 17 февраля с помощью препарата американской компании Pfizer. Заявки на применение своих вакцин также подали компании AstraZeneca и Moderna.Как сообщалось ранее, японская фармацевтическая компания Takeda также приступила к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса американского производителя Novavax.
япония
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кацунобу като, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил галузин, коронавирусы, astrazeneca , япония, в мире