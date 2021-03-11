https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600702232.html

Немец поделился впечатлениями от России после вакцинации "Спутником V"

Немец поделился впечатлениями от России после вакцинации "Спутником V"

Житель Германии Штефан Хайлеман с супругой и детьми специально прилетел в Москву, чтобы привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T06:28

2021-03-11T06:28

2021-03-11T06:28

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Житель Германии Штефан Хайлеман с супругой и детьми специально прилетел в Москву, чтобы привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает немецкое издание Focus.Прививку иностранец поставил в столичном ГУМе."Тут не нужно предварительно записываться, и очередь была небольшой", - приводит издание слова Хайлемана.По его мнению, российская вакцина – лучшая из всех существующих на сегодняшний день.Хайлеман также рассказал о побочных эффектах после прививки, которую также сделали его жена и дети. Немец почувствовал себя разбитым и отметил повышенную температуру. Однако, по его словам, на следующий день все прошло, и он смог оценить жизнь в России. По его мнению, она намного приятнее, чем в ФРГ, поскольку "магазины и рестораны открыты", можно свободно передвигаться по улицам.Немецкое издание обратило внимание на то, что в борьбе с новой коронавирусной инфекцией Россия идет своим путем: не вводится локдаун, общественная жизнь в настоящее время практически ничем не ограничена, при этом число новых случаев заболевания с начала 2021 года снижается. Одна из лучших в миреРанее российскую вакцину "Спутник V" похвалил чешский журналист Томаш Цинка. Он назвал ее одной из лучших в мире."Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие", - заявил в свою очередь главный инфекционист США Энтони Фаучи.Экспортный хитРоссийская вакцина от коронавируса "Спутник V" стала настоящим экспортным хитом, говорилось в опубликованной ранее статье в швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung.В материале говорится о преимуществах российской вакцины перед аналогичными продуктами компаний Biontech/Pfizer и Moderna. В частности, издание обращает внимание на подтвержденную эффективность препарата и то, что он разработан на основе хорошо изученной аденовирусной платформы.К тому же издание отмечает доступность вакцины — порядка десяти долларов за дозу.Привлекает все больше вниманияРоссийская вакцина против коронавируса "Спутник V" привлекает все больше внимания других стран, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.Издание отметило, что сейчас имеется солидная база данных по препарату, а медицинский журнал The Lancet опубликовал статью, в которой говорится об эффективности вакцины в 91,6 процента. Независимые эксперты назвали "Спутник V" безопасным и эффективным.В публикации напоминается, что уже порядка 30 стран доверились российскому препарату, включая Венгрию, которая единственная в Евросоюзе выдала разрешение на применение "Спутника V". Теперь интерес к препарату растет со стороны Словакии, Чехии и Хорватии."Спутник V""Спутник V" был зарегистрирован Минздравом России в августе 2020 года, его разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность.

https://ria.ru/20210310/vaktsiny-1600662281.html

https://ria.ru/20210310/vaktsina-1600560709.html

https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600490593.html

https://ria.ru/20210308/sputnik-1600372377.html

https://ria.ru/20210307/vaktsina-1600305032.html

россия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия