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Южная Осетия запросила у России вакцину "Спутник V"

Южная Осетия запросила у России вакцину "Спутник V"

Министерство здравоохранения Южной Осетии запросило у России вакцину "Спутник V", сообщил журналистам и.о. минздрава республики Георгий Тотчиев. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T00:34

2021-03-11T00:34

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вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

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ЦХИНВАЛ, 11 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Южной Осетии запросило у России вакцину "Спутник V", сообщил журналистам и.о. минздрава республики Георгий Тотчиев."Мы запросили 1 500 доз вакцины. По мере их расходования будем запрашивать еще. Для хранения препарата есть все необходимые условия", - цитирует Тотчиева Sputnik Южная Осетия.По его словам, вопрос поставки препарата в республику может быть решен в течение двух-трех недель.Все новости Южной Осетии читайте на сайте Sputnik Южная Осетия>>

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, южная осетия, в мире