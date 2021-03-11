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Южная Осетия запросила у России вакцину "Спутник V"
Южная Осетия запросила у России вакцину "Спутник V"
Министерство здравоохранения Южной Осетии запросило у России вакцину "Спутник V", сообщил журналистам и.о. минздрава республики Георгий Тотчиев. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T00:34
2021-03-11T00:34
2021-03-11T00:34
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ЦХИНВАЛ, 11 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Южной Осетии запросило у России вакцину "Спутник V", сообщил журналистам и.о. минздрава республики Георгий Тотчиев."Мы запросили 1 500 доз вакцины. По мере их расходования будем запрашивать еще. Для хранения препарата есть все необходимые условия", - цитирует Тотчиева Sputnik Южная Осетия.По его словам, вопрос поставки препарата в республику может быть решен в течение двух-трех недель.Все новости Южной Осетии читайте на сайте Sputnik Южная Осетия>>
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, южная осетия, в мире