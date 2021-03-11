https://ria.ru/20210311/udar-1600782634.html

Украинцев предупредили о "двойном ударе"

Украинцев предупредили о "двойном ударе"

Украина погашает не только полученные кредиты, но и расплачивается за займы, которые ей не дали, заявил директор киевского Института развития экономики Украины... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T15:11

2021-03-11T15:11

2021-03-11T16:55

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украина погашает не только полученные кредиты, но и расплачивается за займы, которые ей не дали, заявил директор киевского Института развития экономики Украины Александр Гончаров. У себя в фейсбуке эксперт отметил, что, как правило, государства не погашают свои долги, а реструктуризируют их, обслуживая только проценты."Неплохо было бы, чтобы и Украина обслуживала только проценты", — добавил Гончаров.Он объяснил, что Киев не только возвращает тело займа вместе с процентами, но еще и выплачивает неустойку МВФ за невыбранные транши.По его словам, в феврале этого года сумма выплат МВФ превысила 213 миллионов долларов. При этом Гончаров отметил, что ставка по кредиту от Фонда в 2020-м составила 2,63% годовых, в то время как аналогичный показатель для евробондов был равен 7,2%.Экономист уверен, что в ближайшее время Украину ждет скачок процентных ставок на межбанке и удорожание кредитов. Он также напомнил, что из-за роста инфляции пришлось поднять ключевую ставку до 6,5%."Именно здесь-таки и будет нанесен двойной удар по украинской экономике, по инвестиционной активности и по банковской системе", — продолжил Гончаров.Он пояснил, что рост процентной ставки при условии траты валютных резервов приведет к снижению ликвидности гривны. К этому добавятся снижение количества инвестиций и отток капитала.Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, в перспективе грозит стране "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху. В то же время экономисты Максим Орыщак и Сергей Фурса предсказывали стране "наихудший" сценарий в виде обвала курса гривны и даже дефолта из-за сворачивания сотрудничества с МВФ.

https://ria.ru/20210215/ukraine-1597544051.html

https://ria.ru/20210311/proval-1600701125.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвф, украина, в мире, экономика