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Украинцев предупредили о "двойном ударе"
Украинцев предупредили о "двойном ударе"
Украина погашает не только полученные кредиты, но и расплачивается за займы, которые ей не дали, заявил директор киевского Института развития экономики Украины... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T15:11
2021-03-11T16:55
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в мире
экономика
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украина погашает не только полученные кредиты, но и расплачивается за займы, которые ей не дали, заявил директор киевского Института развития экономики Украины Александр Гончаров. У себя в фейсбуке эксперт отметил, что, как правило, государства не погашают свои долги, а реструктуризируют их, обслуживая только проценты."Неплохо было бы, чтобы и Украина обслуживала только проценты", — добавил Гончаров.Он объяснил, что Киев не только возвращает тело займа вместе с процентами, но еще и выплачивает неустойку МВФ за невыбранные транши.По его словам, в феврале этого года сумма выплат МВФ превысила 213 миллионов долларов. При этом Гончаров отметил, что ставка по кредиту от Фонда в 2020-м составила 2,63% годовых, в то время как аналогичный показатель для евробондов был равен 7,2%.Экономист уверен, что в ближайшее время Украину ждет скачок процентных ставок на межбанке и удорожание кредитов. Он также напомнил, что из-за роста инфляции пришлось поднять ключевую ставку до 6,5%."Именно здесь-таки и будет нанесен двойной удар по украинской экономике, по инвестиционной активности и по банковской системе", — продолжил Гончаров.Он пояснил, что рост процентной ставки при условии траты валютных резервов приведет к снижению ликвидности гривны. К этому добавятся снижение количества инвестиций и отток капитала.Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, в перспективе грозит стране "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху. В то же время экономисты Максим Орыщак и Сергей Фурса предсказывали стране "наихудший" сценарий в виде обвала курса гривны и даже дефолта из-за сворачивания сотрудничества с МВФ.
https://ria.ru/20210215/ukraine-1597544051.html
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мвф, украина, в мире, экономика

Украинцев предупредили о "двойном ударе"

15:11 11.03.2021 (обновлено: 16:55 11.03.2021)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Украина погашает не только полученные кредиты, но и расплачивается за займы, которые ей не дали, заявил директор киевского Института развития экономики Украины Александр Гончаров.
У себя в фейсбуке эксперт отметил, что, как правило, государства не погашают свои долги, а реструктуризируют их, обслуживая только проценты.
"Неплохо было бы, чтобы и Украина обслуживала только проценты", — добавил Гончаров.
Он объяснил, что Киев не только возвращает тело займа вместе с процентами, но еще и выплачивает неустойку МВФ за невыбранные транши.

"Дело в том, что, по условиям кредитной программы с Фондом, заемщик — Украина — платит, кроме процентов за полученные транши, также комиссию за неполученные", — написал экономист.

По его словам, в феврале этого года сумма выплат МВФ превысила 213 миллионов долларов. При этом Гончаров отметил, что ставка по кредиту от Фонда в 2020-м составила 2,63% годовых, в то время как аналогичный показатель для евробондов был равен 7,2%.
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Экономист уверен, что в ближайшее время Украину ждет скачок процентных ставок на межбанке и удорожание кредитов. Он также напомнил, что из-за роста инфляции пришлось поднять ключевую ставку до 6,5%.
"Именно здесь-таки и будет нанесен двойной удар по украинской экономике, по инвестиционной активности и по банковской системе", — продолжил Гончаров.
Он пояснил, что рост процентной ставки при условии траты валютных резервов приведет к снижению ликвидности гривны. К этому добавятся снижение количества инвестиций и отток капитала.
Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, в перспективе грозит стране "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху. В то же время экономисты Максим Орыщак и Сергей Фурса предсказывали стране "наихудший" сценарий в виде обвала курса гривны и даже дефолта из-за сворачивания сотрудничества с МВФ.
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