https://ria.ru/20210311/ubiystvo-1600819373.html
Обнаружены свидетельства одного из самых древних массовых убийств
Обнаружены свидетельства одного из самых древних массовых убийств
Ученые обнаружили свидетельства одного из самых древних массовых убийств, сообщил портал Phys.org. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T17:46
2021-03-11T17:46
2021-03-11T18:31
хорватия
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149402/26/1494022638_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_e88cf41694b0e86815d13968ee42ee0f.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Ученые обнаружили свидетельства одного из самых древних массовых убийств, сообщил портал Phys.org.Международная группа исследователей изучила останки 38 человек из энеолитического захоронения в Поточани в Хорватии, которое сделали около 4200 года до нашей эры. С помощью анализа ДНК специалисты проследили наличие родственных связей среди захороненных, их пол, возраст, а также изучили следы насильственной смерти.В результате выяснилось, что 70 процентов умерших не были родственниками: все были разного возраста, а число мужчин и женщин оказалось примерно одинаковым. Это позволило специалистам исключить версии о том, что люди стали жертвами междоусобных войн или других "избирательных" убийств.Как отмечают ученые, черепно-мозговые травмы обнаружили только у 13 человек, однако, по их данным, большинство случаев насильственной смерти не оставляют явных следов на костях, повреждая лишь мягкие ткани. Поэтому исследователи пришли к выводу о том, что перед ними — доказательства одного из самых древних случаев беспорядочной резни, акта преднамеренного убийства массы людей, которые не были готовы к бою.
https://ria.ru/20210310/tunnel-1600548315.html
хорватия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/149402/26/1494022638_259:0:2926:2000_1920x0_80_0_0_14772345aa63dee702e2b02f8d56cce4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хорватия, наука
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Ученые обнаружили свидетельства одного из самых древних массовых убийств, сообщил портал Phys.org.
Международная группа исследователей изучила останки 38 человек из энеолитического захоронения в Поточани в Хорватии, которое сделали около 4200 года до нашей эры. С помощью анализа ДНК специалисты проследили наличие родственных связей среди захороненных, их пол, возраст, а также изучили следы насильственной смерти.
В результате выяснилось, что 70 процентов умерших не были родственниками: все были разного возраста, а число мужчин и женщин оказалось примерно одинаковым. Это позволило специалистам исключить версии о том, что люди стали жертвами междоусобных войн или других "избирательных" убийств.
Как отмечают ученые, черепно-мозговые травмы обнаружили только у 13 человек, однако, по их данным, большинство случаев насильственной смерти не оставляют явных следов на костях, повреждая лишь мягкие ткани. Поэтому исследователи пришли к выводу о том, что перед ними — доказательства одного из самых древних случаев беспорядочной резни, акта преднамеренного убийства массы людей, которые не были готовы к бою.