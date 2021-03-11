https://ria.ru/20210311/ubiystvo-1600819373.html

Обнаружены свидетельства одного из самых древних массовых убийств

Обнаружены свидетельства одного из самых древних массовых убийств

Ученые обнаружили свидетельства одного из самых древних массовых убийств, сообщил портал Phys.org. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T17:46

2021-03-11T17:46

2021-03-11T18:31

хорватия

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149402/26/1494022638_0:312:3000:2000_1920x0_80_0_0_e88cf41694b0e86815d13968ee42ee0f.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Ученые обнаружили свидетельства одного из самых древних массовых убийств, сообщил портал Phys.org.Международная группа исследователей изучила останки 38 человек из энеолитического захоронения в Поточани в Хорватии, которое сделали около 4200 года до нашей эры. С помощью анализа ДНК специалисты проследили наличие родственных связей среди захороненных, их пол, возраст, а также изучили следы насильственной смерти.В результате выяснилось, что 70 процентов умерших не были родственниками: все были разного возраста, а число мужчин и женщин оказалось примерно одинаковым. Это позволило специалистам исключить версии о том, что люди стали жертвами междоусобных войн или других "избирательных" убийств.Как отмечают ученые, черепно-мозговые травмы обнаружили только у 13 человек, однако, по их данным, большинство случаев насильственной смерти не оставляют явных следов на костях, повреждая лишь мягкие ткани. Поэтому исследователи пришли к выводу о том, что перед ними — доказательства одного из самых древних случаев беспорядочной резни, акта преднамеренного убийства массы людей, которые не были готовы к бою.

https://ria.ru/20210310/tunnel-1600548315.html

хорватия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорватия, наука