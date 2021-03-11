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Трех приморцев осудили за случайное убийство человека на незаконной охоте
Трех приморцев осудили за случайное убийство человека на незаконной охоте
Трое жителей Приморья осуждены за случайное убийство человек на незаконной охоте, стрелявшему назначено 10 месяцев лишения свободы условно, сообщает краевая... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T05:47
2021-03-11T05:47
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Трое жителей Приморья осуждены за случайное убийство человек на незаконной охоте, стрелявшему назначено 10 месяцев лишения свободы условно, сообщает краевая прокуратура.По данным прокуратуры, обнаружив убитого человека, мужчины скрылись с места преступления.Все трое признаны виновными по статье "Незаконная охота с применением механического транспортного средства группой лиц по предварительному сговору", стрелявший также осужден за причинение смерти по неосторожности. Двум фигурантам суд назначил штрафы по 550 тысяч рублей и на 2 года лишил их права охотиться."Подсудимому, который произвел выстрел, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 520 тысяч рублей и лишением права заниматься любительской и спортивной охотой сроком на 2 года", - отмечает прокуратура. Приговор не вступил в законную силу.
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приморский край, происшествия

Трех приморцев осудили за случайное убийство человека на незаконной охоте

05:47 11.03.2021
 
CC0 / byrev / DoubleРужье
Ружье - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
CC0 / byrev / Double
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Трое жителей Приморья осуждены за случайное убийство человек на незаконной охоте, стрелявшему назначено 10 месяцев лишения свободы условно, сообщает краевая прокуратура.
"В суде установлено, что в ночное время в мае 2020 года трое друзей незаконно охотились на автомашине Toyota Hilux Surf на территории Ольгинского района. Двигаясь по дороге, они выслеживали животных с помощью тепловизионного прицела, установленного на карабине. В какой-то момент мужчины приняли за животное местного жителя, который спрятался в лесном массиве. Остановившись, один из них произвел прицельный выстрел, от которого потерпевший скончался", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, обнаружив убитого человека, мужчины скрылись с места преступления.
Все трое признаны виновными по статье "Незаконная охота с применением механического транспортного средства группой лиц по предварительному сговору", стрелявший также осужден за причинение смерти по неосторожности. Двум фигурантам суд назначил штрафы по 550 тысяч рублей и на 2 года лишил их права охотиться.
"Подсудимому, который произвел выстрел, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 520 тысяч рублей и лишением права заниматься любительской и спортивной охотой сроком на 2 года", - отмечает прокуратура. Приговор не вступил в законную силу.
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