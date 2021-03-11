https://ria.ru/20210311/ubiystvo-1600701297.html

Трех приморцев осудили за случайное убийство человека на незаконной охоте

Трех приморцев осудили за случайное убийство человека на незаконной охоте

Трое жителей Приморья осуждены за случайное убийство человек на незаконной охоте, стрелявшему назначено 10 месяцев лишения свободы условно, сообщает краевая... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T05:47

2021-03-11T05:47

2021-03-11T05:47

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Трое жителей Приморья осуждены за случайное убийство человек на незаконной охоте, стрелявшему назначено 10 месяцев лишения свободы условно, сообщает краевая прокуратура.По данным прокуратуры, обнаружив убитого человека, мужчины скрылись с места преступления.Все трое признаны виновными по статье "Незаконная охота с применением механического транспортного средства группой лиц по предварительному сговору", стрелявший также осужден за причинение смерти по неосторожности. Двум фигурантам суд назначил штрафы по 550 тысяч рублей и на 2 года лишил их права охотиться."Подсудимому, который произвел выстрел, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев лишения свободы условно со штрафом в размере 520 тысяч рублей и лишением права заниматься любительской и спортивной охотой сроком на 2 года", - отмечает прокуратура. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20200721/1574631429.html

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, происшествия