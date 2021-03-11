https://ria.ru/20210311/turtsiya-1600577190.html

Мустафа Варанк: наша цель — отправить космический аппарат на Луну

Мустафа Варанк: наша цель — отправить космический аппарат на Луну

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк в интервью Sputnik рассказал о развитии национальной космической программы, разработке первой турецкой РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T12:00

2021-03-11T12:00

2021-03-11T12:01

мустафа варанк

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155631/19/1556311984_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_e5b627fafe937cd8a6af0c831e812ac7.jpg

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк в интервью Sputnik рассказал о развитии национальной космической программы, разработке первой турецкой вакцины против COVID-19. Он также оценил перспективы совместного с Россией производства С-400 и высказал мнение об исключении Турции из программы F-35. - Национальная космическая программа, реализуемая Турецким космическим агентством, вызвала широкий отклик общественности. Как шаги, которые будут предприняты в рамках данной программы исследования космоса, повлияют на положение Турции на международной арене? Как работа в области космических исследований повлияет на безопасность Турции? Разрабатываются ли проекты в данном направлении? - Национальная космическая программа получила широкое одобрение и вызвала интерес как в Турции, так и за ее пределами. Многие страны посылают нам запросы с целью узнать подробности программы и выяснить перспективы совместной работы. Конечно же, нам это приятно. Турция за последние 18 лет нарастила существенный потенциал в области развития космических технологий. На сегодняшний день мы самостоятельно производим спутники связи, спутники наблюдения. Турция добилась значительного прорыва в области развития ракетных технологий, которые имеют огромное значение для обеспечения доступа в космос. Таким образом, мы совместно с Национальным космическим агентством, ведем работу, направленную на дальнейшее развитие и выведение на качественно новый уровень всех наших ресурсов и возможностей в этой сфере. Главным направлением деятельности Космического агентства, которые мы создали за последние два года, стала подготовка Национальной космической программы. Представив эту программу, мы объявили всему миру о готовности Турции вывести все свои ресурсы и возможности в высшую лигу. Перед нами стоят важные задачи. Первостепенной задачей и целью Национальной космической программы является осуществление первого контакта с Луной посредством нашего космического аппарата. Конечно же, Турция на сегодняшний день не обладает возможностью самостоятельно вывести свой космический аппарат на околоземную орбиту. Соответственно, мы намерены осуществить это в рамках международного взаимодействия – это могут быть США, Россия или другие страны. Наш аппарат будет доставлен посредством запуска на околоземную орбиту нашей уникальной национальной ракеты, оснащенной гибридными двигателями, применение которых в настоящее время в мире не слишком широко распространено. Что это значит? В настоящий момент в мире существует всего 5-6 стран, которые обладают такой возможностью. Мы хотим внести Турцию в список этих стран. Мы стремимся доказать миру, что разработанные нами в космической сфере технологии работают, и, конечно же, мы рассчитываем на то, что они внесут свой вклад в формирующуюся космическую экономику Турции. Как известно, космическая область – это сфера, которая может использоваться как в гражданских, так и в военных целях. В этой связи нужно подчеркнуть следующее: деятельность Национального космического агентства носит всецело гражданский характер, и направлена на мирное использование космоса. Как я уже сказал, представленная программа призвана продемонстрировать всему миру достижения Турции в области высоких технологий за последние 18 лет, и расширить область сотрудничества нашей страны с другими государствами. Ранее я уже говорил о том, что наша космическая программа вызвала широкий отклик как внутри страны, так и за ее пределами. Мы продолжаем вести работу с нашими международными партнерами. В частности, мы подписали международные соглашения с тремя странами. В настоящее время ведется обсуждение двусторонних соглашений о сотрудничестве с Россией, США и рядом других стран. Путем наращивания международного сотрудничества мы рассчитываем превратить Турцию во влиятельную страну в области мирного использования космоса в рамках вновь активизировавшейся сейчас космической гонки. Разумеется, у этого процесса есть большие экономические преимущества, кроме того, речь идет о престиже и имидже страны, и мы хотим, чтобы Турция добилась этого. - В 2019 году в Роскосмосе заявили о готовности отправить турецких космонавтов на МКС. Как вы считаете, возможна ли реализация совместного с Россией проекта по подготовке и отправке турецких астронавтов в космос? Есть ли какие-либо инициативы в этом направлении? - Разумеется, это возможно. Одной из главных целей, формирующих Национальную космическую программу, является отправка турецкого гражданина в космос. Мы хотим подготовить в качестве астронавта нашего ученого, или эксперта из авиационной области, для его дальнейшей отправки в космос и проведения там научно-исследовательской работы. Это весьма перспективное направление с точки зрения привлечения молодежи в научную сферу и область космических исследований. В этом плане миссия космонавта является очень важной. Во всем мире специалисты, побывавшие в космосе, проводившие там работу, вносят существенный вклад в развитие науки, и своим опытом привлекают интерес к развитию данной области в своих странах. Это – одна из наших целей. В настоящее время существуют две страны, которые обеспечивают доступ человека в космос, это США и Россия. Мы ведем переговоры о подготовке космонавтов с обеими странами. Как вы знаете, во время встречи на авиавыставке наш господин президент и господин Путин обсудили вопрос подготовки и отправки космонавтов на МКС, после чего нам была представлена соответствующая инициатива. Мы в настоящее время ведем работу в этом направлении, рассматриваем различные варианты реализации. Мы намерены осуществить эту цель совместно с той страной, взаимодействие с которой принесет Турции максимальный успех в данной области. Россия является одним из ведущих кандидатов. Наши коллеги поддерживают тесный контакт, и мы рассчитываем в ближайшее время получить их предложения. - Еще один турецкий проект, который ждут с нетерпением, это "Инициативная группа "Турецкие автомобили" (TOGG). Расскажите, пожалуйста, о том, на каком этапе реализации он находится на данный момент?- Во всех интервью нас спрашивают о проекте TOGG. Интерес со стороны России к этому проекту является для нас источником гордости. Турция на протяжении длительного времени разрабатывала план производства отечественного автомобиля. В результате пять крупных частных компаний объединились в рамках консорциума и запустили инициативу в автомобильном секторе. Мы, со своей стороны, оказываем всяческую государственную поддержку, в частности, предоставили им свои производственные территории. Здесь мы говорим о реализации технологической инициативы частного сектора, которая была представлена в правильное время в правильной сфере. Презентуя проект TOGG, мы объявили миру о том, что намерены создать полностью электрический, на 100 процентов экологичный автомобиль с использованием высоких технологий. После этого к нам стало поступать множество откликов, многие говорили, что ископаемое топливо будет использоваться еще долгое время, зачем начинать с электромобиля, гибридные авто будут развиваться гораздо активнее и т.п. И сегодня мы видим, что вложили инвестиции в правильное направление в правильный момент. Все ведущие игроки автопрома начали инвестировать и выводить на первый план именно электромобили. А нам удалось занять эту нишу еще тогда, когда конкуренция не успела разгореться. Наш проект автомобиля развивается очень успешно. Наша цель – к концу 2022 года спустить с конвейера первые образцы полностью электрического автономного автомобиля с применением новейших технологий. - На каком этапе находится разработка отечественной вакцины от коронавирусной инфекции? Когда первая турецкая вакцина против COVID-19 может получить разрешение на применение?- Еще до того, как в марте прошлого года была объявлена пандемия коронавируса, Турция выступила с инициативой, собрав ведущих ученых и экспертов в области вакцинации и фармакологии, и спросив их мнение относительно того, какие меры необходимо принять для борьбы с новым вирусом, распространяющимся в Китае, какие лекарства и вакцины могут быть разработаны, как готовить медперсонал с учетом этой новой угрозы. Мы сформировали платформу под названием Платформа Covid-19 под эгидой Совета по науке и технологиям Турции (TÜBİTAK), и пригласили к участию в ней всех ученых, готовых внести свой вклад в работу на данном направлении, предложить свои проекты и инициативы. В рамках этой платформы мы стали оказывать поддержку различным проектам. Среди них есть и разработка вакцин, и лекарств для лечения коронавируса. Параллельно с этим, в других институтах Турции началась исследовательская работа в координации с Минздравом. В настоящее время в Турции идет процесс разработки более 10 вакцин. В рамках платформы Covid-19 три экспериментальные вакцины вышли на этап тестов на человеке. Время от времени мы слышим критику по поводу того, что Турция опоздала с разработкой вакцины. На эту критику мы отвечаем так: да, быстрота реагирования – это важно, ведь речь идет о борьбе с эпидемией, однако Турция работает над изготовлением вакцины с применением инновационных технологий, которые признаются таковыми во всем мире. В рамках платформы у нас разрабатывается инактивированная вакцина. Кроме того, сейчас будет тестироваться еще одна вакцина, аналогичная по типу той, которую создала Россия. Мы работаем и еще над одной экспериментальной вакциной, которая основана на принципе действия частиц, схожих с вирусом. Такого рода исследования не особо распространены в мире. Все эти три экспериментальные вакцины скоро будут протестированы на людях. Испытания вакцины на людях проходят в три этапа. Первые две фазы проводятся на относительно небольшом количестве людей. На третьем этапе мы проведем уже массовые испытания. Если к концу текущего года нам удастся завершить третью фазу испытаний, то мы сможем получить, по крайней мере, одну вакцину, готовую к применению для масштабной вакцинации. Мы обладаем важным преимуществом: работаем над разработкой вакцин в координации с частным сектором, то есть с производителями вакцин. Наши 3 экспериментальные вакцины прошли испытания первой и второй фазы в реальных лабораторных условиях. Если мы получим успешные результаты, то сможет незамедлительно перейти к их производству. Повторюсь: к концу этого года мы рассчитываем запустить в массовое применение в Турции как минимум одну из наших вакцин. Мы поддерживаем взаимодействие с другими странами в этом направлении, поскольку существует высокая вероятность того, что наши вакцины продемонстрируют более высокий уровень надежности по сравнению с вакцинами в других странах. Сейчас особую потребность в вакцинах испытывают бедные страны. Развитые страны не отправляют им вакцину в достаточном количестве. На этом этапе у нас может появиться возможность установить тесные отношения с нуждающимися государствами, поделившись с ними нашей вакциной. - В Турции продолжается работа над производством российской вакцины Sputnik V. Будет ли включен в этот процесс TÜBİTAK или какой-то исследовательский университет? Обсуждается ли этот вопрос? - Да. Министр здравоохранения нашей страны с самого начала поддерживает контакты с российской стороной по вопросу вакцины Sputnik. Эта тема обсуждалась и в ходе переговоров нашего президента с господином Путиным. Частная турецкая компания подписала соглашение с Россией. Сейчас продолжаются переговоры о создании инфраструктуры, необходимой для производства российской вакцины в Турции. В то же время Минздрав обсуждает с российской стороной вопрос о закупках готовой вакцины. Разумеется, для производства в Турции требуются инвестиции, этот вопрос сейчас прорабатывается. Если нам удастся получить положительный результат по этому направлению, мы будем готовы как поддержать производство, так и договориться о закупках готовой российской вакцины. Кроме того, как я уже говорил, в Турции разрабатывается экспериментальная вакцина, аналогичная по типу российской, поэтому при успешном результате переговоров у нас может появиться возможность производить эти две вакцины в одном месте. - Как вы прокомментируете утверждения о том, что в последние годы усилился процесс "утечки мозгов" из Турции? Почему это происходит? Ведется ли работа по стимулированию молодежи остаться на родине и возвращению домой уже уехавших специалистов? - Этот вопрос задают нам довольно часто. Не нужно причислять все случаи отъезда людей за границу из Турции на учебу или по другим причинам к процессу "утечки мозгов". Мы поощряем наших граждан в их желании побывать за границей. Пусть они получают там образование, развивают себя, участвуют в крупных проектах, если им позволяют возможности, но, самое главное, - пусть не отказываются от возможности внести посильный вклад в развитие собственной страны. Поэтому я не считаю правильным говорить об "утечке мозгов" из Турции как о широко распространенном явлении. На протяжении всего республиканского периода истории Турции, и даже до него турецкие граждане ездили за границу, мы поддерживаем отношения, как с Западом, так и с Востоком. Поэтому моя позиция по этому вопросу такова: если гражданин Турции хочет поехать за границу, работать там в рамках какого-либо проекта, особенно если этот проект относится к той сфере технологий, которой на сегодняшний день нет в Турции, - мы поддерживаем его желание. Главное – чтобы в будущем он мог принести пользу своей стране. Вместе с тем, мы ведем активную работу по привлечению в Турцию профессиональных человеческих ресурсов, в которых нуждается наша страна. Мы запустили программу "Международные лидеры исследователи", которая нацелена на привлечение к участию в крупных проектах в Турции научных сотрудников, работающих в ведущих университетах мира, сотрудников крупнейших международных компаний, инвестирующих в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, ученых, статьи которых обладают наибольшим коэффициентом цитируемости в научном сообществе. Этим исследователям выделяется специальный фонд для осуществления своей деятельности в Турции и подготовки как минимум 5 аспирантов. В рамках этой программы в Турцию приезжают высокопрофессиональные специалисты для работы в областях, требующих проведения научных исследований на самом высоком уровне. Во время первого набора в программе приняло участие 127 специалистов. Это не только турки, среди них есть граждане других стран. В настоящее время они ведут свою деятельность в Турции. Мы также планируем объявить новый набор в рамках этой программы. С каждым днем растет число ученых, которые хотят работать в Турции. Это связано с тем, что мы разрабатываем высокотехнологичные проекты, требующие квалифицированной научной подготовки. Участие в таких проектах способствует как их профессиональному росту, так и развитию науки в целом. Поэтому информацию об "утечке мозгов" можно считать верной лишь отчасти. Конечно, есть люди, которые хотят уехать по другим причинам, например, чтобы получать за границей более высокую зарплату. Мы считаем это совершенно нормальным явлением. Между тем, интерес иностранных ученых к Турции регулярно растет. Так что мы, наоборот, констатируем "приток мозгов" в Турцию. - Немецкий автопроизводитель Volkswagen принял решение о ликвидации компании, открытой им в прошлом году в Манисе, и отказе от проекта строительства фабрики. Есть ли вероятность того, что это решение повлечет за собой цепную реакцию и подтолкнет другие компании уйти с турецкого рынка? Существует информация о сложностях с привлечением инвесторов из-за рубежа. Как вы считаете, сможет ли пакет реформ, касающийся реформирования судебной системы и защиты прав человека, который обнародовал президент Эрдоган, сделать Турцию привлекательной в глазах иностранных инвесторов?- Турция является привлекательной страной для иностранных инвестиций. Мы видим инвестиции мировых брендов по всей Турции. До настоящего времени Турции удавалось привлекать эти инвестиции. По мере того, как меняется мировая конъюнктура, меняются потребности людей и компаний, мы занимаемся созданием динамичной структуры для обновления нашей системы, ориентированной на эти изменяющиеся потребности. И мы рассматриваем объявленный нашим президентом пакет реформ как часть этого процесса. Инвестор предпочитает страны предсказуемые, страны с наиболее выгодными предложениями с точки зрения условия для рабочей силы. Следовательно, в рамках нашего пакета реформ и стратегии иностранных прямых инвестиций, о которой мы объявим в ближайшее время, мы будем прилагать ещё больше усилий для привлечения в Турцию еще бОльшего числа крупных инвесторов. Наша привлекательность особенно хорошо заметна на фоне производительности, продемонстрированной турецкой промышленностью в период пандемии. Во время пандемии фабрики по всему миру столкнулись с большими трудностями. Разорвались цепочки поставок. Но если мы посмотрим на Турцию, то она в период пандемии сумела нарастить производство благодаря производственной структуре, человеческим ресурсам и географическому расположению. Турция сумела вовремя выполнить свои международные обязательства. А это ещё больше повышает привлекательность страны. За счёт новой политики, которую мы намерены проводить, мы продолжим привлекать инвесторов.Объём прямых иностранных инвестиций сокращается по всему миру. В частности, после пандемии мировые бренды переориентировались на иные стратегии. Политика протекционизма привела к снижению объёмов международных инвестиций. Принимая всё это во внимание, мы, естественно, работаем над развитием новых стратегий.Преувеличением будет говорить о том, что ситуация с Volkswagen породит цепную реакцию. Каждая инвестиция, каждый проект мы должны оценивать по-отдельности. Volkswagen - это был важный проект, важная инвестиция. Мы на протяжении долгого периода времени проводили с ними переговоры для привлечения этих инвестиций в Турцию, обсуждали с ними все детали. Но в итоге они сделали официальное заявление, в котором говорилось, что "автомобильная промышленность в мире претерпевает изменения, в ближайшей перспективе тенденции изменяются, и мы не очень хорошо понимаем, в каком направлении будет двигаться автопром. В условиях такой неопределённости наш совет директоров не считает целесообразным инвестировать с нуля". Они сказали, что хотят двигаться вперёд, вкладываясь в уже имеющиеся проекты. Разумеется, мы всегда рады инвестициям, производимым в нашу страну. В этой связи я хотел бы привести один пример. Как известно, Man - это фабрика Volkswagen, и в настоящее время Man постепенно наращивает инвестиции в Турции. Таким образом, хотя концерн и не захотел производить инвестиции с нуля в Турцию, но компания в рамках того же концерна сейчас разрабатывает план увеличения объема инвестиций и реализует его. Поэтому не стоит искать за этим решением чего-то большего. В целом, могу сказать, что Турция является настолько привлекательной для инвестирования страной, что в данном случае это потеря для Volkswagen. Если бы он пришел на турецкий рынок, то мог бы наладить производство в гораздо более выгодном для себя формате. - Твиттер не смог назначить своего представителя в Турции. Соответственно, будет происходить ограничение трафика. Также были введены ограничения на размещение рекламы. Это, в свою очередь, стало поводом для критики, поскольку турецкие компании-рекламодатели в связи с этой ситуацией столкнутся с рядом проблем. Станет ли это препятствием для стран, готовых инвестировать в Турции? Есть ли у вас план Б для разрешения возможных проблем, с которыми столкнутся компании? - Данный вопрос актуален не только для Турции. Сегодня во всем мире обсуждается потенциал технологических компаний по определению мировой политики. Очень активно об этом говорит ЕС. Другие страны приступили к разработке новых мер в отношении мировых технологических гигантов, взять хотя бы Австралию. Следовательно, нам также необходимо принять решение по этому вопросу. Будут ли определять мировую политику страны или транснациональные корпорации? По большому счету, предпринимаемые нами шаги не отличаются от действий ЕС или других стран в этой сфере. Если вы представляете собой платформу социальной сети, если вы зарабатываете деньги в Турции через бизнес с интернет ресурсом, то приезжайте и назначьте своего представителя в Турции. Это может быть как юрлицо, так и физлицо. Но правительство Турецкой Республики должно знать, к кому оно может обратиться на местах по соответствующим вопросам. Если вы зарабатываете здесь деньги, то мы настаиваем не необходимости выплаты налогов в Турции. Это, конечно, является одним из естественных прав независимой страны. Мы видим компании, согласные с этим условием. Это значит, они соблюдают наше законодательство. А если Твиттер эти условия не принимает, он столкнётся с прописанными в законе санкциями. Но я не соглашусь с тем, что это ситуация может повлиять на желание других компаний вести деятельность в Турции. Вы знаете, с недавнего времени на повестку вышло очень активно используемое в Турции приложение Clubhouse. Оно появилось в тот момент, когда у нас обозначилась эта проблема с Твиттер. Следовательно, компании , в первую очередь, смотрят на заработанные ими деньги, смотрят на добавленную стоимость. Я не думаю, что это повлияет на другие компании. Речь идет о глобальных технологических компаниях, имеющих свои коммерческие опасения. По сути, осуществляемая ими деятельность не имеет ничего общего со свободой. Я категорически не согласен с тем, что предпринимаемые властями меры являются ограничением свободы. В настоящее время подобные дискуссии ведутся не только в Турции. Мы видим это и в США. Твиттер, исходя из собственного решения, может наложить ограничения на аккаунт американского президента, получившего 74 млн. голосов избирателей. Вот, что необходимо обсуждать. Мировые гиганты будут управлять странами или же демократические правительства, избранные в соответствии с законом, будут принимать решения о будущем своих стран? На мой взгляд, эта философская дискуссия должна вестись во всем мире. - Турция для обеспечения национальной безопасности закупила у России С-400. Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил о продолжении переговоров с Турцией о закупке второй партии систем С-400. Также сообщалось об обсуждении сотрудничества в технологической сфере и возможности налаживания местного производства комплектующих для С-400. Можете ли вы дать свою оценку перспективам совместного с Россией производства С-400? Какой может быть здесь роль Турции? - Прежде всего, нужно сказать, что нашей конечной целью является самостоятельное производство всей продукции оборонной промышленности, в которой мы нуждаемся. В настоящее время наши организации работают над рядом очень важных проектов, связанных, в частности, с эшелонированными системами ПВО, в которых Турция испытывает потребность. К настоящему времени уже сделаны серьёзные шаги в этом направлении. Но пока этот процесс продолжается, Турция, как независимая страна, на фоне потребности в системах ПВО продолжает закупки оборонной продукции, развивает международное сотрудничество. Применительно к С-400 речь идёт о двух пакетах – первый, который предусматривает закупки готовых систем, и второй, предполагающий совместную разработку, о чём уже было объявлено общественности. Российские коллеги продолжают переговоры с нашим Управлением оборонной промышленности. Мы не видим никаких препятствий для работы с какой-либо страной в технологической сфере. Мы оказываем поддержку другим странам в отношении разработанных нами технологий. Мы также развиваем сотрудничество для того, чтобы в нашей продукции использовать внесенный ими вклад. Мы будем рады, если сможем вместе с Россией разработать проекты, отвечающие интересам двух стран. Сейчас продолжаются переговоры между компетентными ведомствами по этому вопросу. В настоящее время мы также ведём масштабную работу по разработке в Турции собственных систем ПВО.- США исключили Турцию из программы разработки истребителей 5-ого поколения F-35. Данное решение США мобилизовало все национальные ресурсы Турции и послужило толчком для развития военной промышленности. С учетом этого, каких прорывов стоит ожидать в ближайшие годы от Турции в авиационной промышленности? - Я уже говорил о важности инвестирования в перспективные технологии в нужное время. По сути, Турция продолжила развивать значимые проекты в сфере инвестирования в нужные технологии в нужное время в авиационной области. У нас очень большой потенциал с точки зрения разработки беспилотных летательных аппаратов. В частности, если мы посмотрим на полосы мировых СМИ, то увидим статьи, в которых говорится об изменении Турцией всей концепции по беспилотным летательным аппаратам на поле боя. Имеются проекты, которые Турция на протяжении многих лет разрабатывала в авиационной сфере как союзник НАТО для удовлетворения собственных потребностей. В настоящее время мы реализуем свой проект национального истребителя нового поколения, о котором объявим в скором времени. В данном проекте мы открыты для сотрудничества с другими странами. Например, мы тесно работаем с Англией. Кроме того, мы ведём переговоры о том, что мы можем сделать совместно с дружественными и союзническими странами. В настоящее время мы исключены из проекта F-35. Наиболее значимые детали по проекту F-35 сейчас производит Турецкая Республика. Некоторые детали производит только она. То есть, если эти детали не будут производиться в Турции, то производство эти самолётов становится невозможным в принципе. Но мы ни в коем случае не нарушаем взятые на себя обязательств. В Турции до сих пор продолжается производство этих деталей. Мы ждём исправления несправедливости, допущенной по отношению к нашей стране в рамках проекта F-35. Мы не стали приостанавливать нашу работу из-за того, что нас исключили из данного проекта. Как я уже сказал, в вопросе оборонной промышленности для нас категорически неприемлема ситуации внешней зависимости. Мы непреклонны в отношении нашей цели стать на все сто процентов самодостаточной страной. Нам удалось вывести долю отечественного производства с 20% до 70%. Сейчас по многим проектам возникают ситуации, когда мы сталкиваемся с проблемой скрытого или явного эмбарго. Однако мы не хотим жить в кризисных условиях. Турция поставила перед собой цель стать абсолютно самодостаточной страной, производящей самые качественные в мире технологии и продающей их миру. - Можно сказать, что решение США исключить Турцию из программы F-35 ускорило развитие национальных технологий, между тем, в этой области Турции поступило предложение от России. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России заявила о готовности ведения переговоров с Турцией о поставке российских истребителей. Как вы оцениваете российские истребители нового поколения, главным образом Су-35 и Су-57, и предложение России о сотрудничестве в этой сфере? Может ли Турция участвовать в совместных с Россией авиационных проектах? - Мы рассматриваем перспективы сотрудничества со странами, исходя из наших национальных интересов и взаимных интересов двух стран. Наши военные в Департаменте оборонной промышленности совместно решают, какие потребности у нас имеются в авиационной сфере на сегодняшний день и в будущем, а также осуществляют планирование на предстоящий период. Не может быть и речи о том, что мы выступаем принципиально против самолёта страны Х или против самолёта страны У. Если у России имеется самолёт, отвечающий нашим текущим потребностям, если не возникнет сложностей с его внедрением в нашу систему и его запуском, то, конечно, мы можем закупить его у России или у другой страны в Европе. В этом смысле у нас нет какой-то категоричной антагонистической позиции. Эти вопросы часто поднимаются на встречах лидеров наших стран. Конечно, у нас в приоритете стоит, прежде всего, развитие собственных возможностей Турции в вопросе разработки истребителей пятого поколения. Но если у России будет самолет, который отвечает нашим потребностям и задачам, Турция его приобретет.

https://ria.ru/20210228/luna-1599312301.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/luna-1597278997.html

https://ria.ru/20200718/1574543905.html

https://ria.ru/20210220/vaktsiny-1598284623.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210204/sputnik-1596000224.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210125/zakharova-1594498521.html

https://ria.ru/20210308/turtsiya-1600344835.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210302/1599640595.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210302/1599529533.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мустафа варанк, интервью