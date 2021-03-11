https://ria.ru/20210311/tikhanovskiy-1600716575.html

Мужу Тихановской предъявили окончательное обвинение по четырем статьям

Мужу Тихановской предъявили окончательное обвинение по четырем статьям

В Белоруссии предъявили окончательное обвинение политику и блогеру Сергею Тихановскому, сообщили в пресс-службе республиканского СК. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T10:21

2021-03-11T10:21

2021-03-11T11:36

сергей тихановский

светлана тихановская

протесты в белоруссии

белоруссия

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МИНСК, 11 мар — РИА Новости. В Белоруссии предъявили окончательное обвинение политику и блогеру Сергею Тихановскому, сообщили в пресс-службе республиканского СК.Дело возбуждено по четырем статьям: организация массовых беспорядков, разжигание социальной вражды, воспрепятствование работе ЦИК и организация действий, грубо нарушающих общественный порядок. Ущерб от действий оппозиционера и его помощников специалисты оценили в 1,35 миллиона долларов, ему грозит до 15 лет лишения свободы.Многие члены белорусской оппозиции стали фигурантами уголовных дел, правозащитники считают политзаключенными 220 человек. Большинство из них утратили свободу из-за участия в массовых протестных акциях, которые начались после августовских выборов президента.Тихановского задержали еще до голосования, тогда лидером оппозиции стала его жена Светлана. По данным ЦИК, она проиграла на выборах Александру Лукашенко. Сейчас Тихановская находится в Литве, против нее тоже возбуждены уголовные дела.Кроме того, по обвинению в получении взятки и отмывании денег арестован еще один претендент в кандидаты на пост главы государства Виктор Бабарико. В январе Лукашенко заявлял, что вряд ли появятся основания для "политической амнистии".

https://ria.ru/20210126/babariko-1594690733.html

белоруссия

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сергей тихановский, светлана тихановская, белоруссия