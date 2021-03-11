https://ria.ru/20210311/tikhanovskaya-1600823997.html

Тихановская отказалась признавать взятые Лукашенко кредиты

Тихановская отказалась признавать взятые Лукашенко кредиты

РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T18:09

2021-03-11T18:09

2021-03-11T18:09

протесты в белоруссии

светлана тихановская

кгб белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Белорусская оппозиционерка, соперник президента республики Александра Лукашенко на выборах 2020-го Светлана Тихановская считает, что любые сделки, заключенные с Лукашенко после 9 августа 2020 года, будут пересмотрены. Так ее пресс-служба прокомментировала РИА Новости публикацию в собственном телеграм-канале Тихановской. В ней политик заявила, что белорусский президент пытается "продать" республику "по частям в обмен на кредиты и поддержку, чтобы удержаться еще несколько месяцев". В ответе пресс-службы утверждалось, что действующему главе белорусского государства "важны быстрые деньги ради сохранения собственной власти". Но Лукашенко проиграл выборы и потерял поддержку народа, – излагалась далее версия событий. – Он не является легитимным президентом и, соответственно, не может распоряжаться теми активами, которые принадлежат народу Беларуси. Любые сделки, заключенные с Лукашенко после 9 августа 2020 года, будут пересмотрены".В Белоруссии после прошедших 9 августа 2020 года выборов президента начались массовые акции протеста. По данным Центральной избирательной комиссии, в результате подсчета голосов победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Оппозиция не согласилась с этими итогами. Во время разгона несанкционированных митингов силовики использовали спецсредства и спецтехнику. В феврале 2021-го КГБ Белоруссии заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.В Белоруссии против ряда участников координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе по подозрению в призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Сама Тихановская, покинувшая Белоруссию, также является фигурантом дела о создании экстремистского формирования и попытке захвата власти, она объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.

https://ria.ru/20210311/tikhanovskiy-1600716575.html

https://ria.ru/20210223/protesty-1598693064.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, кгб белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире