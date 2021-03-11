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При стрельбе в Хьюстоне погибли три человека
При стрельбе в Хьюстоне погибли три человека
Три человека погибли, один пострадал в результате стрельбы в американском Хьюстоне, сообщает полиция города. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T11:07
2021-03-11T11:07
2021-03-11T11:15
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в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Три человека погибли, один пострадал в результате стрельбы в американском Хьюстоне, сообщает полиция города."Стреляли в четырех человек. Трое скончались. Один направлен в местную больницу", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Подробностей инцидента полиция пока не приводит.
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