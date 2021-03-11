https://ria.ru/20210311/strelba-1600723827.html

При стрельбе в Хьюстоне погибли три человека

При стрельбе в Хьюстоне погибли три человека

Три человека погибли, один пострадал в результате стрельбы в американском Хьюстоне, сообщает полиция города. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T11:07

2021-03-11T11:07

2021-03-11T11:15

хьюстон

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91f8879267dbbf418d84ef103333da03.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Три человека погибли, один пострадал в результате стрельбы в американском Хьюстоне, сообщает полиция города."Стреляли в четырех человек. Трое скончались. Один направлен в местную больницу", - говорится в сообщении полиции в Twitter.Подробностей инцидента полиция пока не приводит.

https://ria.ru/20210307/floyd-1600252930.html

хьюстон

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хьюстон, сша, в мире