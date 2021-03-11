https://ria.ru/20210311/sputnik-1600791729.html

Француз привился "Спутником V" и рассказал о впечатлениях

Француз привился "Спутником V" и рассказал о впечатлениях

Журналист французской газеты Liberation Люсьен Жак поделился с читателями личным опытом вакцинации от коронавируса российским препаратом "Спутник V". РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T16:01

2021-03-11T16:01

2021-03-11T19:23

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

гум

москва

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599761128_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b64629ed4c377cbf4884bbc43530c524.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Журналист французской газеты Liberation Люсьен Жак поделился с читателями личным опытом вакцинации от коронавируса российским препаратом "Спутник V".Репортер признался, что долго не решался сделать прививку. Узнав о положительной оценке вакцины "Спутник V" в научном сообществе, он сделал выбор в пользу этого препарата.Француз рассказал, что привиться в России можно в государственных больницах, некоторых частных клиниках и в пунктах вакцинации в торговых центрах в Москве. Журналист решил пройти вакцинацию в ГУМе. Он пояснил, что именно в этом ТЦ привившимся предлагают мороженое после процедуры.Жак отметил, что в ГУМе не было очереди на вакцинацию, перед процедурой необходимо заполнить короткую анкету о состоянии здоровья и пройти на укол."Получу вакцину, съем мороженое (вкусное) и поеду домой в ожидании даты второй инъекции через три недели на том же месте", — описал он свои размышления перед прививкой, однако его ждала неожиданность.Оказалось, что правила изменились и теперь иностранных пациентов в ГУМе не принимают. Но медики сделали исключение для француза, так как ему предстоял второй укол."И вот я получаю сертификат о вакцинации и брошюру с подробным описанием возможных побочных эффектов", — продолжил он.В брошюре говорится, что в течение трех дней после инъекции возможны тошнота и усталость, мышечная боль, повышение температуры до 39 градусов, боль в месте укола и заложенность носа. По словам журналиста, он испытал все перечисленные "побочки"."Затем — примерно через 36 часов — недомогания, симптомы исчезли бесследно. Иммунитет начеку и начинает свою работу", — заключил репортер.Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал итоги третьей фазы клинических исследований разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи вакцины "Спутник V" на добровольцах. Исследования подтвердили высокую безопасность препарата и эффективность на уровне 91,6 процента. "Спутник V" стал первой в мире вакциной от коронавируса. Ее применение одобрили в 50 странах. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210306/yaponiya-1600199791.html

https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600699204.html

россия

москва

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, гум, москва, франция