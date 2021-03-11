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Француз привился "Спутником V" и рассказал о впечатлениях
Француз привился "Спутником V" и рассказал о впечатлениях
Журналист французской газеты Liberation Люсьен Жак поделился с читателями личным опытом вакцинации от коронавируса российским препаратом "Спутник V". РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T16:01
2021-03-11T16:01
2021-03-11T19:23
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
гум
москва
франция
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Журналист французской газеты Liberation Люсьен Жак поделился с читателями личным опытом вакцинации от коронавируса российским препаратом "Спутник V".Репортер признался, что долго не решался сделать прививку. Узнав о положительной оценке вакцины "Спутник V" в научном сообществе, он сделал выбор в пользу этого препарата.Француз рассказал, что привиться в России можно в государственных больницах, некоторых частных клиниках и в пунктах вакцинации в торговых центрах в Москве. Журналист решил пройти вакцинацию в ГУМе. Он пояснил, что именно в этом ТЦ привившимся предлагают мороженое после процедуры.Жак отметил, что в ГУМе не было очереди на вакцинацию, перед процедурой необходимо заполнить короткую анкету о состоянии здоровья и пройти на укол."Получу вакцину, съем мороженое (вкусное) и поеду домой в ожидании даты второй инъекции через три недели на том же месте", — описал он свои размышления перед прививкой, однако его ждала неожиданность.Оказалось, что правила изменились и теперь иностранных пациентов в ГУМе не принимают. Но медики сделали исключение для француза, так как ему предстоял второй укол."И вот я получаю сертификат о вакцинации и брошюру с подробным описанием возможных побочных эффектов", — продолжил он.В брошюре говорится, что в течение трех дней после инъекции возможны тошнота и усталость, мышечная боль, повышение температуры до 39 градусов, боль в месте укола и заложенность носа. По словам журналиста, он испытал все перечисленные "побочки"."Затем — примерно через 36 часов — недомогания, симптомы исчезли бесследно. Иммунитет начеку и начинает свою работу", — заключил репортер.Ранее медицинский журнал The Lancet опубликовал итоги третьей фазы клинических исследований разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи вакцины "Спутник V" на добровольцах. Исследования подтвердили высокую безопасность препарата и эффективность на уровне 91,6 процента. "Спутник V" стал первой в мире вакциной от коронавируса. Ее применение одобрили в 50 странах. Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210306/yaponiya-1600199791.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, гум, москва, франция
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Журналист французской газеты Liberation
Люсьен Жак поделился с читателями личным опытом вакцинации от коронавируса российским препаратом "Спутник V".
Репортер признался, что долго не решался сделать прививку. Узнав о положительной оценке вакцины "Спутник V" в научном сообществе, он сделал выбор в пользу этого препарата.
Француз рассказал, что привиться в России можно в государственных больницах, некоторых частных клиниках и в пунктах вакцинации в торговых центрах в Москве
. Журналист решил пройти вакцинацию в ГУМе
. Он пояснил, что именно в этом ТЦ привившимся предлагают мороженое после процедуры.
Жак отметил, что в ГУМе не было очереди на вакцинацию, перед процедурой необходимо заполнить короткую анкету о состоянии здоровья и пройти на укол.
"Получу вакцину, съем мороженое (вкусное) и поеду домой в ожидании даты второй инъекции через три недели на том же месте", — описал он свои размышления перед прививкой, однако его ждала неожиданность.
Оказалось, что правила изменились и теперь иностранных пациентов в ГУМе не принимают. Но медики сделали исключение для француза, так как ему предстоял второй укол.
"И вот я получаю сертификат о вакцинации и брошюру с подробным описанием возможных побочных эффектов", — продолжил он.
В брошюре говорится, что в течение трех дней после инъекции возможны тошнота и усталость, мышечная боль, повышение температуры до 39 градусов, боль в месте укола и заложенность носа. По словам журналиста, он испытал все перечисленные "побочки".
"Затем — примерно через 36 часов — недомогания, симптомы исчезли бесследно. Иммунитет начеку и начинает свою работу", — заключил репортер.
Ранее медицинский журнал The Lancet
опубликовал итоги третьей фазы клинических исследований разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи вакцины "Спутник V" на добровольцах. Исследования подтвердили высокую безопасность препарата и эффективность на уровне 91,6 процента. "Спутник V" стал первой в мире вакциной от коронавируса. Ее применение одобрили в 50 странах.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>