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Путин проводит совещание с правительством и представителями бизнеса

Путин проводит совещание с правительством и представителями бизнеса

Владимир Путин проводит совещание с представителями крупного бизнеса и членами правительства. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T14:21

2021-03-11T14:21

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владимир путин

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Владимир Путин проводит совещание с представителями крупного бизнеса и членами правительства. В частности, на встрече присутствуют премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Александр Новак, Марат Хуснуллин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава МЭР РФ Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина и руководитель ФНС Даниил Егоров.

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2021

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LIVE: Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности LIVE: Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности 2021-03-11T14:21 true PT134M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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