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Путин проводит совещание с правительством и представителями бизнеса
Путин проводит совещание с правительством и представителями бизнеса
Владимир Путин проводит совещание с представителями крупного бизнеса и членами правительства. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:21
2021-03-11T14:21
2021-03-11T16:12
владимир путин
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Владимир Путин проводит совещание с представителями крупного бизнеса и членами правительства. В частности, на встрече присутствуют премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Александр Новак, Марат Хуснуллин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава МЭР РФ Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина и руководитель ФНС Даниил Егоров.
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LIVE: Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности
LIVE: Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности
2021-03-11T14:21
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PT134M26S
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видео, владимир путин
Владимир Путин
проводит совещание с представителями крупного бизнеса и членами правительства.
В частности, на встрече присутствуют премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Александр Новак, Марат Хуснуллин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава МЭР РФ Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина и руководитель ФНС Даниил Егоров.