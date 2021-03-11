https://ria.ru/20210311/skvortsy-vo-vremya-murmuratsii-narisovali-v-nebe-siluet-ptitsy-1600794689.html

Скворцы во время мурмурации “нарисовали” в небе силуэт птицы

Скворцы во время мурмурации “нарисовали” в небе силуэт птицы

Фотограф снял необычное явление на озере Лох-Эннел в Ирландии: скворцы образовали в небе силуэт огромной птицы.

2021-03-11T16:11

2021-03-11T16:11

2021-03-11T16:11

видео

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Такое скоординированное перемещение в воздухе огромных стай с образованием динамических объёмных фигур называется мурмурацией. Фотограф выслеживал скворцов в течение нескольких недель, чтобы найти идеальное место для их съемки. Он отметил, что во время этого удивительного явления небо стало буквально живым. Во время мурмурации создается впечатление, что стая словно пульсирует.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Скворцы во время мурмурации “нарисовали” в небе силуэт птицы Фотограф снял необычное явление на озере Лох-Эннел в Ирландии: скворцы образовали в небе силуэт огромной птицы. Такое скоординированное перемещение в воздухе огромных стай с образованием динамических объёмных фигур называется мурмурацией. Фотограф выслеживал скворцов в течение нескольких недель, чтобы найти идеальное место для их съемки. Он отметил, что во время этого удивительного явления небо стало буквально живым. Во время мурмурации создается впечатление, что стая словно пульсирует. 2021-03-11T16:11 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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