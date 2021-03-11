https://ria.ru/20210311/skvortsy-vo-vremya-murmuratsii-narisovali-v-nebe-siluet-ptitsy-1600794689.html
Скворцы во время мурмурации “нарисовали” в небе силуэт птицы
Скворцы во время мурмурации “нарисовали” в небе силуэт птицы
Фотограф снял необычное явление на озере Лох-Эннел в Ирландии: скворцы образовали в небе силуэт огромной птицы.
2021-03-11T16:11
2021-03-11T16:11
2021-03-11T16:11
видео
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Такое скоординированное перемещение в воздухе огромных стай с образованием динамических объёмных фигур называется мурмурацией. Фотограф выслеживал скворцов в течение нескольких недель, чтобы найти идеальное место для их съемки. Он отметил, что во время этого удивительного явления небо стало буквально живым. Во время мурмурации создается впечатление, что стая словно пульсирует.
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РИА Новости
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Скворцы во время мурмурации “нарисовали” в небе силуэт птицы
Фотограф снял необычное явление на озере Лох-Эннел в Ирландии: скворцы образовали в небе силуэт огромной птицы. Такое скоординированное перемещение в воздухе огромных стай с образованием динамических объёмных фигур называется мурмурацией. Фотограф выслеживал скворцов в течение нескольких недель, чтобы найти идеальное место для их съемки. Он отметил, что во время этого удивительного явления небо стало буквально живым. Во время мурмурации создается впечатление, что стая словно пульсирует.
2021-03-11T16:11
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PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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видео, видео
Скворцы во время мурмурации “нарисовали” в небе силуэт птицы
Фотограф снял необычное явление на озере Лох-Эннел в Ирландии: скворцы образовали в небе силуэт огромной птицы.
2021-03-11T16:11
true
PT0M29S
Скворцы во время мурмурации “нарисовали” в небе силуэт птицы
Фотограф снял необычное явление на озере Лох-Эннел в Ирландии: скворцы образовали в небе силуэт огромной птицы.