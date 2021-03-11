https://ria.ru/20210311/sanaviatsiya-1600927524.html

Вертолет санавиации совершил первый рейс в Липецкой области

Вертолет санавиации совершил первый рейс в Липецкой области

Экстренные медицинские службы Липецкой области пополнил вертолет Ансат, который в четверг совершил первый рейс - из районного центра Тербуны он доставил женщину РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-11T13:33

2021-03-11T13:33

2021-03-12T14:07

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 11 мар – РИА Новости. Экстренные медицинские службы Липецкой области пополнил вертолет Ансат, который в четверг совершил первый рейс - из районного центра Тербуны он доставил женщину в аэропорт Липецка, откуда на реанимобиле ее доставили в областную клиническую больницу, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на протяжении многих десятилетий понятие "санавиация" в регионе было условным. Транспортировка экстренных больных из районов в Липецк, а также в федеральные медицинские центры осуществлялась только наземным транспортом. Ранее это были автомобили скорой медицинской помощи, позднее – реанимобили.Теперь в регионе появился вертолёт, оснащенный всем необходимым оборудованием для поддержания функций организма больного до поступления в клинику и оказания экстренной помощи.Медики воздушной бригады скорой помощи прошли дополнительное обучение, прежде всего по технике безопасности – что можно и что нельзя делать на борту.В регионе уже определены места для посадки и взлёта санитарной авиации."Развитие санитарной авиации предусмотрено национальным проектом "Здравоохранение". Его реализация находится под нашим постоянным контролем. Санавиация позволит оказывать экстренную медицинскую помощь жителям отдалённых районов области", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210311/kapremont-1600815518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов