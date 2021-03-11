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Липецкая область
https://ria.ru/20210311/sanaviatsiya-1600927524.html
Вертолет санавиации совершил первый рейс в Липецкой области
Вертолет санавиации совершил первый рейс в Липецкой области
Экстренные медицинские службы Липецкой области пополнил вертолет Ансат, который в четверг совершил первый рейс - из районного центра Тербуны он доставил женщину РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-11T13:33
2021-03-12T14:07
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 мар – РИА Новости. Экстренные медицинские службы Липецкой области пополнил вертолет Ансат, который в четверг совершил первый рейс - из районного центра Тербуны он доставил женщину в аэропорт Липецка, откуда на реанимобиле ее доставили в областную клиническую больницу, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, на протяжении многих десятилетий понятие "санавиация" в регионе было условным. Транспортировка экстренных больных из районов в Липецк, а также в федеральные медицинские центры осуществлялась только наземным транспортом. Ранее это были автомобили скорой медицинской помощи, позднее – реанимобили.Теперь в регионе появился вертолёт, оснащенный всем необходимым оборудованием для поддержания функций организма больного до поступления в клинику и оказания экстренной помощи.Медики воздушной бригады скорой помощи прошли дополнительное обучение, прежде всего по технике безопасности – что можно и что нельзя делать на борту.В регионе уже определены места для посадки и взлёта санитарной авиации."Развитие санитарной авиации предусмотрено национальным проектом "Здравоохранение". Его реализация находится под нашим постоянным контролем. Санавиация позволит оказывать экстренную медицинскую помощь жителям отдалённых районов области", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов

Вертолет санавиации совершил первый рейс в Липецкой области

13:33 11.03.2021 (обновлено: 14:07 12.03.2021)
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиВертолёт санавиации в Липецкой области
Вертолёт санавиации в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 11 мар – РИА Новости. Экстренные медицинские службы Липецкой области пополнил вертолет Ансат, который в четверг совершил первый рейс - из районного центра Тербуны он доставил женщину в аэропорт Липецка, откуда на реанимобиле ее доставили в областную клиническую больницу, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, на протяжении многих десятилетий понятие "санавиация" в регионе было условным. Транспортировка экстренных больных из районов в Липецк, а также в федеральные медицинские центры осуществлялась только наземным транспортом. Ранее это были автомобили скорой медицинской помощи, позднее – реанимобили.
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Теперь в регионе появился вертолёт, оснащенный всем необходимым оборудованием для поддержания функций организма больного до поступления в клинику и оказания экстренной помощи.
Медики воздушной бригады скорой помощи прошли дополнительное обучение, прежде всего по технике безопасности – что можно и что нельзя делать на борту.
В регионе уже определены места для посадки и взлёта санитарной авиации.
"Развитие санитарной авиации предусмотрено национальным проектом "Здравоохранение". Его реализация находится под нашим постоянным контролем. Санавиация позволит оказывать экстренную медицинскую помощь жителям отдалённых районов области", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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