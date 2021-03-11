https://ria.ru/20210311/rinoplastika-1600637105.html

Экс-участница "Дома-2" стала жертвой пластической хирургии

Экс-участница "Дома-2" стала жертвой пластической хирургии

Блогер и экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Балинская в сторис Instagram пожаловалась подписчикам на то, что из-за неудачной ринопластики у нее начал... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T00:40

2021-03-11T00:40

2021-03-11T00:40

пластическая хирургия

instagram

шоубиз

шоу-бизнес

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Блогер и экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Балинская в сторис Instagram пожаловалась подписчикам на то, что из-за неудачной ринопластики у нее начал гнить нос.Девушка записала несколько видео, на которых демонстрирует распухший нос. Неприятность произошла из-за того, что у нее не прижился вставленный имплант. Организм отторгает его, пояснила Анастасия.Сейчас телезвезда переживает, что если вовремя не примет меры, то случится беда. Но пока, по словам Балинской, врачи прописали ей лечиться антибиотиками и каплями для носа, чтобы снять воспаление."Врач сказал, что у меня есть месяц — максимум два, пока у меня все не сгниет внутри", — написала в следующей сторис Анастасия.Она также опубликовала скрины с сообщениями от обеспокоенных подписчиков с предложением помочь ей материально. Однако не все пользователи поддержали Анастасию."Если б реально была такая ситуация с гниением, то не сидела бы и сторис не строчила. И не жаловалась, а пошла разбираться с хирургом", "Сама наделала делов, гонясь за нелепой красотой", — высказали свое мнение некоторые возмущенные подписчики.

https://ria.ru/20210206/rinoplastika-1596226961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пластическая хирургия, instagram, шоу-бизнес