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https://ria.ru/20210311/rinoplastika-1600637105.html
Экс-участница "Дома-2" стала жертвой пластической хирургии
Экс-участница "Дома-2" стала жертвой пластической хирургии
Блогер и экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Балинская в сторис Instagram пожаловалась подписчикам на то, что из-за неудачной ринопластики у нее начал... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T00:40
2021-03-11T00:40
пластическая хирургия
instagram
шоубиз
шоу-бизнес
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Блогер и экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Балинская в сторис Instagram пожаловалась подписчикам на то, что из-за неудачной ринопластики у нее начал гнить нос.Девушка записала несколько видео, на которых демонстрирует распухший нос. Неприятность произошла из-за того, что у нее не прижился вставленный имплант. Организм отторгает его, пояснила Анастасия.Сейчас телезвезда переживает, что если вовремя не примет меры, то случится беда. Но пока, по словам Балинской, врачи прописали ей лечиться антибиотиками и каплями для носа, чтобы снять воспаление."Врач сказал, что у меня есть месяц — максимум два, пока у меня все не сгниет внутри", — написала в следующей сторис Анастасия.Она также опубликовала скрины с сообщениями от обеспокоенных подписчиков с предложением помочь ей материально. Однако не все пользователи поддержали Анастасию."Если б реально была такая ситуация с гниением, то не сидела бы и сторис не строчила. И не жаловалась, а пошла разбираться с хирургом", "Сама наделала делов, гонясь за нелепой красотой", — высказали свое мнение некоторые возмущенные подписчики.
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пластическая хирургия, instagram, шоу-бизнес

Экс-участница "Дома-2" стала жертвой пластической хирургии

00:40 11.03.2021
 
© Фото : @nastenabalinskaya/InstagramАнастасия Балинская
Анастасия Балинская - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : @nastenabalinskaya/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Блогер и экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Балинская в сторис Instagram пожаловалась подписчикам на то, что из-за неудачной ринопластики у нее начал гнить нос.
© Фото : nastenabalinskayaСкрин сторис из инстаграма Анастасии Балинской
Скрин сторис из инстаграма Анастасии Балинской - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Фото : nastenabalinskaya
Скрин сторис из инстаграма Анастасии Балинской
Девушка записала несколько видео, на которых демонстрирует распухший нос. Неприятность произошла из-за того, что у нее не прижился вставленный имплант. Организм отторгает его, пояснила Анастасия.

"Мне в кончик носа вставляли инородный предмет — хрящ из моего тела. И теперь этот инородный предмет мой организм выталкивает через одну ноздрю. Поэтому из нее торчит съехавший имплант. Из-за этого идет воспаление, а внутри носа образовывается гниль", — рассказывает она в слезах.

Сейчас телезвезда переживает, что если вовремя не примет меры, то случится беда. Но пока, по словам Балинской, врачи прописали ей лечиться антибиотиками и каплями для носа, чтобы снять воспаление.
© Фото : nastenabalinskayaСкрин сторис из инстаграма Анастасии Балинской
Скрин сторис из инстаграма Анастасии Балинской - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Фото : nastenabalinskaya
Скрин сторис из инстаграма Анастасии Балинской
"Врач сказал, что у меня есть месяц — максимум два, пока у меня все не сгниет внутри", — написала в следующей сторис Анастасия.
Она также опубликовала скрины с сообщениями от обеспокоенных подписчиков с предложением помочь ей материально. Однако не все пользователи поддержали Анастасию.
"Если б реально была такая ситуация с гниением, то не сидела бы и сторис не строчила. И не жаловалась, а пошла разбираться с хирургом", "Сама наделала делов, гонясь за нелепой красотой", — высказали свое мнение некоторые возмущенные подписчики.
Гао Лю - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 00:24Шоубиз
У актрисы после неудачной пластики почернел нос
 
Шоубизпластическая хирургияInstagramШоу-бизнес
 
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