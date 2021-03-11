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В Сургуте умер ребенок, едва не утонувший в школьном бассейне
В Сургуте умер ребенок, едва не утонувший в школьном бассейне
Ребенок, едва не утонувший в школьном бассейне на уроке физкультуры в Сургуте (ХМАО), скончался, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:29
2021-03-11T14:30
следственный комитет россии (ск рф)
сургут
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 мар - РИА Новости. Ребенок, едва не утонувший в школьном бассейне на уроке физкультуры в Сургуте (ХМАО), скончался, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных органах."Да, информация (о смерти ребенка) соответствует действительности", - сказал собеседник агентства. Официального подтверждения этих сведений со стороны органов следствия и муниципалитета пока нет.Инцидент произошел в начале февраля в сургутской школе №31. По данным городской администрации, во время отработки навыков плавания ученик погрузился под воду и не смог самостоятельно выбраться. Педагоги и медицинский работник оказали ему первую помощь, затем его госпитализировали.Вскоре следственное управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о халатности. Согласно информации ведомства, ребенку девять лет, он начал тонуть во время игры со сверстниками в бассейне. Его госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан". Следователи установили, что двое учителей физической культуры во время урока с учащимися третьего класса "не приняли надлежащих мер к сохранению жизни и здоровья учеников", из-за чего и произошел несчастный случай.Свою проверку в образовательном учреждении в связи с инцидентом также проводит городская прокуратура.
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60
следственный комитет россии (ск рф), сургут, происшествия

В Сургуте умер ребенок, едва не утонувший в школьном бассейне

14:29 11.03.2021 (обновлено: 14:30 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили на одной из улиц Москвы
Автомобили на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 мар - РИА Новости. Ребенок, едва не утонувший в школьном бассейне на уроке физкультуры в Сургуте (ХМАО), скончался, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных органах.
"Да, информация (о смерти ребенка) соответствует действительности", - сказал собеседник агентства. Официального подтверждения этих сведений со стороны органов следствия и муниципалитета пока нет.
Инцидент произошел в начале февраля в сургутской школе №31. По данным городской администрации, во время отработки навыков плавания ученик погрузился под воду и не смог самостоятельно выбраться. Педагоги и медицинский работник оказали ему первую помощь, затем его госпитализировали.
Вскоре следственное управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о халатности. Согласно информации ведомства, ребенку девять лет, он начал тонуть во время игры со сверстниками в бассейне. Его госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.
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Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан". Следователи установили, что двое учителей физической культуры во время урока с учащимися третьего класса "не приняли надлежащих мер к сохранению жизни и здоровья учеников", из-за чего и произошел несчастный случай.
Свою проверку в образовательном учреждении в связи с инцидентом также проводит городская прокуратура.
 
Следственный комитет России (СК РФ)СургутПроисшествия
 
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