https://ria.ru/20210311/rebenok-1600774510.html

В Сургуте умер ребенок, едва не утонувший в школьном бассейне

В Сургуте умер ребенок, едва не утонувший в школьном бассейне

Ребенок, едва не утонувший в школьном бассейне на уроке физкультуры в Сургуте (ХМАО), скончался, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T14:29

2021-03-11T14:29

2021-03-11T14:30

следственный комитет россии (ск рф)

сургут

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 мар - РИА Новости. Ребенок, едва не утонувший в школьном бассейне на уроке физкультуры в Сургуте (ХМАО), скончался, сообщил РИА Новости источник в местных правоохранительных органах."Да, информация (о смерти ребенка) соответствует действительности", - сказал собеседник агентства. Официального подтверждения этих сведений со стороны органов следствия и муниципалитета пока нет.Инцидент произошел в начале февраля в сургутской школе №31. По данным городской администрации, во время отработки навыков плавания ученик погрузился под воду и не смог самостоятельно выбраться. Педагоги и медицинский работник оказали ему первую помощь, затем его госпитализировали.Вскоре следственное управление СК РФ сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о халатности. Согласно информации ведомства, ребенку девять лет, он начал тонуть во время игры со сверстниками в бассейне. Его госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан". Следователи установили, что двое учителей физической культуры во время урока с учащимися третьего класса "не приняли надлежащих мер к сохранению жизни и здоровья учеников", из-за чего и произошел несчастный случай.Свою проверку в образовательном учреждении в связи с инцидентом также проводит городская прокуратура.

https://ria.ru/20201204/podrostok-1587671774.html

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следственный комитет россии (ск рф), сургут, происшествия