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Экс-директора Фонда капремонта Магаданской области обвиняют в растрате
Экс-директора Фонда капремонта Магаданской области обвиняют в растрате
Прокурор Магаданской области утвердил обвинительное заключение по делу о растрате 17 миллионов рублей в отношении бывшего руководителя Фонда капитального... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T02:33
2021-03-11T02:33
магаданская область
происшествия
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МАГАДАН, 11 мар - РИА Новости. Прокурор Магаданской области утвердил обвинительное заключение по делу о растрате 17 миллионов рублей в отношении бывшего руководителя Фонда капитального ремонта Магаданской области Владимира Кабанова, сообщает официальный сайт главного надзорного ведомства региона.Ранее местные СМИ сообщали, что в ходе проверки Фонда капитального ремонта Магаданской области, которую проводила Контрольно-счетная палата (КСП) региона, выяснилось, что в 2019 году руководство фонда неэффективно использовало 17 миллионов рублей (почти 40% денег организации). В частности, и. о. директора фонда Кабанов летал в отпуск бизнес-классом, отдыхал в Сочи, приобретал ювелирные изделия, питался в ресторанах, и все это за счет организации. Губернатор Колымы уволил Кабанова и потребовал вернуть все потраченные деньги. Следующего директора Фонда капремонта региона арестовали за взятку в ноябре 2020 года.Поясняется, что Кабанова обвиняют по двум статьям: злоупотребление полномочиями и присвоение вверенного имущества, совершенное с использованием своего служебного положения."Уголовное дело возбуждено по итогам проверки, проведенной прокуратурой области совместно с региональным Управлением МВД России. После вручения копии обвинительного заключения дело будет передано в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу", - дополняет ведомство.
https://ria.ru/20210225/rastrata-1598951014.html
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магаданская область, происшествия

Экс-директора Фонда капремонта Магаданской области обвиняют в растрате

02:33 11.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МАГАДАН, 11 мар - РИА Новости. Прокурор Магаданской области утвердил обвинительное заключение по делу о растрате 17 миллионов рублей в отношении бывшего руководителя Фонда капитального ремонта Магаданской области Владимира Кабанова, сообщает официальный сайт главного надзорного ведомства региона.
Ранее местные СМИ сообщали, что в ходе проверки Фонда капитального ремонта Магаданской области, которую проводила Контрольно-счетная палата (КСП) региона, выяснилось, что в 2019 году руководство фонда неэффективно использовало 17 миллионов рублей (почти 40% денег организации). В частности, и. о. директора фонда Кабанов летал в отпуск бизнес-классом, отдыхал в Сочи, приобретал ювелирные изделия, питался в ресторанах, и все это за счет организации. Губернатор Колымы уволил Кабанова и потребовал вернуть все потраченные деньги. Следующего директора Фонда капремонта региона арестовали за взятку в ноябре 2020 года.
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"Руководитель Фонда, злоупотребляя предоставленными полномочиями, под видом компенсации представительских функций, за счет средств возглавляемой им организации систематически необоснованно возмещал собственные расходы на посещение ресторанов и кафе, проезд в такси, ремонт средств мобильной связи и другие, чем причинил существенный вред интересам Фонда. Кроме того, обвиняемому инкриминировано совершение двух хищений. Так, в бухгалтерию Фонда Владимир Кабанов предъявил к возмещению два чека..., которыми подтверждена оплата авиабилета на перелет бизнес-классом и расходы всего коллектива на проведение корпоратива в ресторане", - говорится в сообщении.
Поясняется, что Кабанова обвиняют по двум статьям: злоупотребление полномочиями и присвоение вверенного имущества, совершенное с использованием своего служебного положения.
"Уголовное дело возбуждено по итогам проверки, проведенной прокуратурой области совместно с региональным Управлением МВД России. После вручения копии обвинительного заключения дело будет передано в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу", - дополняет ведомство.
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