https://ria.ru/20210311/rastrata-1600698402.html

Экс-директора Фонда капремонта Магаданской области обвиняют в растрате

Экс-директора Фонда капремонта Магаданской области обвиняют в растрате

Прокурор Магаданской области утвердил обвинительное заключение по делу о растрате 17 миллионов рублей в отношении бывшего руководителя Фонда капитального... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T02:33

2021-03-11T02:33

2021-03-11T02:33

магаданская область

происшествия

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МАГАДАН, 11 мар - РИА Новости. Прокурор Магаданской области утвердил обвинительное заключение по делу о растрате 17 миллионов рублей в отношении бывшего руководителя Фонда капитального ремонта Магаданской области Владимира Кабанова, сообщает официальный сайт главного надзорного ведомства региона.Ранее местные СМИ сообщали, что в ходе проверки Фонда капитального ремонта Магаданской области, которую проводила Контрольно-счетная палата (КСП) региона, выяснилось, что в 2019 году руководство фонда неэффективно использовало 17 миллионов рублей (почти 40% денег организации). В частности, и. о. директора фонда Кабанов летал в отпуск бизнес-классом, отдыхал в Сочи, приобретал ювелирные изделия, питался в ресторанах, и все это за счет организации. Губернатор Колымы уволил Кабанова и потребовал вернуть все потраченные деньги. Следующего директора Фонда капремонта региона арестовали за взятку в ноябре 2020 года.Поясняется, что Кабанова обвиняют по двум статьям: злоупотребление полномочиями и присвоение вверенного имущества, совершенное с использованием своего служебного положения."Уголовное дело возбуждено по итогам проверки, проведенной прокуратурой области совместно с региональным Управлением МВД России. После вручения копии обвинительного заключения дело будет передано в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу", - дополняет ведомство.

https://ria.ru/20210225/rastrata-1598951014.html

https://ria.ru/20210218/millionersha-1597939172.html

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

магаданская область, происшествия