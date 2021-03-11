https://ria.ru/20210311/raketonostsy-1600732944.html

Японские истребители сопроводили российские Ту-95МС над Тихим океаном

Японские истребители сопроводили российские Ту-95МС над Тихим океаном

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем и северо-западной частью Тихого океана; на некоторых этапах рядом с ними шли... РИА Новости, 11.03.2021

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2021-03-11T14:40

су-35с

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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f-15se

япония

безопасность

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем и северо-западной частью Тихого океана; на некоторых этапах рядом с ними шли японские истребители, сообщили в Минобороны."Продолжительность полета составила более девяти часов. На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-15 ВВС Японии", — говорится в релизе.Экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. В оборонном ведомстве подчеркивают, что все полеты выполняются в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

https://ria.ru/20210311/kurily-1600698730.html

россия

япония

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Полет ракетоносцев Ту-95МС над Японским морем. Кадры Минобороны РФ Полет ракетоносцев Ту-95МС над Японским морем. Кадры Минобороны РФ 2021-03-11T11:52 true PT1M02S

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су-35с, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, ту-95мс, f-15se, япония, безопасность