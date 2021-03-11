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Россия заинтересована в отношениях со своими партнерами, заявил Путин
Россия заинтересована в отношениях со своими партнерами, заявил Путин
Россия заинтересована в стабильных отношениях со своими иностранными партнерами, внутренние разборки в США не дают возможности наладить межгосударственные... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T16:46
2021-03-11T16:46
владимир путин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия заинтересована в стабильных отношениях со своими иностранными партнерами, внутренние разборки в США не дают возможности наладить межгосударственные отношения, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы видим, что происходит, допустим, за океаном: часть лиц, которые совершили прогулку в конгресс в США - 150 человек арестовано и им грозит тюремное заключение от 15 до 25 лет. Закончатся там все эти внутренние противоречия или нет на этом, мы не знаем. Мы на самом деле хотим, чтобы закончилось. Скажу почему: потому что мы заинтересованы в стабильных отношениях со всеми нашими основными партнерами, а внутренние разборки не дают возможности по внутриполитическим соображениям наладить такую стабильность в наших межгосударственных взаимоотношениях", - сказал Путин на совещании по вопросам инвестиционной активности.По его словам, пока нельзя определенно сказать, как будут развиваться отношения ведущих экономик мира со своими основными партнерами и конкурентами и в Азии, и в Европе."Мы можем об этом сказать определенно? Нет, не можем, невозможно", - отметил президент РФ.
https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589657388.html
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владимир путин, европа, азия, сша, политика

Россия заинтересована в отношениях со своими партнерами, заявил Путин

16:46 11.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия заинтересована в стабильных отношениях со своими иностранными партнерами, внутренние разборки в США не дают возможности наладить межгосударственные отношения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы видим, что происходит, допустим, за океаном: часть лиц, которые совершили прогулку в конгресс в США - 150 человек арестовано и им грозит тюремное заключение от 15 до 25 лет. Закончатся там все эти внутренние противоречия или нет на этом, мы не знаем. Мы на самом деле хотим, чтобы закончилось. Скажу почему: потому что мы заинтересованы в стабильных отношениях со всеми нашими основными партнерами, а внутренние разборки не дают возможности по внутриполитическим соображениям наладить такую стабильность в наших межгосударственных взаимоотношениях", - сказал Путин на совещании по вопросам инвестиционной активности.
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По его словам, пока нельзя определенно сказать, как будут развиваться отношения ведущих экономик мира со своими основными партнерами и конкурентами и в Азии, и в Европе.
"Мы можем об этом сказать определенно? Нет, не можем, невозможно", - отметил президент РФ.
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