https://ria.ru/20210311/putin-1600773142.html
Путин призвал поскорее запустить механизм инвестиционного вычета
Путин призвал поскорее запустить механизм инвестиционного вычета
Президент РФ Владимир Путин потребовал как можно скорее запустить механизм компенсации регионам средств, недополученных ими из-за предоставления бизнесу... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:23
2021-03-11T14:23
2021-03-11T14:57
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал как можно скорее запустить механизм компенсации регионам средств, недополученных ими из-за предоставления бизнесу инвестиционного вычета."Добавлю, что уже в этом году на всей территории страны нужно запустить механизм компенсации инвестиционного вычета по запускаемым проектам. Две трети доходов, недополученных региональными бюджетами из-за предоставления бизнесу такого вычета, будут покрываться за счет федеральных средств", - сказал Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.Президент напомнил, что эта инициатива "была анонсирована в послании Федеральному собранию в прошлом году".Путин ранее в послании Федеральному собранию поручил правительству определить механизм ежегодной компенсации регионам, предоставившим инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, в размере до 67% от суммы недополученных в связи с таким вычетом доходов.
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владимир путин, экономика
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
потребовал как можно скорее запустить механизм компенсации регионам средств, недополученных ими из-за предоставления бизнесу инвестиционного вычета.
"Добавлю, что уже в этом году на всей территории страны нужно запустить механизм компенсации инвестиционного вычета по запускаемым проектам. Две трети доходов, недополученных региональными бюджетами из-за предоставления бизнесу такого вычета, будут покрываться за счет федеральных средств", - сказал Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
Президент напомнил, что эта инициатива "была анонсирована в послании Федеральному собранию в прошлом году".
"Вместе с тем, обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, работа по ее практической реализации затягивается. Я обращаю внимание коллег из правительства – нужно отработать и запустить механизм компенсации инвестиционного вычета как можно быстрее, безотлагательно, в ближайшее время", - подчеркнул он.
Путин ранее в послании Федеральному собранию поручил правительству определить механизм ежегодной компенсации регионам, предоставившим инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, в размере до 67% от суммы недополученных в связи с таким вычетом доходов.