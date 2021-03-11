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Путин призвал поскорее запустить механизм инвестиционного вычета
Путин призвал поскорее запустить механизм инвестиционного вычета
Президент РФ Владимир Путин потребовал как можно скорее запустить механизм компенсации регионам средств, недополученных ими из-за предоставления бизнесу... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:23
2021-03-11T14:57
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал как можно скорее запустить механизм компенсации регионам средств, недополученных ими из-за предоставления бизнесу инвестиционного вычета."Добавлю, что уже в этом году на всей территории страны нужно запустить механизм компенсации инвестиционного вычета по запускаемым проектам. Две трети доходов, недополученных региональными бюджетами из-за предоставления бизнесу такого вычета, будут покрываться за счет федеральных средств", - сказал Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.Президент напомнил, что эта инициатива "была анонсирована в послании Федеральному собранию в прошлом году".Путин ранее в послании Федеральному собранию поручил правительству определить механизм ежегодной компенсации регионам, предоставившим инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, в размере до 67% от суммы недополученных в связи с таким вычетом доходов.
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владимир путин, экономика

Путин призвал поскорее запустить механизм инвестиционного вычета

14:23 11.03.2021 (обновлено: 14:57 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал как можно скорее запустить механизм компенсации регионам средств, недополученных ими из-за предоставления бизнесу инвестиционного вычета.
"Добавлю, что уже в этом году на всей территории страны нужно запустить механизм компенсации инвестиционного вычета по запускаемым проектам. Две трети доходов, недополученных региональными бюджетами из-за предоставления бизнесу такого вычета, будут покрываться за счет федеральных средств", - сказал Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
Вчера, 14:25
Путин призвал обеспечить доступ бизнеса к финансовым ресурсам
Президент напомнил, что эта инициатива "была анонсирована в послании Федеральному собранию в прошлом году".
"Вместе с тем, обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, работа по ее практической реализации затягивается. Я обращаю внимание коллег из правительства – нужно отработать и запустить механизм компенсации инвестиционного вычета как можно быстрее, безотлагательно, в ближайшее время", - подчеркнул он.
Путин ранее в послании Федеральному собранию поручил правительству определить механизм ежегодной компенсации регионам, предоставившим инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, в размере до 67% от суммы недополученных в связи с таким вычетом доходов.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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