https://ria.ru/20210311/putin-1600772030.html
Путин оценил возможности снижения зависимости от глобальной конъюнктуры
Путин оценил возможности снижения зависимости от глобальной конъюнктуры
Россия теперь обладает качественно возросшими возможностями для снижения зависимости от глобальной конъюнктуры, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:17
2021-03-11T14:17
2021-03-11T15:00
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия теперь обладает качественно возросшими возможностями для снижения зависимости от глобальной конъюнктуры, заявил президент России Владимир Путин.Выступая на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности, глава государства отметил, что благодаря реформам последних лет, укреплению финансовой устойчивости и экономического суверенитета Россия в кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, смогла впервые в современной истории смягчить макроэкономическую политику."Такая политика говорит о наших качественно возросших возможностях по снижению зависимости от глобальной конъюнктуры, о том, что в нашем распоряжении появились и появляются новые механизмы, инструменты поддержки деловой активности", - сказал президент.
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россия, владимир путин, экономика
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Россия теперь обладает качественно возросшими возможностями для снижения зависимости от глобальной конъюнктуры, заявил президент России Владимир Путин
.
Выступая на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности, глава государства отметил, что благодаря реформам последних лет, укреплению финансовой устойчивости и экономического суверенитета Россия в кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, смогла впервые в современной истории смягчить макроэкономическую политику.
"Такая политика говорит о наших качественно возросших возможностях по снижению зависимости от глобальной конъюнктуры, о том, что в нашем распоряжении появились и появляются новые механизмы, инструменты поддержки деловой активности", - сказал президент.