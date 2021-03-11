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Путин оценил возможности снижения зависимости от глобальной конъюнктуры
Путин оценил возможности снижения зависимости от глобальной конъюнктуры
Россия теперь обладает качественно возросшими возможностями для снижения зависимости от глобальной конъюнктуры, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:17
2021-03-11T15:00
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия теперь обладает качественно возросшими возможностями для снижения зависимости от глобальной конъюнктуры, заявил президент России Владимир Путин.Выступая на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности, глава государства отметил, что благодаря реформам последних лет, укреплению финансовой устойчивости и экономического суверенитета Россия в кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, смогла впервые в современной истории смягчить макроэкономическую политику."Такая политика говорит о наших качественно возросших возможностях по снижению зависимости от глобальной конъюнктуры, о том, что в нашем распоряжении появились и появляются новые механизмы, инструменты поддержки деловой активности", - сказал президент.
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россия, владимир путин, экономика

Путин оценил возможности снижения зависимости от глобальной конъюнктуры

14:17 11.03.2021 (обновлено: 15:00 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия теперь обладает качественно возросшими возможностями для снижения зависимости от глобальной конъюнктуры, заявил президент России Владимир Путин.
Выступая на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности, глава государства отметил, что благодаря реформам последних лет, укреплению финансовой устойчивости и экономического суверенитета Россия в кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, смогла впервые в современной истории смягчить макроэкономическую политику.
"Такая политика говорит о наших качественно возросших возможностях по снижению зависимости от глобальной конъюнктуры, о том, что в нашем распоряжении появились и появляются новые механизмы, инструменты поддержки деловой активности", - сказал президент.
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