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Мир вверх ногами, поцелуй и летающая тарелка: лучшие фото дикой природы
Мир вверх ногами, поцелуй и летающая тарелка: лучшие фото дикой природы
Стали известны имена победителей конкурса World Nature Photography Awards 2020, призванного показать красоту окружающего мира и обратить внимание на... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T13:44
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фотография
природа
фото
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Стали известны имена победителей конкурса World Nature Photography Awards 2020, призванного показать красоту окружающего мира и обратить внимание на необходимость охраны природы. Впечатляющие работы лауреатов — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
1
5
4.7
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353
60
фотография, природа, фото, фото

Мир вверх ногами, поцелуй и летающая тарелка: лучшие фото дикой природы

13:44 11.03.2021 (обновлено: 13:46 11.03.2021)
 
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Стали известны имена победителей конкурса World Nature Photography Awards 2020, призванного показать красоту окружающего мира и обратить внимание на необходимость охраны природы. Впечатляющие работы лауреатов — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Thomas Vijayan / World Nature Photography Awards

Главный приз и победу в категории "Животные в естественной среде обитания" завоевал Томас Виджаян (Thomas Vijayan) за кадр "Мир переворачивается с ног на голову".

Работа Томаса Виджаяна Мир переворачивается вверх дном. Главный приз конкурса и первое место в категории Животные в их естественной среде обитания
1 из 18

Главный приз и победу в категории "Животные в естественной среде обитания" завоевал Томас Виджаян (Thomas Vijayan) за кадр "Мир переворачивается с ног на голову".

© Фото : Thomas Vijayan / World Nature Photography Awards
© Фото : Alessandro Gruzza / World Nature Photography Awards

Лучшим снимком в категории "Пейзажи и окружающая среда" стал "Дух льда" Алессандро Груццы (Alessandro Gruzza).

Работа Алессандро Груцца Дух льда. Первое место в категории Пейзажи и окружающая среда
2 из 18

Лучшим снимком в категории "Пейзажи и окружающая среда" стал "Дух льда" Алессандро Груццы (Alessandro Gruzza).

© Фото : Alessandro Gruzza / World Nature Photography Awards
© Фото : Lawrence Worcester / World Nature Photography Awards

Первое место в категории "Городская жизнь" досталась Лоуренсу Вустеру (Lawrence Worcester) и целеустремленной птичке с его фотографии.

Работа Lawrence Worcester. Первое место в категории Городская жизнь
3 из 18

Первое место в категории "Городская жизнь" досталась Лоуренсу Вустеру (Lawrence Worcester) и целеустремленной птичке с его фотографии.

© Фото : Lawrence Worcester / World Nature Photography Awards
© Фото : Nick Dale / World Nature Photography Awards

В категории "Портреты животных" не было равных бенгальской тигрице Ника Дейла (Nick Dale).

Работа Ника Дейла Bengal tiger with catchlight in water hole. Первое место в категории Портреты животных
4 из 18

В категории "Портреты животных" не было равных бенгальской тигрице Ника Дейла (Nick Dale).

© Фото : Nick Dale / World Nature Photography Awards
© Фото : Pavlos Evangelidis / World Nature Photography Awards

"Истинному шутнику", попавшему в объектив Павлоса Евангелидиса (Pavlos Evangelidis), досталось третье место в категории "Искусство природы".

Работа Павлоса Евангелидиса The real joker. Третье место в категории Искусство природы
5 из 18

"Истинному шутнику", попавшему в объектив Павлоса Евангелидиса (Pavlos Evangelidis), досталось третье место в категории "Искусство природы".

© Фото : Pavlos Evangelidis / World Nature Photography Awards
© Фото : Patrick Nowotny / World Nature Photography Awards

"Бой львов" принес Патрику Новотны (Patrick Nowotny) победу в категории "Поведение млекопитающих".

Работа Патрика Новотны Бой львов. Первое место в категории Поведение млекопитающих
6 из 18

"Бой львов" принес Патрику Новотны (Patrick Nowotny) победу в категории "Поведение млекопитающих".

© Фото : Patrick Nowotny / World Nature Photography Awards
© Фото : Christa Funk / World Nature Photography Awards

Работа Кристы Фанк (Christa Funk) "Андре Фахардо" стала лучшей в категории "Люди и природа".

Работа Кристы Фанк Андре Фахардо. Первое место в категории Люди и природа
7 из 18

Работа Кристы Фанк (Christa Funk) "Андре Фахардо" стала лучшей в категории "Люди и природа".

© Фото : Christa Funk / World Nature Photography Awards
© Фото : Dr Tze Siong Tan / World Nature Photography Awards

В категории "Поведение беспозвоночных" победила работа фотографа из Сингапура Dr Tze Siong Tan.

Работа Dr Tze Siong Tan Heart wheel. Первое место в категории Поведение беспозвоночных
8 из 18

В категории "Поведение беспозвоночных" победила работа фотографа из Сингапура Dr Tze Siong Tan.

© Фото : Dr Tze Siong Tan / World Nature Photography Awards
© Фото : Harry Skeggs / World Nature Photography Awards

Автор снимка "Да здравствует король" Гарри Скеггс (Harry Skeggs) праздновал победу в категории "Черно-белая фотография".

Работа Гарри Скеггса Да здравствует король. Первое место в категории Черно-белая фотография
9 из 18

Автор снимка "Да здравствует король" Гарри Скеггс (Harry Skeggs) праздновал победу в категории "Черно-белая фотография".

© Фото : Harry Skeggs / World Nature Photography Awards
© Фото : Dale Paul / World Nature Photography Awards

"Летающая тарелка" Дейла Пола (Dale Paul) приземлилась на первом месте в категории "Поведение птиц".

Работа Дейла Пола Летающая тарелка. Первое место в категории Поведение птиц
10 из 18

"Летающая тарелка" Дейла Пола (Dale Paul) приземлилась на первом месте в категории "Поведение птиц".

© Фото : Dale Paul / World Nature Photography Awards
© Фото : Dipanjan Pal / World Nature Photography Awards

Дипанджан Пал (Dipanjan Pal) победил в категории "Искусство природы" с впечатляющими "Ледяными венами".

Работа Дипанджан Пала Glacial veins. Первое место в категории Искусство природы
11 из 18

Дипанджан Пал (Dipanjan Pal) победил в категории "Искусство природы" с впечатляющими "Ледяными венами".

© Фото : Dipanjan Pal / World Nature Photography Awards
© Фото : Gunther De Bruyne / World Nature Photography Awards

Победу в категории "Фотожурналистика" присудили Гюнтеру Де Брюйну (Gunther De Bruyne) за "Сохранение носорогов в XXI веке".

Работа Gunther De Bruyne Сохранение носорогов в XXI веке. Первое место в категории Фотожурналистика
12 из 18

Победу в категории "Фотожурналистика" присудили Гюнтеру Де Брюйну (Gunther De Bruyne) за "Сохранение носорогов в XXI веке".

© Фото : Gunther De Bruyne / World Nature Photography Awards
© Фото : Adriana Rivas / World Nature Photography Awards

"Одержимый коати" Адрианы Ривас (Adriana Rivas) замкнул тройку победителей в категории "Городская жизнь".

Работа Adriana Rivas Addicted coati. Третье место в категории Городская жизнь
13 из 18

"Одержимый коати" Адрианы Ривас (Adriana Rivas) замкнул тройку победителей в категории "Городская жизнь".

© Фото : Adriana Rivas / World Nature Photography Awards
© Фото : Melissa Roberston / World Nature Photography Awards

"Морской слизень" Мелиссы Робертсон (Melissa Roberston) добрался до второго места в категории "Поведение беспозвоночных".

Работа Мелиссы Робертсон Морской слизень. Второе место в категории Поведение беспозвоночных
14 из 18

"Морской слизень" Мелиссы Робертсон (Melissa Roberston) добрался до второго места в категории "Поведение беспозвоночных".

© Фото : Melissa Roberston / World Nature Photography Awards
© Фото : Doron Talmi / World Nature Photography Awards

В категории "Растения и грибы" победил Дорон Талми (Doron Talmi) с "Туманом на болоте".

Работа Дорона Талми Туман на болоте. Первое место в категории Растения и грибы
15 из 18

В категории "Растения и грибы" победил Дорон Талми (Doron Talmi) с "Туманом на болоте".

© Фото : Doron Talmi / World Nature Photography Awards
© Фото : Andy Pollard / World Nature Photography Awards

"Осоковый крапивник на шпагате" принес Энди Полларду (Andy Pollard) второе место в категории "Поведение птиц".

Работа Энди Полларда Осоковый крапивник на шпагате. Второе место в категории Поведение птиц
16 из 18

"Осоковый крапивник на шпагате" принес Энди Полларду (Andy Pollard) второе место в категории "Поведение птиц".

© Фото : Andy Pollard / World Nature Photography Awards
© Фото : Vittorio Ricci / World Nature Photography Awards

Лучшим в категории "Поведение Амфибий и рептилий" стал кадр "Поцелуй", запечатленный Витторио Риччи (Vittorio Ricci).

Работа Витторио Риччи Поцелуй. Первое место в категории Поведение Амфибий и рептилий
17 из 18

Лучшим в категории "Поведение Амфибий и рептилий" стал кадр "Поцелуй", запечатленный Витторио Риччи (Vittorio Ricci).

© Фото : Vittorio Ricci / World Nature Photography Awards
© Фото : Vladimir Cech / World Nature Photography Awards

"Лисице" Владимира Чеха (Vladimir Cech) досталось второе место в номинации "Животные в естественной среде обитания".

Работа Владимира Чеха Лисица. Второе место в категории Животные в их естественной среде обитания
18 из 18

"Лисице" Владимира Чеха (Vladimir Cech) досталось второе место в номинации "Животные в естественной среде обитания".

© Фото : Vladimir Cech / World Nature Photography Awards
 
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