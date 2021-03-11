Мир вверх ногами, поцелуй и летающая тарелка: лучшие фото дикой природы
Главный приз и победу в категории "Животные в естественной среде обитания" завоевал Томас Виджаян (Thomas Vijayan) за кадр "Мир переворачивается с ног на голову".
Главный приз и победу в категории "Животные в естественной среде обитания" завоевал Томас Виджаян (Thomas Vijayan) за кадр "Мир переворачивается с ног на голову".
Лучшим снимком в категории "Пейзажи и окружающая среда" стал "Дух льда" Алессандро Груццы (Alessandro Gruzza).
Лучшим снимком в категории "Пейзажи и окружающая среда" стал "Дух льда" Алессандро Груццы (Alessandro Gruzza).
Первое место в категории "Городская жизнь" досталась Лоуренсу Вустеру (Lawrence Worcester) и целеустремленной птичке с его фотографии.
Первое место в категории "Городская жизнь" досталась Лоуренсу Вустеру (Lawrence Worcester) и целеустремленной птичке с его фотографии.
В категории "Портреты животных" не было равных бенгальской тигрице Ника Дейла (Nick Dale).
В категории "Портреты животных" не было равных бенгальской тигрице Ника Дейла (Nick Dale).
"Истинному шутнику", попавшему в объектив Павлоса Евангелидиса (Pavlos Evangelidis), досталось третье место в категории "Искусство природы".
"Истинному шутнику", попавшему в объектив Павлоса Евангелидиса (Pavlos Evangelidis), досталось третье место в категории "Искусство природы".
"Бой львов" принес Патрику Новотны (Patrick Nowotny) победу в категории "Поведение млекопитающих".
"Бой львов" принес Патрику Новотны (Patrick Nowotny) победу в категории "Поведение млекопитающих".
Работа Кристы Фанк (Christa Funk) "Андре Фахардо" стала лучшей в категории "Люди и природа".
Работа Кристы Фанк (Christa Funk) "Андре Фахардо" стала лучшей в категории "Люди и природа".
В категории "Поведение беспозвоночных" победила работа фотографа из Сингапура Dr Tze Siong Tan.
В категории "Поведение беспозвоночных" победила работа фотографа из Сингапура Dr Tze Siong Tan.
Автор снимка "Да здравствует король" Гарри Скеггс (Harry Skeggs) праздновал победу в категории "Черно-белая фотография".
Автор снимка "Да здравствует король" Гарри Скеггс (Harry Skeggs) праздновал победу в категории "Черно-белая фотография".
"Летающая тарелка" Дейла Пола (Dale Paul) приземлилась на первом месте в категории "Поведение птиц".
"Летающая тарелка" Дейла Пола (Dale Paul) приземлилась на первом месте в категории "Поведение птиц".
Дипанджан Пал (Dipanjan Pal) победил в категории "Искусство природы" с впечатляющими "Ледяными венами".
Дипанджан Пал (Dipanjan Pal) победил в категории "Искусство природы" с впечатляющими "Ледяными венами".
Победу в категории "Фотожурналистика" присудили Гюнтеру Де Брюйну (Gunther De Bruyne) за "Сохранение носорогов в XXI веке".
Победу в категории "Фотожурналистика" присудили Гюнтеру Де Брюйну (Gunther De Bruyne) за "Сохранение носорогов в XXI веке".
"Одержимый коати" Адрианы Ривас (Adriana Rivas) замкнул тройку победителей в категории "Городская жизнь".
"Одержимый коати" Адрианы Ривас (Adriana Rivas) замкнул тройку победителей в категории "Городская жизнь".
"Морской слизень" Мелиссы Робертсон (Melissa Roberston) добрался до второго места в категории "Поведение беспозвоночных".
"Морской слизень" Мелиссы Робертсон (Melissa Roberston) добрался до второго места в категории "Поведение беспозвоночных".
В категории "Растения и грибы" победил Дорон Талми (Doron Talmi) с "Туманом на болоте".
В категории "Растения и грибы" победил Дорон Талми (Doron Talmi) с "Туманом на болоте".
"Осоковый крапивник на шпагате" принес Энди Полларду (Andy Pollard) второе место в категории "Поведение птиц".
"Осоковый крапивник на шпагате" принес Энди Полларду (Andy Pollard) второе место в категории "Поведение птиц".
Лучшим в категории "Поведение Амфибий и рептилий" стал кадр "Поцелуй", запечатленный Витторио Риччи (Vittorio Ricci).
Лучшим в категории "Поведение Амфибий и рептилий" стал кадр "Поцелуй", запечатленный Витторио Риччи (Vittorio Ricci).
"Лисице" Владимира Чеха (Vladimir Cech) досталось второе место в номинации "Животные в естественной среде обитания".
"Лисице" Владимира Чеха (Vladimir Cech) досталось второе место в номинации "Животные в естественной среде обитания".