https://ria.ru/20210311/priroda-1600731906.html

Мир вверх ногами, поцелуй и летающая тарелка: лучшие фото дикой природы

Мир вверх ногами, поцелуй и летающая тарелка: лучшие фото дикой природы

Стали известны имена победителей конкурса World Nature Photography Awards 2020, призванного показать красоту окружающего мира и обратить внимание на... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T13:44

2021-03-11T13:44

2021-03-11T13:46

фотография

природа

фото

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Стали известны имена победителей конкурса World Nature Photography Awards 2020, призванного показать красоту окружающего мира и обратить внимание на необходимость охраны природы. Впечатляющие работы лауреатов — в фотоленте Ria.ru.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фотография, природа, фото, фото