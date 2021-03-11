https://ria.ru/20210311/prilozheniya-1600712047.html

Названы уязвимые места банковских приложений

Названы уязвимые места банковских приложений

Эксперты перечислили наиболее уязвимые места банковских приложений, пишут "Известия". РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T09:43

2021-03-11T09:43

2021-03-11T11:15

россия

технологии

общество

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Эксперты перечислили наиболее уязвимые места банковских приложений, пишут "Известия".Многие проблемы возникают из-за отсутствия проверки на получение прав привилегированного пользователя на самом устройстве, а также слабого шифрования данных при их передаче между сервером и устройством, объяснили специалисты.Другие недостатки программ связаны с хранением аутентификационных данных в коде приложения в открытом виде, а также с отсутствием строгой валидации запросов от мобильного приложения к серверам банка. Мошенники могут установить фальшивый сертификат на устройство клиента и подделать в запросе счет получателя перевода, тем самым получая доступ к деньгам клиентов.Кроме того, к основным рискам мобильных банковских приложений эксперты отнесли незащищенную операционную систему и отсутствие двухфакторной аутентификации, поскольку в некоторых версиях операционной системы Android есть возможность вносить изменения в мобильное приложение либо перехватить его соединение с банком вредоносным ПО. В результате злоумышленники смогут осуществлять платежи через зараженное приложение, включая отправку подтверждающих СМС.

https://ria.ru/20210310/moshenniki-1600547722.html

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2021

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россия, технологии, общество