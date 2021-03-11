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Названы уязвимые места банковских приложений
Названы уязвимые места банковских приложений
Эксперты перечислили наиболее уязвимые места банковских приложений, пишут "Известия". РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T09:43
2021-03-11T09:43
2021-03-11T11:15
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Эксперты перечислили наиболее уязвимые места банковских приложений, пишут "Известия".Многие проблемы возникают из-за отсутствия проверки на получение прав привилегированного пользователя на самом устройстве, а также слабого шифрования данных при их передаче между сервером и устройством, объяснили специалисты.Другие недостатки программ связаны с хранением аутентификационных данных в коде приложения в открытом виде, а также с отсутствием строгой валидации запросов от мобильного приложения к серверам банка. Мошенники могут установить фальшивый сертификат на устройство клиента и подделать в запросе счет получателя перевода, тем самым получая доступ к деньгам клиентов.Кроме того, к основным рискам мобильных банковских приложений эксперты отнесли незащищенную операционную систему и отсутствие двухфакторной аутентификации, поскольку в некоторых версиях операционной системы Android есть возможность вносить изменения в мобильное приложение либо перехватить его соединение с банком вредоносным ПО. В результате злоумышленники смогут осуществлять платежи через зараженное приложение, включая отправку подтверждающих СМС.
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россия, технологии, общество
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Эксперты перечислили наиболее уязвимые места банковских приложений, пишут "Известия"
.
Многие проблемы возникают из-за отсутствия проверки на получение прав привилегированного пользователя на самом устройстве, а также слабого шифрования данных при их передаче между сервером и устройством, объяснили специалисты.
Другие недостатки программ связаны с хранением аутентификационных данных в коде приложения в открытом виде, а также с отсутствием строгой валидации запросов от мобильного приложения к серверам банка. Мошенники могут установить фальшивый сертификат на устройство клиента и подделать в запросе счет получателя перевода, тем самым получая доступ к деньгам клиентов.
Кроме того, к основным рискам мобильных банковских приложений эксперты отнесли незащищенную операционную систему и отсутствие двухфакторной аутентификации, поскольку в некоторых версиях операционной системы Android есть возможность вносить изменения в мобильное приложение либо перехватить его соединение с банком вредоносным ПО. В результате злоумышленники смогут осуществлять платежи через зараженное приложение, включая отправку подтверждающих СМС.