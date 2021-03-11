https://ria.ru/20210311/pribyl-1600778688.html

Путин заявил, что экспортеры завершат 2021 год с прибылью

Путин заявил, что экспортеры завершат 2021 год с прибылью

Российские экспортеры завершат 2021 год с хорошими финансовыми результатами, нужно инвестировать эти средства в развитие экономики РФ, заявил президент России... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T14:46

2021-03-11T14:46

2021-03-11T14:46

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Российские экспортеры завершат 2021 год с хорошими финансовыми результатами, нужно инвестировать эти средства в развитие экономики РФ, заявил президент России Владимир Путин."С учетом восстановления глобальных рынков и положительных тенденций в российской экономике, можно прогнозировать, что отечественные компании, прежде всего в экспортно-ориентированных секторах, завершат наступающий год с хорошим финансовым результатом", - сказал он на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности."Чего вам искренне, от всей души желаем. Мы будем всяческим образом помогать. Но это значит, будет сформирован солидный инвестиционный ресурс. Важно, чтобы этот ресурс сработал на развитие России, на развитие экономики страны, на создание новых производств и современных рабочих мест, на усиление позиции российских производителей на внутреннем, да и на внешних рынках", - добавил Путин.По его словам, в приоритете должны быть проекты, которые помогут достичь национальных целей развития.

https://ria.ru/20210217/eksport-1597778047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика