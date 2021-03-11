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В Подмосковье загорелись автосервис и десять машин
В Подмосковье загорелись автосервис и десять машин
Здание автосервиса, а также 10 автомобилей на открытой площадке горят в подмосковном поселке Калиновка, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T12:36
2021-03-11T12:36
2021-03-11T19:39
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Здание автосервиса, а также 10 автомобилей на открытой площадке горят в подмосковном поселке Калиновка, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона."Ленинский район, поселок Калиновка. Загорание автосервиса на общей площади 300 квадратных метров, а также 10 автомобилей на открытой площадке. Проводится тушение", - сказал собеседник.Как добавляет МЧС России, погибших и пострадавших, по предварительной информации, нет. К тушению пожара привлечены 49 человек и 14 единиц техники.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия