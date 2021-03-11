https://ria.ru/20210311/pozhar-1600737435.html

Пожар на заводе имени Дегтярева в Коврове ликвидировали

Пожар на заводе имени Дегтярева в Коврове ликвидировали

Пожар на заводе имени Дегтярева в Коврове потушен, сообщило ГУМЧС по Владимирской области. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T12:13

2021-03-11T12:13

2021-03-11T12:13

владимирская область

ковров

происшествия

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РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Пожар на заводе имени Дегтярева в Коврове потушен, сообщило ГУМЧС по Владимирской области.Ранее ведомство сообщало о пожаре в здании возле завода им. Дегтярева: на улице Труда, дом 1. Позднее адрес уточнили - дом 4.Сообщение о пожаре поступило около 5.00, предварительная площадь возгорания составляла 300 квадратных метров, позже увеличилась до 800 "квадратов". Погибших и пострадавших нет. В 8.15 пожар локализовали, в 8.30 ликвидировали открытое горение."В 11.13 - полная ликвидация пожара", - сообщила пресс-служба ГУМЧС.Ход тушения осложняла сложная планировка здания. По предварительной версии, пожар начался в техническом подвале, распространение огня происходило по шахте грузового лифта и вентиляционным каналам.

https://ria.ru/20210311/pozhar-1600703859.html

владимирская область

ковров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимирская область, ковров, происшествия