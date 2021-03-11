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Пожар на заводе имени Дегтярева в Коврове ликвидировали
Пожар на заводе имени Дегтярева в Коврове ликвидировали
Пожар на заводе имени Дегтярева в Коврове потушен, сообщило ГУМЧС по Владимирской области. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T12:13
2021-03-11T12:13
2021-03-11T12:13
владимирская область
ковров
происшествия
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РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Пожар на заводе имени Дегтярева в Коврове потушен, сообщило ГУМЧС по Владимирской области.Ранее ведомство сообщало о пожаре в здании возле завода им. Дегтярева: на улице Труда, дом 1. Позднее адрес уточнили - дом 4.Сообщение о пожаре поступило около 5.00, предварительная площадь возгорания составляла 300 квадратных метров, позже увеличилась до 800 "квадратов". Погибших и пострадавших нет. В 8.15 пожар локализовали, в 8.30 ликвидировали открытое горение."В 11.13 - полная ликвидация пожара", - сообщила пресс-служба ГУМЧС.Ход тушения осложняла сложная планировка здания. По предварительной версии, пожар начался в техническом подвале, распространение огня происходило по шахте грузового лифта и вентиляционным каналам.
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владимирская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимирская область, ковров, происшествия
РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости.
Пожар на заводе имени Дегтярева в Коврове
потушен, сообщило ГУМЧС по Владимирской области
.
Ранее ведомство сообщало о пожаре в здании возле завода им. Дегтярева: на улице Труда, дом 1. Позднее адрес уточнили - дом 4.
Сообщение о пожаре поступило около 5.00, предварительная площадь возгорания составляла 300 квадратных метров, позже увеличилась до 800 "квадратов". Погибших и пострадавших нет. В 8.15 пожар локализовали, в 8.30 ликвидировали открытое горение.
"В 11.13 - полная ликвидация пожара", - сообщила пресс-служба ГУМЧС.
Ход тушения осложняла сложная планировка здания. По предварительной версии, пожар начался в техническом подвале, распространение огня происходило по шахте грузового лифта и вентиляционным каналам.