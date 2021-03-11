https://ria.ru/20210311/pozhar-1600719861.html

В Сургуте двое детей погибли при пожаре в частном доме

В Сургуте двое детей погибли при пожаре в частном доме

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Сургуте (ХМАО), сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T10:50

2021-03-11T10:50

2021-03-11T10:50

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сургут

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 мар - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Сургуте (ХМАО), сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.Согласно информации окружного управления МЧС, пожар в дачном доме в кооперативе "Здоровье" в Сургуте произошел утром в четверг. В ходе ликвидации огня у дома обрушилась кровля. Потушить пожар спасателям удалось примерно за полчаса."Прокуратурой Сургута организована проверка по факту гибели двух несовершеннолетних детей в результате пожара в частном доме, расположенном в кооперативе "Здоровье", - сообщили в пресс-службе.В частности, надзорное ведомство планирует определить степень ответственности за случившееся матери детей, которая оставила их без присмотра."Кроме того, будет проверена законность и своевременность действий в отношении указанной семьи со стороны органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции и иных контролирующих служб", - добавили в ведомстве.В окружном следственном управлении СК РФ подтвердили РИА Новости информацию о двух погибших при пожаре. "На месте происшествия работает следственная группа", - уточнил собеседник агентства.Источник РИА Новости в местных экстренных службах отметил, что мать погибших детей, старшему из которых 13 лет, по предварительным данным, в момент пожара находилась на работе.

https://ria.ru/20210310/pozhar-1600562856.html

https://ria.ru/20210306/pozhar-1600187453.html

сургут

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сургут, происшествия