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В Сургуте двое детей погибли при пожаре в частном доме
В Сургуте двое детей погибли при пожаре в частном доме
Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Сургуте (ХМАО), сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T10:50
2021-03-11T10:50
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сургут
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 мар - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Сургуте (ХМАО), сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.Согласно информации окружного управления МЧС, пожар в дачном доме в кооперативе "Здоровье" в Сургуте произошел утром в четверг. В ходе ликвидации огня у дома обрушилась кровля. Потушить пожар спасателям удалось примерно за полчаса."Прокуратурой Сургута организована проверка по факту гибели двух несовершеннолетних детей в результате пожара в частном доме, расположенном в кооперативе "Здоровье", - сообщили в пресс-службе.В частности, надзорное ведомство планирует определить степень ответственности за случившееся матери детей, которая оставила их без присмотра."Кроме того, будет проверена законность и своевременность действий в отношении указанной семьи со стороны органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции и иных контролирующих служб", - добавили в ведомстве.В окружном следственном управлении СК РФ подтвердили РИА Новости информацию о двух погибших при пожаре. "На месте происшествия работает следственная группа", - уточнил собеседник агентства.Источник РИА Новости в местных экстренных службах отметил, что мать погибших детей, старшему из которых 13 лет, по предварительным данным, в момент пожара находилась на работе.
https://ria.ru/20210310/pozhar-1600562856.html
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сургут, происшествия

В Сургуте двое детей погибли при пожаре в частном доме

10:50 11.03.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 мар - РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Сургуте (ХМАО), сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.
Согласно информации окружного управления МЧС, пожар в дачном доме в кооперативе "Здоровье" в Сургуте произошел утром в четверг. В ходе ликвидации огня у дома обрушилась кровля. Потушить пожар спасателям удалось примерно за полчаса.
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"Прокуратурой Сургута организована проверка по факту гибели двух несовершеннолетних детей в результате пожара в частном доме, расположенном в кооперативе "Здоровье", - сообщили в пресс-службе.
В частности, надзорное ведомство планирует определить степень ответственности за случившееся матери детей, которая оставила их без присмотра.
"Кроме того, будет проверена законность и своевременность действий в отношении указанной семьи со стороны органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции и иных контролирующих служб", - добавили в ведомстве.
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В окружном следственном управлении СК РФ подтвердили РИА Новости информацию о двух погибших при пожаре. "На месте происшествия работает следственная группа", - уточнил собеседник агентства.
Источник РИА Новости в местных экстренных службах отметил, что мать погибших детей, старшему из которых 13 лет, по предварительным данным, в момент пожара находилась на работе.
 
Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СургутПроисшествия
 
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