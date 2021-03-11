https://ria.ru/20210311/pozhar-1600706248.html
В Коврове локализовали пожар в производственном здании
В Коврове локализовали пожар в производственном здании
Пожар в производственном здании, расположенном в городе Коврове Владимирской области, локализован на площади 800 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T08:39
2021-03-11T08:39
2021-03-11T19:41
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ковров
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575554637_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_42295b64fa3bacdce2cc25f60e3f6ecf.jpg
РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Пожар в производственном здании, расположенном в городе Коврове Владимирской области, локализован на площади 800 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону.Ранее ведомство сообщало о пожаре в здании возле завода им. Дегтярева, на улице Труда, дом 1. Сообщение о пожаре поступило около 5.00, предварительная площадь возгорания составляла 300 квадратных метров, людей в здании не было."Локализация пожара на площади 800 кв м ", - сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
https://ria.ru/20210309/pozhar-1600413637.html
ковров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/09/1575554637_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_615a2753742b783edf245749675ecaf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ковров, происшествия