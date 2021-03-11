https://ria.ru/20210311/pozhar-1600706248.html

В Коврове локализовали пожар в производственном здании

В Коврове локализовали пожар в производственном здании

Пожар в производственном здании, расположенном в городе Коврове Владимирской области, локализован на площади 800 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T08:39

2021-03-11T08:39

2021-03-11T19:41

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ковров

происшествия

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РЯЗАНЬ, 11 мар - РИА Новости. Пожар в производственном здании, расположенном в городе Коврове Владимирской области, локализован на площади 800 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по региону.Ранее ведомство сообщало о пожаре в здании возле завода им. Дегтярева, на улице Труда, дом 1. Сообщение о пожаре поступило около 5.00, предварительная площадь возгорания составляла 300 квадратных метров, людей в здании не было."Локализация пожара на площади 800 кв м ", - сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

https://ria.ru/20210309/pozhar-1600413637.html

ковров

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ковров, происшествия