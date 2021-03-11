https://ria.ru/20210311/poroshenko-1600754115.html

Порошенко предложил исправить "ошибку" о княгине Ольге

Порошенко предложил исправить "ошибку" о княгине Ольге

Экс-президент Украины Петр Порошенко посчитал несправедливым, что Всемирный экономический форум назвал княгиню Ольгу "основательницей современной России". РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T13:09

2021-03-11T13:09

2021-03-11T14:22

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западная европа

петр порошенко

белоруссия

в мире

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КИЕВ, 11 мар — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко посчитал несправедливым, что Всемирный экономический форум назвал княгиню Ольгу "основательницей современной России".К 8 Марта ВЭФ опубликовал список из шести женщин, которые "изменили мировую историю". По его словам, Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Украины, Белоруссии и России, потому княгиня Ольга "никак не может считаться прародительницей Российской Федерации, ведь Московское княжество было основано лишь спустя более 300 лет после ее смерти". Экс-президент призвал команду ВЭФ "немедленно исправить ошибки" и тщательно проверять источники.При этом из материалов на сайте форума следует, что в качестве "прародительницы современной России" указывается Киевская Русь, а Ольга в качестве "основательницы" не фигурирует. Правда, князь Игорь действительно назван "мужем Ольги Иваном".

https://ria.ru/20210301/poroshenko-1599511447.html

https://ria.ru/20210228/poroshenko-1599328204.html

россия

западная европа

белоруссия

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россия, западная европа, петр порошенко, белоруссия, в мире