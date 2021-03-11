Порошенко предложил исправить "ошибку" о княгине Ольге
13:09 11.03.2021 (обновлено: 14:22 11.03.2021)
КИЕВ, 11 мар — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко посчитал несправедливым, что Всемирный экономический форум назвал княгиню Ольгу "основательницей современной России".
К 8 Марта ВЭФ опубликовал список из шести женщин, которые "изменили мировую историю".
"Почетно, что в этот список вошла и наша княгиня Ольга, равноапостольная святая, чью память одновременно уважают украинские православная и католическая церкви. Представьте мое возмущение, когда я прочитал, что Всемирный форум именует нашу княгиню российской правительницей и основательницей современной России. А ее мужа, князя Игоря, решили окрестить Иваном", — написал Порошенко в Telegram в четверг.
По его словам, Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Украины, Белоруссии и России, потому княгиня Ольга "никак не может считаться прародительницей Российской Федерации, ведь Московское княжество было основано лишь спустя более 300 лет после ее смерти".
Экс-президент призвал команду ВЭФ "немедленно исправить ошибки" и тщательно проверять источники.
При этом из материалов на сайте форума следует, что в качестве "прародительницы современной России" указывается Киевская Русь, а Ольга в качестве "основательницы" не фигурирует. Правда, князь Игорь действительно назван "мужем Ольги Иваном".
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