Чукотского полицейского будут судить за избиение своего поднадзорного
ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Участковый на Чукотке предстанет перед судом по обвинению в двух случаях избиения своего поднадзорного, в том числе в отделении полиции, сообщает региональная прокуратура.
"По версии следствия, обвиняемый, являясь сотрудником подразделения участковых уполномоченных полиции МО МВД России "Провиденское", уполномоченный на проведение профилактической работы в отношении лица, состоящего под административным надзором, будучи недовольным тем, что указанным лицом не соблюдаются установленные судом ограничения, в помещении отдела полиции… повалил его на пол, прижал коленом в области груди и нанес несколько ударов область головы и груди", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, через несколько дней фигурант во время проверки того же поднадзорного лица у него дома ударил потерпевшего в лицо.
Уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия" направлено для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.
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