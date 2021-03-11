https://ria.ru/20210311/politseyskiy-1600699632.html

Чукотского полицейского будут судить за избиение своего поднадзорного

Чукотского полицейского будут судить за избиение своего поднадзорного

Участковый на Чукотке предстанет перед судом по обвинению в двух случаях избиения своего поднадзорного, в том числе в отделении полиции, сообщает региональная... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T03:14

2021-03-11T03:14

2021-03-11T03:14

чукотка

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Участковый на Чукотке предстанет перед судом по обвинению в двух случаях избиения своего поднадзорного, в том числе в отделении полиции, сообщает региональная прокуратура.По данным прокуратуры, через несколько дней фигурант во время проверки того же поднадзорного лица у него дома ударил потерпевшего в лицо.Уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия" направлено для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210203/pyanstvo-1595896529.html

чукотка

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотка, происшествия