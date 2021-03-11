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Чукотского полицейского будут судить за избиение своего поднадзорного
Чукотского полицейского будут судить за избиение своего поднадзорного
Участковый на Чукотке предстанет перед судом по обвинению в двух случаях избиения своего поднадзорного, в том числе в отделении полиции, сообщает региональная... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T03:14
2021-03-11T03:14
чукотка
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Участковый на Чукотке предстанет перед судом по обвинению в двух случаях избиения своего поднадзорного, в том числе в отделении полиции, сообщает региональная прокуратура.По данным прокуратуры, через несколько дней фигурант во время проверки того же поднадзорного лица у него дома ударил потерпевшего в лицо.Уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия" направлено для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210203/pyanstvo-1595896529.html
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чукотка, происшествия

Чукотского полицейского будут судить за избиение своего поднадзорного

03:14 11.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 11 мар – РИА Новости. Участковый на Чукотке предстанет перед судом по обвинению в двух случаях избиения своего поднадзорного, в том числе в отделении полиции, сообщает региональная прокуратура.
"По версии следствия, обвиняемый, являясь сотрудником подразделения участковых уполномоченных полиции МО МВД России "Провиденское", уполномоченный на проведение профилактической работы в отношении лица, состоящего под административным надзором, будучи недовольным тем, что указанным лицом не соблюдаются установленные судом ограничения, в помещении отдела полиции… повалил его на пол, прижал коленом в области груди и нанес несколько ударов область головы и груди", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, через несколько дней фигурант во время проверки того же поднадзорного лица у него дома ударил потерпевшего в лицо.
Уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия" направлено для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
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