https://ria.ru/20210311/politika-1600694345.html

Полянский уличил Запад в поддержке саботажа минских договоренностей

Полянский уличил Запад в поддержке саботажа минских договоренностей

Запад поддерживает саботаж минских договоренностей, что является ключевым вызовом для безопасности на пространстве ОБСЕ, заявил на заседании Совбеза ООН первый... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T00:22

2021-03-11T00:22

2021-03-11T00:51

дмитрий полянский

обсе

оон

в мире

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ООН, 11 мар – РИА Новости. Запад поддерживает саботаж минских договоренностей, что является ключевым вызовом для безопасности на пространстве ОБСЕ, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.Перед этим ряд представителей западных государств в СБ ООН в очередной раз обвинили Россию в "оккупации" Крыма и подпитке конфликта на востоке Украины.Он призвал "западных спонсоров поработать со своими подопечными с тем, чтобы вместо искажения реальности и политических провокаций они занялись насущным вопросами восстановления диалога с жителями востока Украины, как это предусмотрено минскими соглашениями"."Прежде чем в чем-то обвинять нас, господа, посмотрите в зеркало и перестаньте закрывать глаза на вопиющие нарушения прав человека, свободы слова и СМИ, а также ставшие повседневной реальностью случаи героизации нацистских преступников и их пособников не только на "постмайданной" Украине, но и в странах Прибалтики, в частности в Эстонии. Это будет полезно не только для вашей изрядно подмоченной репутации, но и для восстановления климата доверия и сотрудничества в зоне ответственности ОБСЕ", - добавил зампостпреда.Конфликт в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.С февраля этого года ситуация ухудшилась: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои.В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.

https://ria.ru/20210310/donbass-1600657813.html

https://ria.ru/20210310/donbass-1600669434.html

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дмитрий полянский, обсе, оон, в мире