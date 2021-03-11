Полянский уличил Запад в поддержке саботажа минских договоренностей
00:22 11.03.2021 (обновлено: 00:51 11.03.2021)
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
ООН, 11 мар – РИА Новости. Запад поддерживает саботаж минских договоренностей, что является ключевым вызовом для безопасности на пространстве ОБСЕ, заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
Перед этим ряд представителей западных государств в СБ ООН в очередной раз обвинили Россию в "оккупации" Крыма и подпитке конфликта на востоке Украины.
"В связи с прозвучавшими сегодня заявлениями ряда наших западных коллег, содержащими ложную трактовку ситуации вокруг урегулирования внутриукраинского конфликта, хотел бы подчеркнуть, что именно их действия по поддержке деструктивных шагов киевских властей, направленных на саботаж минских договоренностей, являются сегодня ключевым вызовом для безопасности на пространстве ОБСЕ", - сказал дипломат.
Он призвал "западных спонсоров поработать со своими подопечными с тем, чтобы вместо искажения реальности и политических провокаций они занялись насущным вопросами восстановления диалога с жителями востока Украины, как это предусмотрено минскими соглашениями".
Вчера, 18:04В Донбассе возобновились бои
"Прежде чем в чем-то обвинять нас, господа, посмотрите в зеркало и перестаньте закрывать глаза на вопиющие нарушения прав человека, свободы слова и СМИ, а также ставшие повседневной реальностью случаи героизации нацистских преступников и их пособников не только на "постмайданной" Украине, но и в странах Прибалтики, в частности в Эстонии. Это будет полезно не только для вашей изрядно подмоченной репутации, но и для восстановления климата доверия и сотрудничества в зоне ответственности ОБСЕ", - добавил зампостпреда.
Конфликт в Донбассе
Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.