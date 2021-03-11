https://ria.ru/20210311/pokolenie-zozh-1600835882.html

Онлайн-конференция о марафоне ценностей здорового образа жизни

Онлайн-конференция о марафоне ценностей здорового образа жизни

15 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная открытию марафона ценностей здорового образа жизни "Поколение ZОЖ" в рамках нацпроекта "Демография".

2021-03-11T19:09

2021-03-11T19:09

2021-03-11T19:09

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег САЛАГАЙ;- председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел САВЧУК;- главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Российской Федерации Любовь ДРОЗДОВА;- главный врач национальной сборной команды Российской Федерации по футболу, председатель медицинского комитета Российского футбольного союза Эдуард БЕЗУГЛОВ;- первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению Фонда "Росконгресс" Анастасия СТОЛКОВА.Каждый месяц в марафоне ценностей здорового образа жизни "Поколение ZОЖ" рассматривается одна тема. Раз в неделю раскрывается очередной информационный блок и дается задание для закрепления полученных знаний. Цель каждого задания – формирование полезной привычки. Присоединиться к марафону может каждый на любом этапе и в любой момент. Задания будут публиковаться на официальной странице в сети Инстаграм: generation_zozh.В рамках мероприятия эксперты обсудят влияние образа жизни на степень риска возникновения неинфекционных социально значимых заболеваний, важность федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", а также значимость участия волонтерского движения в популяризации здоровых привычек.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы