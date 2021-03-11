Онлайн-конференция о марафоне ценностей здорового образа жизни
15 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная открытию марафона ценностей здорового образа жизни "Поколение ZОЖ" в рамках нацпроекта "Демография".
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Участники:
- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег САЛАГАЙ;
- председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел САВЧУК;
- главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Российской Федерации Любовь ДРОЗДОВА;
- главный врач национальной сборной команды Российской Федерации по футболу, председатель медицинского комитета Российского футбольного союза Эдуард БЕЗУГЛОВ;
- первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению Фонда "Росконгресс" Анастасия СТОЛКОВА.
Каждый месяц в марафоне ценностей здорового образа жизни "Поколение ZОЖ" рассматривается одна тема. Раз в неделю раскрывается очередной информационный блок и дается задание для закрепления полученных знаний. Цель каждого задания – формирование полезной привычки. Присоединиться к марафону может каждый на любом этапе и в любой момент. Задания будут публиковаться на официальной странице в сети Инстаграм: generation_zozh.
В рамках мероприятия эксперты обсудят влияние образа жизни на степень риска возникновения неинфекционных социально значимых заболеваний, важность федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", а также значимость участия волонтерского движения в популяризации здоровых привычек.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег САЛАГАЙ;
- председатель Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Павел САВЧУК;
- главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Российской Федерации Любовь ДРОЗДОВА;
- главный врач национальной сборной команды Российской Федерации по футболу, председатель медицинского комитета Российского футбольного союза Эдуард БЕЗУГЛОВ;
- первый заместитель директора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению Фонда "Росконгресс" Анастасия СТОЛКОВА.
Каждый месяц в марафоне ценностей здорового образа жизни "Поколение ZОЖ" рассматривается одна тема. Раз в неделю раскрывается очередной информационный блок и дается задание для закрепления полученных знаний. Цель каждого задания – формирование полезной привычки. Присоединиться к марафону может каждый на любом этапе и в любой момент. Задания будут публиковаться на официальной странице в сети Инстаграм: generation_zozh.
В рамках мероприятия эксперты обсудят влияние образа жизни на степень риска возникновения неинфекционных социально значимых заболеваний, важность федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", а также значимость участия волонтерского движения в популяризации здоровых привычек.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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