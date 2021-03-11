https://ria.ru/20210311/pogoda-1600704710.html

Москвичам пообещали погоду "миллион на миллион"

Москвичам пообещали погоду "миллион на миллион"

Москвичей в четверг ожидает малооблачная и солнечная погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T08:09

2021-03-11T08:09

2021-03-11T10:11

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Москвичей в четверг ожидает малооблачная и солнечная погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Днем воздух в столице прогреется до минус шести-восьми градусов, в Подмосковье — до минус десяти. Это по-прежнему на восемь-девять градусов ниже мартовской нормы и соответствует климатическим показателям января.Ветер будет юго-западный — до шести метров в секунду. Атмосферное давление падает и к вечеру составит 755 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20210310/moskva-1600582229.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество