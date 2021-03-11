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Москвичам пообещали погоду "миллион на миллион"
Москвичам пообещали погоду "миллион на миллион"
Москвичей в четверг ожидает малооблачная и солнечная погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T08:09
2021-03-11T10:11
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Москвичей в четверг ожидает малооблачная и солнечная погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Днем воздух в столице прогреется до минус шести-восьми градусов, в Подмосковье — до минус десяти. Это по-прежнему на восемь-девять градусов ниже мартовской нормы и соответствует климатическим показателям января.Ветер будет юго-западный — до шести метров в секунду. Атмосферное давление падает и к вечеру составит 755 миллиметров ртутного столба.
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

Москвичам пообещали погоду "миллион на миллион"

08:09 11.03.2021 (обновлено: 10:11 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщины в парке "Зарядье" с цветами
Женщины в парке Зарядье с цветами - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Москвичей в четверг ожидает малооблачная и солнечная погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.
"Погода миллион на миллион (в авиации это означает идеальную видимость. — Прим. ред.). <...> Есть одно хорошее изменение — ветры свернут с северных румбов на юго-западные и по скорости будут минимальные", — рассказал он.
Днем воздух в столице прогреется до минус шести-восьми градусов, в Подмосковье — до минус десяти. Это по-прежнему на восемь-девять градусов ниже мартовской нормы и соответствует климатическим показателям января.
Ветер будет юго-западный — до шести метров в секунду. Атмосферное давление падает и к вечеру составит 755 миллиметров ртутного столба.
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