https://ria.ru/20210311/pogoda-1600704710.html
Москвичам пообещали погоду "миллион на миллион"
Москвичам пообещали погоду "миллион на миллион"
Москвичей в четверг ожидает малооблачная и солнечная погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T08:09
2021-03-11T08:09
2021-03-11T10:11
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Москвичей в четверг ожидает малооблачная и солнечная погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник Центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.Днем воздух в столице прогреется до минус шести-восьми градусов, в Подмосковье — до минус десяти. Это по-прежнему на восемь-девять градусов ниже мартовской нормы и соответствует климатическим показателям января.Ветер будет юго-западный — до шести метров в секунду. Атмосферное давление падает и к вечеру составит 755 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20210310/moskva-1600582229.html
москва
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество