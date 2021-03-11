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В России появится турпоезд из Москвы через Великий Новгород и Углич
В России появится турпоезд из Москвы через Великий Новгород и Углич
Холдинг РЖД с 19 марта запускает новый круговой туристический маршрут выходного дня Москва – Великий Новгород – Углич – Москва, сообщили в компании. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T17:25
2021-03-11T17:25
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новости - туризм
ржд
москва
великий новгород
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МОСКВА 11 мар – РИА Новости. Холдинг РЖД с 19 марта запускает новый круговой туристический маршрут выходного дня Москва – Великий Новгород – Углич – Москва, сообщили в компании."Путешественники смогут посетить исторические достопримечательности городов Русского Севера, используя поезд как отель на колесах, – говорится в информации. – Запуск нового кругового маршрута будет способствовать развитию внутрироссийского туризма. Поезд № 924/923 Москва – Великий Новгород – Углич – Москва будет курсировать с 19 марта по 18 апреля".Состав будет отправляться по пятницам в 21:24 с Ленинградского вокзала Москвы и прибывать обратно в столицу на Белорусский вокзал по воскресеньям в 23:29. Расписание составлено так, что в Великий Новгород и Углич поезд будет прибывать рано утром, а отправляться дальше по маршруту – вечером.В составе туристического поезда выходного дня курсируют плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-ресторан. Стоимость билета – от 1156 рублей. Для перевозки путешественников задействованы комфортабельные вагоны туристического поезда "Сочи", интерьер которых выполнен с элементами стилистики 1970-1980-х годов. При этом все вагоны оснащены кондиционерами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. А также биотуалетами, работающими во время стоянок и движения по санитарным зонам. В туалетных комнатах есть душевые лейки.Пассажиры в пути могут приобрести пакетные туры, которые позволят познакомиться с основными достопримечательностями Великого Новгорода и Углича. Для бронирования экскурсий надо обратиться к проводникам.
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туризм, туристы, поезда, новости - туризм, ржд, москва, великий новгород, углич

В России появится турпоезд из Москвы через Великий Новгород и Углич

17:25 11.03.2021
 
© "Дом.РФ"Вал Окольного города в Великом Новгороде
Вал Окольного города в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© "Дом.РФ"
Читать ria.ru в
МОСКВА 11 мар – РИА Новости. Холдинг РЖД с 19 марта запускает новый круговой туристический маршрут выходного дня Москва – Великий Новгород – Углич – Москва, сообщили в компании.
"Путешественники смогут посетить исторические достопримечательности городов Русского Севера, используя поезд как отель на колесах, – говорится в информации. – Запуск нового кругового маршрута будет способствовать развитию внутрироссийского туризма. Поезд № 924/923 Москва – Великий Новгород – Углич – Москва будет курсировать с 19 марта по 18 апреля".
Состав будет отправляться по пятницам в 21:24 с Ленинградского вокзала Москвы и прибывать обратно в столицу на Белорусский вокзал по воскресеньям в 23:29. Расписание составлено так, что в Великий Новгород и Углич поезд будет прибывать рано утром, а отправляться дальше по маршруту – вечером.
В составе туристического поезда выходного дня курсируют плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-ресторан. Стоимость билета – от 1156 рублей. Для перевозки путешественников задействованы комфортабельные вагоны туристического поезда "Сочи", интерьер которых выполнен с элементами стилистики 1970-1980-х годов. При этом все вагоны оснащены кондиционерами, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. А также биотуалетами, работающими во время стоянок и движения по санитарным зонам. В туалетных комнатах есть душевые лейки.
Пассажиры в пути могут приобрести пакетные туры, которые позволят познакомиться с основными достопримечательностями Великого Новгорода и Углича. Для бронирования экскурсий надо обратиться к проводникам.
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