https://ria.ru/20210311/podmoskove-1600840892.html

В Подмосковье сократилось число несчастных случаев на железной дороге

В Подмосковье сократилось число несчастных случаев на железной дороге

Количество несчастных случаев на железной дороге сократилось в Московской области на 11% с начала года. Этому поспособствовало благоустройство подходов к... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T19:50

2021-03-11T19:50

2021-03-11T19:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Количество несчастных случаев на железной дороге сократилось в Московской области на 11% с начала года. Этому поспособствовало благоустройство подходов к переходам, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.Так, с 6 по 8 марта число погибших и пострадавших снизилось на 80% по сравнению с тем же периодом минувшего года. Улучшить показатель удалось благодаря строительству ограждений вдоль путей, а также перекрытию "народных" троп. Лучше всего справились с мероприятиями по благоустройству на железной дороге Люберцы, Электросталь, Истра, Королев, Павловский Посад, Красногорск и Руза.Уточняется, что работы проводятся по поручению главы Подмосковья Андрея Воробьева.В нынешнем году продолжится ликвидация "народных" троп. Также будут и дальше улучшать станции, ремонтировать и строить новые первоочередные переходы.По данным официальной статистики, в 2020 году в регионе травматизм на железной дороге в первый раз сократился на 25%.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)