https://ria.ru/20210311/podmoskove-1600733719.html
Число пострадавших на железных дорогах Подмосковья снизилось на 11%
Число пострадавших на железных дорогах Подмосковья снизилось на 11%
Количество погибших и пострадавших на железнодорожной инфраструктуре Московской области удалось сократить на 11% с начала текущего года, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T11:53
2021-03-11T11:53
2021-03-11T11:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Количество погибших и пострадавших на железнодорожной инфраструктуре Московской области удалось сократить на 11% с начала текущего года, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.Отмечается, что с 6 по 8 марта число погибших и пострадавших на железных дорогах региона снизилось на 80% по сравнению с тем же периодом 2020 года."Сохранить жизни удалось благодаря благоустройству подходов к переходам, построенным ограждениям вдоль путей и перекрытию "народных троп", - рассказали в ведомстве.Работы по ликвидации "народных троп", благоустройству железнодорожных станций, ремонту и строительству новых переходов через железнодорожные пути продолжат в Подмосковье в этом году, отметили в минтрансе региона.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости.
Количество погибших и пострадавших на железнодорожной инфраструктуре Московской области удалось сократить на 11% с начала текущего года, сообщили в пресс-службе регионального минтранса
.
"На железной дороге Подмосковья с начала года удалось сократить число пострадавших и погибших на 11%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 6 по 8 марта число погибших и пострадавших на железных дорогах региона снизилось на 80% по сравнению с тем же периодом 2020 года.
"Сохранить жизни удалось благодаря благоустройству подходов к переходам, построенным ограждениям вдоль путей и перекрытию "народных троп", - рассказали в ведомстве.
Работы по ликвидации "народных троп", благоустройству железнодорожных станций, ремонту и строительству новых переходов через железнодорожные пути продолжат в Подмосковье в этом году, отметили в минтрансе региона.