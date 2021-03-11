https://ria.ru/20210311/podmoskove-1600733719.html

Число пострадавших на железных дорогах Подмосковья снизилось на 11%

Число пострадавших на железных дорогах Подмосковья снизилось на 11%

Количество погибших и пострадавших на железнодорожной инфраструктуре Московской области удалось сократить на 11% с начала текущего года, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T11:53

2021-03-11T11:53

2021-03-11T11:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Количество погибших и пострадавших на железнодорожной инфраструктуре Московской области удалось сократить на 11% с начала текущего года, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.Отмечается, что с 6 по 8 марта число погибших и пострадавших на железных дорогах региона снизилось на 80% по сравнению с тем же периодом 2020 года."Сохранить жизни удалось благодаря благоустройству подходов к переходам, построенным ограждениям вдоль путей и перекрытию "народных троп", - рассказали в ведомстве.Работы по ликвидации "народных троп", благоустройству железнодорожных станций, ремонту и строительству новых переходов через железнодорожные пути продолжат в Подмосковье в этом году, отметили в минтрансе региона.

https://realty.ria.ru/20210304/dorogi-1599877613.html

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2021

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московская область (подмосковье)