Фотожурналист РИА Новости победил на конкурсе о борьбе с COVID-19
18:40 11.03.2021 (обновлено: 21:48 11.03.2021)
© РИА Новости / Илья ПиталевСвященник отец Иоанн навещает 81-летнюю Анну Одинокову, страдающую от Covid-19, в ее доме в Москве, Россия
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Одиночное фото "Причастие" специального фотокорреспондента РИА Новости Ильи Питалева победило в категории "Лучшая фотография" на конкурсе News Photo Awards. Overcoming COVID, организованном агентством ТАСС. На конкурсе была также отмечена и серия фотографий Питалева "Противостояние" - она была удостоена специального приза "Особое мнение", учрежденного министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
По мнению самого фотожурналиста, серия "Противостояние" стала его личной реакцией на пандемию. "За кратчайшее время, человечество оказалось перед лицом катастрофы. Оказалось, наш мир хрупок. В этих фотографиях я пытался передать то состояние нарастающей тревоги, в котором находились все мы. Но завершающие фотографии в серии, на мой взгляд, олицетворяют надежду. Свет, который мы обязательно увидим", - рассказал Питалев.
Он также отметил, что фотографии, составляющие эту историю, делались в совершенно разных ситуациях: "Но я видел и чувствовал, что в условиях общей угрозы люди проявляют свои лучшие качества - сострадание, самоотверженность и отвагу. Запомнились медики, которые проявляя потрясающий героизм, сохраняли в любых условиях чувство юмора. Я помню то тепло, которое излучал герой одной из фотографий - священник отец Иоанн, навещающий заболевших. Совместные молитвы с заболевшим в квартире, когда священник одет в защитный костюм, производили фантастическое впечатление".
Победители конкурса были объявлены на церемонии, прошедшей в четверг в Москве в годовщину объявления пандемии COVID-19 Всемирной организацией здравоохранения.
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве.
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Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве.
© РИА Новости / Илья ПиталевВолонтер ухаживает за пациентом Городской клинической больницы № 52, где проходят лечение пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
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Волонтер ухаживает за пациентом Городской клинической больницы № 52, где проходят лечение пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Министерства здравоохранения Российской Федерации, где проходят лечение дети с коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
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Медицинские работники в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Министерства здравоохранения Российской Федерации, где проходят лечение дети с коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
© РИА Новости / Илья ПиталевМедики, носящие средства индивидуальной защиты (СИЗ), лечат пациента в отделении интенсивной терапии Городской клинической больницы № 52, где проходят лечение пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
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Медики, носящие средства индивидуальной защиты (СИЗ), лечат пациента в отделении интенсивной терапии Городской клинической больницы № 52, где проходят лечение пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник и новорожденный ребенок в инфекционной больнице № 2, Москва, Россия
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Медицинский работник и новорожденный ребенок в инфекционной больнице № 2, Москва, Россия
© РИА Новости / Илья ПиталевМедик, одетый в средства индивидуальной защиты (СИЗ), проходит через дезинфекционную камеру Московской городской клинической больницы № 15 (больница имени Филатова), где проходят лечение пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
6 из 10
Медик, одетый в средства индивидуальной защиты (СИЗ), проходит через дезинфекционную камеру Московской городской клинической больницы № 15 (больница имени Филатова), где проходят лечение пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
© РИА Новости / Илья ПиталевМедик, одетый в средства индивидуальной защиты (СИЗ), лечит пациента во временном медицинском учреждении, созданном для пациентов с COVID-19 в Ледовом дворце "Крылатское". Москва, Россия.
7 из 10
Медик, одетый в средства индивидуальной защиты (СИЗ), лечит пациента во временном медицинском учреждении, созданном для пациентов с COVID-19 в Ледовом дворце "Крылатское". Москва, Россия.
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Похороны жертвы коронавирусной инфекции. Московская область, Россия.
© РИА Новости / Илья ПиталевМедики, носящие средства индивидуальной защиты (СИЗ), работают в отделении интенсивной терапии Московской городской клинической больницы № 15 (больница имени Филатова), где проходят лечение пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
9 из 10
Медики, носящие средства индивидуальной защиты (СИЗ), работают в отделении интенсивной терапии Московской городской клинической больницы № 15 (больница имени Филатова), где проходят лечение пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
© РИА Новости / Илья ПиталевЖенщины в защитных масках посещают молебен против коронавирусной инфекцией, проводимый Патриархом Русской Православной церкви Кириллом в Богоявленском соборе в Елохово, Москва, Россия.
10 из 10
Женщины в защитных масках посещают молебен против коронавирусной инфекцией, проводимый Патриархом Русской Православной церкви Кириллом в Богоявленском соборе в Елохово, Москва, Россия.
1 из 10
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве.
2 из 10
Волонтер ухаживает за пациентом Городской клинической больницы № 52, где проходят лечение пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
3 из 10
Медицинские работники в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Министерства здравоохранения Российской Федерации, где проходят лечение дети с коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
4 из 10
Медики, носящие средства индивидуальной защиты (СИЗ), лечат пациента в отделении интенсивной терапии Городской клинической больницы № 52, где проходят лечение пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
5 из 10
Медицинский работник и новорожденный ребенок в инфекционной больнице № 2, Москва, Россия
6 из 10
Медик, одетый в средства индивидуальной защиты (СИЗ), проходит через дезинфекционную камеру Московской городской клинической больницы № 15 (больница имени Филатова), где проходят лечение пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
7 из 10
Медик, одетый в средства индивидуальной защиты (СИЗ), лечит пациента во временном медицинском учреждении, созданном для пациентов с COVID-19 в Ледовом дворце "Крылатское". Москва, Россия.
8 из 10
Похороны жертвы коронавирусной инфекции. Московская область, Россия.
9 из 10
Медики, носящие средства индивидуальной защиты (СИЗ), работают в отделении интенсивной терапии Московской городской клинической больницы № 15 (больница имени Филатова), где проходят лечение пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
10 из 10
Женщины в защитных масках посещают молебен против коронавирусной инфекцией, проводимый Патриархом Русской Православной церкви Кириллом в Богоявленском соборе в Елохово, Москва, Россия.
Обладателем Гран-При конкурса стал фотожурналист испанского информационного агентства EFE Agency Брайс Лоренцо Куто (Brais Lorenzo Couto) и его работа "День рождения".
В категории "Лучшая серия фотографий" победителем стал репортер британского агентства новостей и медиаконтента South West News Service (SWNS) Адам Грэй (Adam Gray). Жюри признало лучшей серию сделанных им снимков под названием "В эпицентре ковида".
Специального приза "Особое мнение" вместе с Ильей Питалевым были также удостоены: фрилансер из Ливана Диего Ибарра Санчез (Diego Ibarra Sánchez) за работу "Финикийский коллапс: COVID и кризис в Ливане", фрилансер из США Джош Эдельсон (Josh Edelson) за снимок "Оставайтесь в кругах" и фотожурналист из китайского информационное агентство "Синьхуа" Тао Лянг и его работа "Поцелуй".
Обладатели Гран-при и двух категорий конкурса – "Лучшая фотография" и "Лучшая серия фотографий" - были награждены денежными призами (10 000 и 3 000 долларов США соответственно). Обладатели специального приза "Особое мнение" получили фотоальбом "Лавров. Эмоции" с дарственной надписью главы внешнеполитического ведомства России.
Среди участников церемонии были заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации – пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков, главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, члены жюри фотоконкурса, представляющие ведущие мировые СМИ – Associated Press, Reuters, AFP, Kyodo News, ANSA и другие.
Информагентство ТАСС организовало и запустило международный фотоконкурс для профессиональных фотожурналистов News Photo Awards. Overcoming COVID в октябре 2020 года. Он был посвящен преодолению пандемии коронавируса и призван отметить важность работы фотожурналистов, проявивших профессиональный героизм во время эпидемии COVID-19.
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