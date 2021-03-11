https://ria.ru/20210311/pobeditel-1600831124.html

Фотожурналист РИА Новости победил на конкурсе о борьбе с COVID-19

Фотожурналист РИА Новости победил на конкурсе о борьбе с COVID-19

учрежденного министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T18:40

2021-03-11T18:40

2021-03-11T21:48

коронавирус covid-19

россия

миа "россия сегодня"

репортажи специального фотокорреспондента риа новости ильи питалева из японии

новости агентства

фото

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Одиночное фото "Причастие" специального фотокорреспондента РИА Новости Ильи Питалева победило в категории "Лучшая фотография" на конкурсе News Photo Awards. Overcoming COVID, организованном агентством ТАСС. На конкурсе была также отмечена и серия фотографий Питалева "Противостояние" - она была удостоена специального приза "Особое мнение", учрежденного министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Он также отметил, что фотографии, составляющие эту историю, делались в совершенно разных ситуациях: "Но я видел и чувствовал, что в условиях общей угрозы люди проявляют свои лучшие качества - сострадание, самоотверженность и отвагу. Запомнились медики, которые проявляя потрясающий героизм, сохраняли в любых условиях чувство юмора. Я помню то тепло, которое излучал герой одной из фотографий - священник отец Иоанн, навещающий заболевших. Совместные молитвы с заболевшим в квартире, когда священник одет в защитный костюм, производили фантастическое впечатление".Победители конкурса были объявлены на церемонии, прошедшей в четверг в Москве в годовщину объявления пандемии COVID-19 Всемирной организацией здравоохранения. Обладателем Гран-При конкурса стал фотожурналист испанского информационного агентства EFE Agency Брайс Лоренцо Куто (Brais Lorenzo Couto) и его работа "День рождения". В категории "Лучшая серия фотографий" победителем стал репортер британского агентства новостей и медиаконтента South West News Service (SWNS) Адам Грэй (Adam Gray). Жюри признало лучшей серию сделанных им снимков под названием "В эпицентре ковида". Специального приза "Особое мнение" вместе с Ильей Питалевым были также удостоены: фрилансер из Ливана Диего Ибарра Санчез (Diego Ibarra Sánchez) за работу "Финикийский коллапс: COVID и кризис в Ливане", фрилансер из США Джош Эдельсон (Josh Edelson) за снимок "Оставайтесь в кругах" и фотожурналист из китайского информационное агентство "Синьхуа" Тао Лянг и его работа "Поцелуй". Обладатели Гран-при и двух категорий конкурса – "Лучшая фотография" и "Лучшая серия фотографий" - были награждены денежными призами (10 000 и 3 000 долларов США соответственно). Обладатели специального приза "Особое мнение" получили фотоальбом "Лавров. Эмоции" с дарственной надписью главы внешнеполитического ведомства России.Среди участников церемонии были заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации – пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков, главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, члены жюри фотоконкурса, представляющие ведущие мировые СМИ – Associated Press, Reuters, AFP, Kyodo News, ANSA и другие.Информагентство ТАСС организовало и запустило международный фотоконкурс для профессиональных фотожурналистов News Photo Awards. Overcoming COVID в октябре 2020 года. Он был посвящен преодолению пандемии коронавируса и призван отметить важность работы фотожурналистов, проявивших профессиональный героизм во время эпидемии COVID-19.На конкурс было прислано около 4000 снимков от фотожурналистов из 84 стран мира. Среди лидеров по числу работ – Китай, Индия, Малайзия, Иран, Россия, Италия, Турция, США. РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях сетях Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram и YouTube превышает 9,5 млн подписчиков.

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