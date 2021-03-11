Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210311/pobeditel-1600831124.html
Фотожурналист РИА Новости победил на конкурсе о борьбе с COVID-19
Фотожурналист РИА Новости победил на конкурсе о борьбе с COVID-19
учрежденного министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T18:40
2021-03-11T21:48
коронавирус covid-19
россия
миа "россия сегодня"
репортажи специального фотокорреспондента риа новости ильи питалева из японии
новости агентства
фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600827967_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_a459219fb9b833a307eb287ed516616b.jpg
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Одиночное фото "Причастие" специального фотокорреспондента РИА Новости Ильи Питалева победило в категории "Лучшая фотография" на конкурсе News Photo Awards. Overcoming COVID, организованном агентством ТАСС. На конкурсе была также отмечена и серия фотографий Питалева "Противостояние" - она была удостоена специального приза "Особое мнение", учрежденного министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Он также отметил, что фотографии, составляющие эту историю, делались в совершенно разных ситуациях: "Но я видел и чувствовал, что в условиях общей угрозы люди проявляют свои лучшие качества - сострадание, самоотверженность и отвагу. Запомнились медики, которые проявляя потрясающий героизм, сохраняли в любых условиях чувство юмора. Я помню то тепло, которое излучал герой одной из фотографий - священник отец Иоанн, навещающий заболевших. Совместные молитвы с заболевшим в квартире, когда священник одет в защитный костюм, производили фантастическое впечатление".Победители конкурса были объявлены на церемонии, прошедшей в четверг в Москве в годовщину объявления пандемии COVID-19 Всемирной организацией здравоохранения. Обладателем Гран-При конкурса стал фотожурналист испанского информационного агентства EFE Agency Брайс Лоренцо Куто (Brais Lorenzo Couto) и его работа "День рождения". В категории "Лучшая серия фотографий" победителем стал репортер британского агентства новостей и медиаконтента South West News Service (SWNS) Адам Грэй (Adam Gray). Жюри признало лучшей серию сделанных им снимков под названием "В эпицентре ковида". Специального приза "Особое мнение" вместе с Ильей Питалевым были также удостоены: фрилансер из Ливана Диего Ибарра Санчез (Diego Ibarra Sánchez) за работу "Финикийский коллапс: COVID и кризис в Ливане", фрилансер из США Джош Эдельсон (Josh Edelson) за снимок "Оставайтесь в кругах" и фотожурналист из китайского информационное агентство "Синьхуа" Тао Лянг и его работа "Поцелуй". Обладатели Гран-при и двух категорий конкурса – "Лучшая фотография" и "Лучшая серия фотографий" - были награждены денежными призами (10 000 и 3 000 долларов США соответственно). Обладатели специального приза "Особое мнение" получили фотоальбом "Лавров. Эмоции" с дарственной надписью главы внешнеполитического ведомства России.Среди участников церемонии были заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации – пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков, главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, члены жюри фотоконкурса, представляющие ведущие мировые СМИ – Associated Press, Reuters, AFP, Kyodo News, ANSA и другие.Информагентство ТАСС организовало и запустило международный фотоконкурс для профессиональных фотожурналистов News Photo Awards. Overcoming COVID в октябре 2020 года. Он был посвящен преодолению пандемии коронавируса и призван отметить важность работы фотожурналистов, проявивших профессиональный героизм во время эпидемии COVID-19.На конкурс было прислано около 4000 снимков от фотожурналистов из 84 стран мира. Среди лидеров по числу работ – Китай, Индия, Малайзия, Иран, Россия, Италия, Турция, США. РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях сетях Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram и YouTube превышает 9,5 млн подписчиков.
https://ria.ru/20210310/nominant-1600494441.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600827967_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b41b5abbd782a4cac78a8b5b8b05667a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, миа "россия сегодня", репортажи специального фотокорреспондента риа новости ильи питалева из японии, новости агентства, фото

Фотожурналист РИА Новости победил на конкурсе о борьбе с COVID-19

18:40 11.03.2021 (обновлено: 21:48 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевСвященник отец Иоанн навещает 81-летнюю Анну Одинокову, страдающую от Covid-19, в ее доме в Москве, Россия
Священник отец Иоанн навещает 81-летнюю Анну Одинокову, страдающую от Covid-19, в ее доме в Москве, Россия - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Одиночное фото "Причастие" специального фотокорреспондента РИА Новости Ильи Питалева победило в категории "Лучшая фотография" на конкурсе News Photo Awards. Overcoming COVID, организованном агентством ТАСС. На конкурсе была также отмечена и серия фотографий Питалева "Противостояние" - она была удостоена специального приза "Особое мнение", учрежденного министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
По мнению самого фотожурналиста, серия "Противостояние" стала его личной реакцией на пандемию. "За кратчайшее время, человечество оказалось перед лицом катастрофы. Оказалось, наш мир хрупок. В этих фотографиях я пытался передать то состояние нарастающей тревоги, в котором находились все мы. Но завершающие фотографии в серии, на мой взгляд, олицетворяют надежду. Свет, который мы обязательно увидим", - рассказал Питалев.
Он также отметил, что фотографии, составляющие эту историю, делались в совершенно разных ситуациях: "Но я видел и чувствовал, что в условиях общей угрозы люди проявляют свои лучшие качества - сострадание, самоотверженность и отвагу. Запомнились медики, которые проявляя потрясающий героизм, сохраняли в любых условиях чувство юмора. Я помню то тепло, которое излучал герой одной из фотографий - священник отец Иоанн, навещающий заболевших. Совместные молитвы с заболевшим в квартире, когда священник одет в защитный костюм, производили фантастическое впечатление".
Победители конкурса были объявлены на церемонии, прошедшей в четверг в Москве в годовщину объявления пандемии COVID-19 Всемирной организацией здравоохранения.
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве.
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве
1 из 10
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве.
© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья ПиталевВолонтер ухаживает за пациентом Городской клинической больницы № 52, где проходят лечение пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
Волонтер ухаживает за пациентом Городской клинической больницы № 52, где проходят лечение пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. Москва, Россия
2 из 10
Волонтер ухаживает за пациентом Городской клинической больницы № 52, где проходят лечение пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинские работники в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Министерства здравоохранения Российской Федерации, где проходят лечение дети с коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
Медицинские работники в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Министерства здравоохранения Российской Федерации, где проходят лечение дети с коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
3 из 10
Медицинские работники в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Министерства здравоохранения Российской Федерации, где проходят лечение дети с коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья ПиталевМедики, носящие средства индивидуальной защиты (СИЗ), лечат пациента в отделении интенсивной терапии Городской клинической больницы № 52, где проходят лечение пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
Медики, носящие средства индивидуальной защиты (СИЗ), лечат пациента в отделении интенсивной терапии Городской клинической больницы № 52, где проходят лечение пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. Москва, Россия
4 из 10
Медики, носящие средства индивидуальной защиты (СИЗ), лечат пациента в отделении интенсивной терапии Городской клинической больницы № 52, где проходят лечение пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья ПиталевМедицинский работник и новорожденный ребенок в инфекционной больнице № 2, Москва, Россия
Медицинский работник и новорожденный ребенок в инфекционной больнице № 2, Москва, Россия
5 из 10
Медицинский работник и новорожденный ребенок в инфекционной больнице № 2, Москва, Россия
© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья ПиталевМедик, одетый в средства индивидуальной защиты (СИЗ), проходит через дезинфекционную камеру Московской городской клинической больницы № 15 (больница имени Филатова), где проходят лечение пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
Медик, одетый в средства индивидуальной защиты (СИЗ), проходит через дезинфекционную камеру Московской городской клинической больницы № 15 (больница имени Филатова), где проходят лечение пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
6 из 10
Медик, одетый в средства индивидуальной защиты (СИЗ), проходит через дезинфекционную камеру Московской городской клинической больницы № 15 (больница имени Филатова), где проходят лечение пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья ПиталевМедик, одетый в средства индивидуальной защиты (СИЗ), лечит пациента во временном медицинском учреждении, созданном для пациентов с COVID-19 в Ледовом дворце "Крылатское". Москва, Россия.
Медик, одетый в средства индивидуальной защиты (СИЗ), лечит пациента во временном медицинском учреждении, созданном для пациентов с COVID-19 в Ледовом дворце Крылатское. Москва, Россия.
7 из 10
Медик, одетый в средства индивидуальной защиты (СИЗ), лечит пациента во временном медицинском учреждении, созданном для пациентов с COVID-19 в Ледовом дворце "Крылатское". Москва, Россия.
© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья ПиталевПохороны жертвы коронавирусной инфекции. Московская область, Россия.
Похороны жертвы коронавирусной инфекции. Московская область, Россия.
8 из 10
Похороны жертвы коронавирусной инфекции. Московская область, Россия.
© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья ПиталевМедики, носящие средства индивидуальной защиты (СИЗ), работают в отделении интенсивной терапии Московской городской клинической больницы № 15 (больница имени Филатова), где проходят лечение пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
Медики, носящие средства индивидуальной защиты (СИЗ), работают в отделении интенсивной терапии Московской городской клинической больницы № 15 (больница имени Филатова), где проходят лечение пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
9 из 10
Медики, носящие средства индивидуальной защиты (СИЗ), работают в отделении интенсивной терапии Московской городской клинической больницы № 15 (больница имени Филатова), где проходят лечение пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья ПиталевЖенщины в защитных масках посещают молебен против коронавирусной инфекцией, проводимый Патриархом Русской Православной церкви Кириллом в Богоявленском соборе в Елохово, Москва, Россия.
Женщины в защитных масках посещают молебен против коронавирусной инфекцией, проводимый Патриархом Русской Православной церкви Кириллом в Богоявленском соборе в Елохово, Москва, Россия.
10 из 10
Женщины в защитных масках посещают молебен против коронавирусной инфекцией, проводимый Патриархом Русской Православной церкви Кириллом в Богоявленском соборе в Елохово, Москва, Россия.
© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 10
Медицинский работник в одном из отделений госпиталя COVID-19 в ГКБ No1 имени Н.И. Пирогова в Москве.
© РИА Новости / Илья Питалев
2 из 10
Волонтер ухаживает за пациентом Городской клинической больницы № 52, где проходят лечение пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
© РИА Новости / Илья Питалев
3 из 10
Медицинские работники в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей Министерства здравоохранения Российской Федерации, где проходят лечение дети с коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
© РИА Новости / Илья Питалев
4 из 10
Медики, носящие средства индивидуальной защиты (СИЗ), лечат пациента в отделении интенсивной терапии Городской клинической больницы № 52, где проходят лечение пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
© РИА Новости / Илья Питалев
5 из 10
Медицинский работник и новорожденный ребенок в инфекционной больнице № 2, Москва, Россия
© РИА Новости / Илья Питалев
6 из 10
Медик, одетый в средства индивидуальной защиты (СИЗ), проходит через дезинфекционную камеру Московской городской клинической больницы № 15 (больница имени Филатова), где проходят лечение пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
© РИА Новости / Илья Питалев
7 из 10
Медик, одетый в средства индивидуальной защиты (СИЗ), лечит пациента во временном медицинском учреждении, созданном для пациентов с COVID-19 в Ледовом дворце "Крылатское". Москва, Россия.
© РИА Новости / Илья Питалев
8 из 10
Похороны жертвы коронавирусной инфекции. Московская область, Россия.
© РИА Новости / Илья Питалев
9 из 10
Медики, носящие средства индивидуальной защиты (СИЗ), работают в отделении интенсивной терапии Московской городской клинической больницы № 15 (больница имени Филатова), где проходят лечение пациенты, страдающие коронавирусной инфекцией. Москва, Россия.
© РИА Новости / Илья Питалев
10 из 10
Женщины в защитных масках посещают молебен против коронавирусной инфекцией, проводимый Патриархом Русской Православной церкви Кириллом в Богоявленском соборе в Елохово, Москва, Россия.
© РИА Новости / Илья Питалев
Обладателем Гран-При конкурса стал фотожурналист испанского информационного агентства EFE Agency Брайс Лоренцо Куто (Brais Lorenzo Couto) и его работа "День рождения".
В категории "Лучшая серия фотографий" победителем стал репортер британского агентства новостей и медиаконтента South West News Service (SWNS) Адам Грэй (Adam Gray). Жюри признало лучшей серию сделанных им снимков под названием "В эпицентре ковида".
Специального приза "Особое мнение" вместе с Ильей Питалевым были также удостоены: фрилансер из Ливана Диего Ибарра Санчез (Diego Ibarra Sánchez) за работу "Финикийский коллапс: COVID и кризис в Ливане", фрилансер из США Джош Эдельсон (Josh Edelson) за снимок "Оставайтесь в кругах" и фотожурналист из китайского информационное агентство "Синьхуа" Тао Лянг и его работа "Поцелуй".
Обладатели Гран-при и двух категорий конкурса – "Лучшая фотография" и "Лучшая серия фотографий" - были награждены денежными призами (10 000 и 3 000 долларов США соответственно). Обладатели специального приза "Особое мнение" получили фотоальбом "Лавров. Эмоции" с дарственной надписью главы внешнеполитического ведомства России.
Среди участников церемонии были заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации – пресс-секретарь Президента Российской Федерации Дмитрий Песков, главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, члены жюри фотоконкурса, представляющие ведущие мировые СМИ – Associated Press, Reuters, AFP, Kyodo News, ANSA и другие.
Азат Геворкян и его жена Анаик покидают свой дом в городе Лачин - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 13:59
Фотокор РИА Новости номинирован на премию WPP в трех категориях
Информагентство ТАСС организовало и запустило международный фотоконкурс для профессиональных фотожурналистов News Photo Awards. Overcoming COVID в октябре 2020 года. Он был посвящен преодолению пандемии коронавируса и призван отметить важность работы фотожурналистов, проявивших профессиональный героизм во время эпидемии COVID-19.
На конкурс было прислано около 4000 снимков от фотожурналистов из 84 стран мира. Среди лидеров по числу работ – Китай, Индия, Малайзия, Иран, Россия, Италия, Турция, США.
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях сетях Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram и YouTube превышает 9,5 млн подписчиков.
 
Коронавирус COVID-19РоссияМИА "Россия сегодня"Репортажи специального фотокорреспондента РИА Новости Ильи Питалева из ЯпонииНовости агентстваФото
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ
04:54Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному
04:28"Жесткий удар": раскрыты последствия национализации Киевом "Мотор Сичи"
04:17В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании
04:02WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
03:35В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта
03:18Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам
03:12Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
03:11В МВФ назвали условие выделения денег Украине
03:08Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК
03:03Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
02:35В Приморье полиция нашла тело убитого жителя благодаря анонимному письму
02:28Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
02:19Японцев напугали российские учения на Южных Курилах
02:17Юрист научила, как предугадать банкротство банка
02:09Врач дал рекомендации по безопасному использованию наушников
02:07ВВС США объяснили, как неизвестный проник на базу с самолетом президента
01:52"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США
01:33Эксперт рассказал, автомобили какого цвета продаются лучше всего
01:25Центробанк рассмотрит регулирование плавающих ставок по потребкредитам
Лента новостейМолния